加密貨幣市場總市值達到 $4.27T，Bitcoin 創下 $125,559 的新歷史高點

在比特幣（$BTC）創下新的歷史高點的同時，加密貨幣市場持續取得顯著進展。因此，加密貨幣總市值已增加了1.66%，達到了4.27兆美元。然而，24小時加密貨幣交易量降低了31.09%，降至1462.3億美元。同時，加密恐懼與貪婪指數維持在58點，表示處於「中性」位置，但正朝向「貪婪」區域移動。

比特幣創下125,559.21美元新歷史高點，以太坊在上漲12.9%後達到4,558.57美元

特別是，頂級加密資產比特幣（$BTC）在達到125,559.21美元的歷史高點後，目前交易價格為125,259.07美元，24小時內增加了2.05%。此外，比特幣（$BTC）的市場主導地位接近58.5%。同樣地，以太坊（$ETH）在過去24小時內增加了0.87%，達到了4,558.57美元。與此同時，以太坊的市場主導地位已達到12.9%。

$TSLA、$TRUMP和$PEOPLE領跑加密貨幣漲幅榜

除此之外，當日表現最佳的加密貨幣包括Tesla（$TSLA）、PEPE（$TRUMP）和MAGA（$PEOPLE）。特別是，$TSLA記錄了驚人的672.97%增幅，價格達到了211.05美元。緊隨其後，在499.13%的巨大漲幅推動下，$TRUMP已達到0.0000002113美元。隨後，$PEOPLE在483.22%增幅的帶動下，目前交易價格為0.000009196美元。

DeFi總鎖倉量增加了2.25%，而NFT銷售量降低了7.94%

同時，DeFi總鎖倉量也記錄了2.25%的增長，達到了1670.87億美元。此外，按總鎖倉量計算的頂級DeFi項目Aave增加了1.40%，達到了449.71億美元。然而，就一日總鎖倉量變化而言，HipPoWSwap在24小時內增加了14618444%，在DeFi項目中位居第一。

另一方面，NFT銷售量降低了7.94%，降至20,870,588美元。相反地，銷量最高的NFT系列CryptoPunks的銷售量增加了59.36%，達到了1,706,146美元。

Tether計劃2億美元融資，MetaMask將進行3000萬美元獎勵計劃

此外，加密貨幣行業在24小時內經歷了許多其他值得注意的發展。在這方面，著名的美國航空航天公司Beta Technologies在電動航空領域激增的背景下申請了IPO。

此外，Tether和Antalpha已計劃籌集2億美元用於購買黃金。另外，在空投傳聞後，MetaMask已確認將進行一項3000萬美元的大型獎勵計劃。