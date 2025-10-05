交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
全球加密貨幣市值達到 4.27 萬億美元，Bitcoin (BTC) 創下 125,559 美元的新歷史高點，Ethereum (ETH) 價格上漲，頂級替代幣也大幅飆升。全球加密貨幣市值達到 4.27 萬億美元，Bitcoin (BTC) 創下 125,559 美元的新歷史高點，Ethereum (ETH) 價格上漲，頂級替代幣也大幅飆升。

加密貨幣市場總市值達到 $4.27T，Bitcoin 創下 $125,559 的新歷史高點

作者：Blockchainreporter
2025/10/05 20:10
Capverse
CAP$0.11243-1.05%
4
4$0.06255-6.20%
Aethir
ATH$0.02584-1.26%
比特幣
BTC$104,594.09-1.66%
以太幣
ETH$3,548.62-1.68%
markett main4

在比特幣（$BTC）創下新的歷史高點的同時，加密貨幣市場持續取得顯著進展。因此，加密貨幣總市值已增加了1.66%，達到了4.27兆美元。然而，24小時加密貨幣交易量降低了31.09%，降至1462.3億美元。同時，加密恐懼與貪婪指數維持在58點，表示處於「中性」位置，但正朝向「貪婪」區域移動。

比特幣創下125,559.21美元新歷史高點，以太坊在上漲12.9%後達到4,558.57美元

特別是，頂級加密資產比特幣（$BTC）在達到125,559.21美元的歷史高點後，目前交易價格為125,259.07美元，24小時內增加了2.05%。此外，比特幣（$BTC）的市場主導地位接近58.5%。同樣地，以太坊（$ETH）在過去24小時內增加了0.87%，達到了4,558.57美元。與此同時，以太坊的市場主導地位已達到12.9%。

$TSLA、$TRUMP和$PEOPLE領跑加密貨幣漲幅榜

除此之外，當日表現最佳的加密貨幣包括Tesla（$TSLA）、PEPE（$TRUMP）和MAGA（$PEOPLE）。特別是，$TSLA記錄了驚人的672.97%增幅，價格達到了211.05美元。緊隨其後，在499.13%的巨大漲幅推動下，$TRUMP已達到0.0000002113美元。隨後，$PEOPLE在483.22%增幅的帶動下，目前交易價格為0.000009196美元。

DeFi總鎖倉量增加了2.25%，而NFT銷售量降低了7.94%

同時，DeFi總鎖倉量也記錄了2.25%的增長，達到了1670.87億美元。此外，按總鎖倉量計算的頂級DeFi項目Aave增加了1.40%，達到了449.71億美元。然而，就一日總鎖倉量變化而言，HipPoWSwap在24小時內增加了14618444%，在DeFi項目中位居第一。

另一方面，NFT銷售量降低了7.94%，降至20,870,588美元。相反地，銷量最高的NFT系列CryptoPunks的銷售量增加了59.36%，達到了1,706,146美元。

Tether計劃2億美元融資，MetaMask將進行3000萬美元獎勵計劃

此外，加密貨幣行業在24小時內經歷了許多其他值得注意的發展。在這方面，著名的美國航空航天公司Beta Technologies在電動航空領域激增的背景下申請了IPO。

此外，Tether和Antalpha已計劃籌集2億美元用於購買黃金。另外，在空投傳聞後，MetaMask已確認將進行一項3000萬美元的大型獎勵計劃。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,594.09
$104,594.09$104,594.09

-0.43%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.62
$3,548.62$3,548.62

+0.82%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.76
$163.76$163.76

-1.52%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4662
$2.4662$2.4662

-2.48%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17826
$0.17826$0.17826

-0.54%