加密貨幣損失在 9 月達到 1.559 億美元，駭客攻擊和詐騙激增

加密貨幣行業正面臨越來越多的威脅，因為駭客和詐騙者持續將目標鎖定在數位資產上。儘管安全措施有所改善，但漏洞仍然存在，這使平台和用戶處於風險之中。

2025 年 9 月成為今年最具破壞性的月份之一。以下是詳情。

9 月發生 14 起重大加密貨幣事件

加密貨幣安全公司 CertiK 報告稱，9 月份約有 1.559 億美元因漏洞利用而損失，其中 2640 萬美元與釣魚攻擊有關。共發生 14 起重大加密貨幣事件（不包括釣魚攻擊），每起事件初始損失超過 100 萬美元，這是自 2024 年 3 月以來此類事件數量最多的一個月。

損失來源是什麼？

從類別來看，錢包被入侵造成的損失最大，被盜金額達到 1.008 億美元。釣魚攻擊佔 2640 萬美元，程式碼漏洞導致 1220 萬美元損失，退出詐騙佔 820 萬美元，價格操縱則導致超過 200 萬美元的損失。

按平台分類，SocialFi 專案受損最嚴重，達到 4230 萬美元。交易所緊隨其後，損失 4160 萬美元，而 DeFi 協議損失了 2910 萬美元。與 AI 相關的專案和橋接漏洞也受到攻擊，損失分別為 570 萬美元和 308 萬美元。

本月最大的加密貨幣漏洞利用

9 月份最大的漏洞利用來自 UXLINK，損失超過 4230 萬美元，其次是 SwissBorg，損失 4140 萬美元。

其他值得注意的事件包括：

Bunni v2（840 萬美元）

Yala（780 萬美元）

Acquabot（460 萬美元）

HyperVault Finance、Shibarium、GriffinAI、OlaXBT Terminal 和 Nemo，損失範圍在 250 萬美元至 350 萬美元之間。

9 月份，釣魚詐騙造成的損失為 2640 萬美元，比 8 月報告的金額和 4 月的峰值有所降低。

加密貨幣領域網絡威脅上升

CertiK 此前曾表示，加密貨幣行業正面臨著與駭客的「無盡戰爭」，報告稱 2025 年上半年數位資產被盜金額接近 25 億美元。

CertiK 聯合創始人 Ronghui Gu 指出，只要存在弱點或漏洞，攻擊者遲早會發現它們。他還警告說，明年的駭客攻擊可能達到十億美元級別，強調雖然防禦措施正在改善，但網絡犯罪分子也變得越來越複雜。