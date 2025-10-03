交易所DEX+
加密貨幣即時新聞更新：Bitcoin 價格、Ethereum 價格、XRP 價格及更多

作者：CoinPedia
2025/10/03 19:15
Crypto News Today

這篇文章「加密貨幣實時新聞更新：Bitcoin價格、Ethereum價格、XRP價格等」首次發表於Coinpedia金融科技新聞

Bitcoin價格今日突破12萬美元，24小時內上漲了1%，推動加密貨幣市場重新獲得動能。ETF正在推動需求，美國現貨產品在10月1日錄得6.76億美元的資金流入，而BlackRock的IBIT資產管理規模接近940億美元。減半後供應仍然緊張，放大了價格波動。山寨幣也加入了漲勢：BNB價格創下1,111美元的歷史新高（上漲了6.3%），XRP價格上漲了4%至3.06美元，引發了「山寨幣季節」的討論。宏觀經濟利好因素和「數字黃金」的敘述提升了市場情緒，但波動風險仍然存在，交易者被敦促謹慎行事。

2025年10月3日 18:25:02（UTC +8）

XRP今日新聞

XRP通過消除中間商、降低成本和消除延遲，挑戰了SWIFT的根深蒂固的主導地位。該協議將金融槓桿從銀行和監管機構轉移到中立技術，削平了使西方機構獲利的層級結構。阻力不是關於技術—XRP是有效的—而是關於權力和控制。監管機構和銀行部署基於恐懼的敘述和延遲來保護現有系統。從技術和經濟角度來看，XRP是優越的。從政治角度來看，根深蒂固的利益仍然是其採用的唯一真正障礙。

2025年10月3日 18:25:02（UTC +8）

Bitcoin今日新聞，BTC挖礦算力隨難度上升達到新高峰

根據Glassnode的數據，Bitcoin的挖礦難度在週三上漲了5%至150.84T的記錄，這是連續第七次增加。網絡的哈希率已經超過一個澤塔哈希，達到了1.05 ZH/s，凸顯了前所未有的計算能力保障區塊鏈安全。雖然這提高了網絡安全性，但隨著競爭加劇，也收緊了礦工的利潤空間。難度上升表明對挖礦基礎設施的持續投資，突顯了Bitcoin的韌性，即使在面對能源成本和減半後供應動態的情況下，盈利挑戰也在增加。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

