加密貨幣即時新聞更新：Bitcoin 價格、Ethereum 價格、XRP 價格及更多 作者：CoinPedia 2025/10/03 19:15 分享

這篇文章「加密貨幣實時新聞更新：Bitcoin價格、Ethereum價格、XRP價格等」首次發表於Coinpedia金融科技新聞 Bitcoin價格今日突破12萬美元，24小時內上漲了1%，推動加密貨幣市場重新獲得動能。ETF正在推動需求，美國現貨產品在10月1日錄得6.76億美元的資金流入，而BlackRock的IBIT資產管理規模接近940億美元。減半後供應仍然緊張，放大了價格波動。山寨幣也加入了漲勢：BNB價格創下1,111美元的歷史新高（上漲了6.3%），XRP價格上漲了4%至3.06美元，引發了「山寨幣季節」的討論。宏觀經濟利好因素和「數字黃金」的敘述提升了市場情緒，但波動風險仍然存在，交易者被敦促謹慎行事。 XRP今日新聞 XRP通過消除中間商、降低成本和消除延遲，挑戰了SWIFT的根深蒂固的主導地位。該協議將金融槓桿從銀行和監管機構轉移到中立技術，削平了使西方機構獲利的層級結構。阻力不是關於技術—XRP是有效的—而是關於權力和控制。監管機構和銀行部署基於恐懼的敘述和延遲來保護現有系統。從技術和經濟角度來看，XRP是優越的。從政治角度來看，根深蒂固的利益仍然是其採用的唯一真正障礙。 Bitcoin今日新聞，BTC挖礦算力隨難度上升達到新高峰 根據Glassnode的數據，Bitcoin的挖礦難度在週三上漲了5%至150.84T的記錄，這是連續第七次增加。網絡的哈希率已經超過一個澤塔哈希，達到了1.05 ZH/s，凸顯了前所未有的計算能力保障區塊鏈安全。雖然這提高了網絡安全性，但隨著競爭加劇，也收緊了礦工的利潤空間。難度上升表明對挖礦基礎設施的持續投資，突顯了Bitcoin的韌性，即使在面對能源成本和減半後供應動態的情況下，盈利挑戰也在增加。