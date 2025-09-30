交易所DEX+
新加坡和阿拉伯聯合大公國已攀升至近期加密貨幣採用榜單的頂端，不同報告將這個城市國家和海灣聯邦列為全球最友好數字貨幣的地方之一。相關閱讀：名人沒落：南韓女演員因300萬美元 Bitcoin 詐騙案被判刑 根據亨利與合夥人以及由 [...] 編制的調查

加密貨幣之王：新加坡和阿聯酋主導全球數位貨幣使用 – 研究

作者：Bitcoinist
2025/09/30 13:00
新加坡和阿拉伯聯合大公國在近期的加密貨幣採用排行榜上攀升至頂端，不同報告將這個城市國家和海灣聯邦列為全球最友好數字貨幣的地方之一。

根據亨利與合夥人(Henley & Partners)和行業追蹤者編制的調查，新加坡在某些指數中佔據第一位，而阿聯酋則錄得一些最高的擁有率。

根據報告，估計約24.4%的新加坡人口擁有加密貨幣，而阿聯酋顯示約25.3%的擁有率——這些數字遠高於全球平均水平。

新加坡的地位和政策組合

新加坡的領先地位與其清晰的規則和強大的金融基礎設施組合有關。監管沙盒、交易所許可證和與數字貨幣公司合作的銀行系統經常被引用為因素。

同時，ApeX Protocol的研究顯示，近四分之一的新加坡人——24.4%——擁有數字資產，這一數字比前一年的11%增加了一倍多。

這種激增也反映在網上，該國每10萬人產生約2,000次加密貨幣搜索，是全球任何地方所見的最高水平。

阿聯酋的稅收優勢和快速採用

阿聯酋正在努力吸引用戶和公司。根據報告，該國在一項指數中的稅收友好度得分為完美的10/10，而其在許多酋長國對交易、質押、挖礦或出售比特幣的零稅收立場是一個主要吸引力。

杜拜的虛擬資產監管局(VARA)和其他當地倡議已為數字資產公司創建了許可路徑和特殊區域。

亨利與合夥人將阿聯酋列為加密貨幣財富的頂級司法管轄區之一，經常將其置於投資者友好環境的前五名。這些政策似乎有助於解釋為什麼據報導阿聯酋約四分之一的人持有加密資產。

擁有數量及其意義

報告將全球加密貨幣用戶數量置於數億——根據一些統計約為5.62億——但該數字隱藏了巨大差異。一些國家顯示高擁有率是因為許多人將加密貨幣視為投資。

在其他國家，加密貨幣更多用於支付或儲蓄。方法各異：一些研究計算任何有活動的錢包，其他則依賴調查詢問人們是否擁有加密貨幣。

特色圖片來自Roslan Rahman/AFP/Getty Images，圖表來自TradingView

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

