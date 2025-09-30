交易所DEX+
加密貨幣 ETF 自推出以來遭遇最嚴重連續下跌，Bitcoin 和 Ethereum 記錄大量資金流出

作者：Bitcoinist
2025/09/30 11:00
比特幣和以太坊 ETF 經歷了自推出以來最糟糕的一週表現，因為風險偏好下降，投資者在季度末前降低風險。

美國現貨比特幣 ETF 在 9 月 22-26 日當週淨流出約 9.025 億美元，結束了連續四週的資金流入。以太坊 ETF 損失了約 7.956 億美元，創下自推出以來最大的單週贖回。

資金流出情況不均：Fidelity 的 FBTC 引領 BTC 資金流出，而 BlackRock 的 IBIT 和 Invesco 的 BTCO 則逆勢而行，分別流入 1.738 億美元和 1,000 萬美元。在 ETH 方面，幾家發行商經歷了大規模單日提款，顯示當宏觀風險增加時，資金流向可以多麼迅速地逆轉。

宏觀逆風使買家保持謹慎

這一逆轉發生在交易者權衡美國新關稅公告以及在關鍵通脹數據發布前對美聯儲降息的持續不確定性之際。這些頭條新聞重新引發了對增長和流動性緊縮的擔憂，導致風險資產迅速重置。

比特幣在日內短暫跌破關鍵支撐位後反彈，而以太坊則以淺幅反彈呼應這一走勢。儘管本週表現不佳，但 9 月份比特幣 ETF 仍然錄得淨流入（25.7 億美元），相比 8 月份的資金流出有顯著改善，證明機構採用仍然穩固。

目前，市場的訊息很明確：如果沒有更加溫和的宏觀背景或更清晰的通脹數據，資金配置者可能會保持選擇性，在 BTC/ETH 表現強勁時減少核心敞口，只在明確確認時增加配置。

Bitcoin BTC BTCUSD

替代加密貨幣 ETF 搶走比特幣和以太坊的風頭

在贖回的頭條新聞背後，一些交易平台報告資金正向主題性或替代加密貨幣 ETF（例如 Solana、XRP）轉移，因為資金配置者尋求不相關的催化劑。

這一討論與對潛在 BlackRock XRP 現貨 ETF 的猜測重疊，市場模型表明，如果此類產品獲得申請並批准，第一年可能會有 40-80 億美元的資金流入。雖然尚未確認任何申請，但 XRP 的快速結算時間和低費用使其仍在機構的雷達上。

然而，本週的資金流出提醒我們：短期內宏觀因素比微觀因素更重要。隨著 10 月的推進，關注 BTC 基金是否恢復穩定流入，ETH 贖回是否減少，以及即將到來的通脹數據如何影響美聯儲預期。

在這些因素積極對齊之前，波動性將保持高位，ETF 資金流動報告將繼續成為機構信心的最佳實時指標。

封面圖片來自 ChatGPT，BTCUSD 圖表來自 Tradingview

