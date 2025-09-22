加密貨幣託管機構瞄準進入聯邦儲備系統的歷史性一步

金融科技

Anchorage Digital 正大膽地尋求直接接入美國聯邦儲備系統的支付軌道，以深入美國金融體系。

這家公司以成為第一家擁有聯邦特許的加密原生銀行而聞名，已於八月底提交了聯邦儲備主帳戶的申請。

這種帳戶將允許 Anchorage 直接與中央銀行結算交易——這是美國最大商業貸款機構所享有的同等特權。電匯、支票清算和 ACH 支付都可以通過聯邦儲備系統直接處理，無需中介機構，這可能將 Anchorage 從專業託管機構轉變為加密貨幣和傳統銀行之間的全方位金融橋樑。

申請的時機值得注意。在華盛頓，立法者正在推進 GENIUS 法案，這是一項穩定幣法案，將加強對數字資產公司的監管。對 Anchorage 而言，獲得聯邦儲備系統的批准不僅會在新框架下加強其地位，還將為其他試圖進入銀行主流的加密機構樹立先例。

Anchorage 的道路並不平坦。在 2021 年從 OCC 獲得國家信託銀行特許後，它因反洗錢不足而面臨監管阻力。次年實施了一項同意令，直到八月公司展示了重大合規升級後才被解除。首席執行官 Nathan McCauley 將這一解決方案視為證明，數字資產銀行可以在聯邦監管下按照與傳統銀行相同的標準運營。

其他公司也在追求同樣的目標。Ripple、Circle、Paxos、WisdomTree 和 Standard Custody 都已尋求聯邦銀行牌照或直接結算帳戶。但成功機率仍然很低：在聯邦儲備系統當前的三級系統下，與加密相關的申請者處於最低類別，使批准變得罕見。

儘管如此，Anchorage 的舉動顯示了數字資產公司如何積極爭取被視為華爾街銀行的同行。如果聯邦儲備系統給予綠燈，這將標誌著加密機構進入美國金融基礎設施核心的歷史性開端。

