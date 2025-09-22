交易所DEX+
Anchorage Digital正大膽地尋求直接訪問聯邦儲備系統的支付軌道，以更深入地融入美國金融系統。這家以成為第一家擁有聯邦特許的加密原生銀行而聞名的公司，於8月底提交了聯邦儲備主帳戶的申請。這種帳戶將允許Anchorage直接與中央銀行結算交易——這是美國最大商業貸款機構所享有的同等特權。電匯、支票清算和ACH支付都可以不通過中介機構而直接通過聯邦儲備系統處理，這可能將Anchorage從專業託管機構轉變為加密貨幣和傳統銀行之間的全方位金融橋樑。 申請的時機值得注意。在華盛頓，立法者正在推進GENIUS法案，這是一項穩定幣法案，將加強對數字資產公司的監管。對Anchorage而言，獲得聯邦儲備的批准不僅會在新框架下加強其地位，還將為其他試圖進入銀行主流的加密機構樹立先例。 Anchorage的道路並不平坦。在2021年從OCC獲得國家信託銀行特許後，它因反洗錢不足而面臨監管阻力。次年實施了一項同意令，直到8月該公司展示了重大合規升級後才被解除。首席執行官Nathan McCauley將這一解決方案視為數字資產銀行可以在聯邦監管下按照與傳統銀行相同的標準運營的證明。 其他公司也在追求同樣的目標。Ripple、Circle、Paxos、WisdomTree和Standard Custody都已尋求聯邦銀行牌照或直接結算帳戶。但成功機率仍然很低：在聯邦儲備當前的三級系統下，與加密相關的申請者處於最低類別，使批准變得罕見。 儘管如此，Anchorage的舉動顯示了數字資產公司如何積極地爭取被視為同行...

加密貨幣託管機構瞄準進入聯邦儲備系統的歷史性一步

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 06:31
金融科技
  • 2025年9月22日
  • |
  • 01:30 (UTC +8)

Anchorage Digital 正大膽地尋求直接接入美國聯邦儲備系統的支付軌道，以深入美國金融體系。

這家公司以成為第一家擁有聯邦特許的加密原生銀行而聞名，已於八月底提交了聯邦儲備主帳戶的申請。

這種帳戶將允許 Anchorage 直接與中央銀行結算交易——這是美國最大商業貸款機構所享有的同等特權。電匯、支票清算和 ACH 支付都可以通過聯邦儲備系統直接處理，無需中介機構，這可能將 Anchorage 從專業託管機構轉變為加密貨幣和傳統銀行之間的全方位金融橋樑。

申請的時機值得注意。在華盛頓，立法者正在推進 GENIUS 法案，這是一項穩定幣法案，將加強對數字資產公司的監管。對 Anchorage 而言，獲得聯邦儲備系統的批准不僅會在新框架下加強其地位，還將為其他試圖進入銀行主流的加密機構樹立先例。

Anchorage 的道路並不平坦。在 2021 年從 OCC 獲得國家信託銀行特許後，它因反洗錢不足而面臨監管阻力。次年實施了一項同意令，直到八月公司展示了重大合規升級後才被解除。首席執行官 Nathan McCauley 將這一解決方案視為證明，數字資產銀行可以在聯邦監管下按照與傳統銀行相同的標準運營。

其他公司也在追求同樣的目標。Ripple、Circle、Paxos、WisdomTree 和 Standard Custody 都已尋求聯邦銀行牌照或直接結算帳戶。但成功機率仍然很低：在聯邦儲備系統當前的三級系統下，與加密相關的申請者處於最低類別，使批准變得罕見。

儘管如此，Anchorage 的舉動顯示了數字資產公司如何積極爭取被視為華爾街銀行的同行。如果聯邦儲備系統給予綠燈，這將標誌著加密機構進入美國金融基礎設施核心的歷史性開端。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov 是一位總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過 3 年的經驗，能夠熟練識別數字貨幣世界中的新趨勢。無論是提供深入分析還是各類主題的日常報告，他對工作的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

