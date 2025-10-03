交易所DEX+
散戶買入機構賣出，加密貨幣崩盤在即

這篇文章最初發表於 Coinpedia Fintech News 當加密貨幣市場正享受其近期向 4.14 萬億美元價值的飆升，而 Bitcoin 正突破 120,000 美元大關。但在這片熱潮背後，明確的跡象表明潛在的重大調整即將來臨。知名加密貨幣分析師 TED 警告，零售交易者正在後期買入，而機構投資者則在賣出。這通常會導致急劇...

散戶買入機構賣出，加密貨幣崩盤在即

作者：CoinPedia
2025/10/03 20:37
Why is Crypto Crashing Today

這篇文章「零售買入、機構賣出，加密貨幣崩盤在即」首次發表於 Coinpedia Fintech News

當加密貨幣市場正享受著近期向 4.14 兆美元價值的飆升，而 Bitcoin 也突破了 120,000 美元大關。但在這片熱潮背後，明確的跡象表明潛在的重大調整即將來臨。 

知名加密貨幣分析師 TED 警告，零售交易者正在後期買入，而機構投資者則在賣出。這通常會導致急劇下跌，Bitcoin 面臨 2-3% 下跌的風險，而山寨幣不久將面臨高達 10% 的損失。

零售買入，機構賣出

根據 TED 的說法，全球研究數據顯示，小型投資者正在積極買入，而機構投資者則保持謹慎，傾向於看跌立場。 

僅上週，機構就賣出了價值約 3.6 億美元的股票，對沖基金又拋售了 1.3 億美元。與此形成鮮明對比的是，零售投資者投入了約 2 億美元，因此，這種分歧引發了對零售交易者的擔憂，他們受到 FOMO（害怕錯過）的驅動。 

Institutions Selling While Retail investors buying

因此，TED 警告這是「大資金賣給小資金」，這是市場拋售前的典型設置。

市場在無數據的情況下交易

正在進行的美國政府關閉進一步複雜化了這種情況，造成了「數據黑暗期」。失業申請、就業數據、CPI 和零售銷售等關鍵報告都被擱置。 

這意味著交易者沒有新鮮數據可依賴，而是純粹基於定位和敘述進行交易。即使是以「數據驅動」著稱的 Fed，也處於盲飛狀態。

股票和加密貨幣的警告信號

另一個不尋常的信號來自 S&P 500 和 VIX 連續四天一起上漲，這是一種罕見的情況，歷史上通常以市場調整告終。 

如果重演，S&P 可能會下跌高達 1.5%，從歷史上看，這會轉化為 Bitcoin 2-3% 的回調和山寨幣 5-10% 的打擊。

Bitcoin 強勁，但風險上升

儘管 TED 預測看跌，但 Bitcoin 表現出了韌性，從 9 月的 107K 美元低點反彈了 12%，交易價格超過了 120K 美元。ETF 也在支持需求，本週流入資金達到了 22.5 億美元。 

山寨幣也在上漲，BNB 達到了 1,108 美元，XRP 攀升至 3.06 美元，引發了對「山寨幣季節」的重新討論。

然而，TED 仍保持謹慎，他持有 70% 的穩定幣，認為零售熱情正在上升，聰明資金可能已經在退出，這可能為急劇調整鋪平道路。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

