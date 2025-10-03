Crypto.com 與 SOL Strategies 攜手合作擴展託管解決方案

TLDR

Crypto.com 與 SOL Strategies 合作提供 Solana 驗證者存取。

這項合作擴展了 SOL Strategies 的資金託管和驗證者服務。

Crypto.com Custody 現在將為 Solana 資產提供機構級服務。

這次合作反映了對安全且合規加密服務的需求不斷增長。

加密貨幣交易所 Crypto.com 已與 SOL Strategies Inc.（Nasdaq：STKE）建立戰略合作夥伴關係，後者是一家專注於 Solana 區塊鏈的加拿大上市公司。這項合作旨在通過增強 Solana 的機構產品，特別是在資金託管和驗證者服務方面，來強化兩家公司的運營。

在這次合作中，SOL Strategies 將利用 Crypto.com Custody 來管理部分數位資產資金，從而使其業務多元化。此外，SOL Strategies 將把其企業級驗證者服務整合到 Crypto.com 的託管平台中。這將使 Crypto.com 的機構客戶能夠存取 Solana 驗證者基礎設施，同時加強 SOL Strategies 自身的資金管理。

增強 Solana 資產的託管解決方案

作為協議的一部分，SOL Strategies 將利用 Crypto.com Custody 來保護其部分基於 Solana 的數位資產。Crypto.com Custody 是一項為符合條件的機構和高淨值客戶設計的機構級服務。該平台提供安全的端到端解決方案，確保在存儲數位資產時的安全性和合規性。

Crypto.com 總裁兼首席運營官 Eric Anziani 強調了上市公司建立安全且合規的數位資產資金的必要性。

「建立數位資產資金的上市公司需要安全、可靠且合規的託管解決方案和可靠的質押選項，」他說。這項合作將為 SOL Strategies 提供可信賴的託管解決方案，並進一步鞏固 Crypto.com 在機構加密市場中的角色。

Solana 驗證者服務整合到 Crypto.com 平台

除了擴展其託管業務外，SOL Strategies 還將其 Solana 驗證者服務整合到 Crypto.com 的平台中。這一舉措將使 Crypto.com 的機構客戶能夠獲得 Solana 資產的質押選項和驗證者基礎設施。

SOL Strategies 臨時首席執行官 Michael Hubbard 指出，這次合作驗證了他們作為領先的 Solana 基礎設施提供商的地位。

這種整合與機構對基於 Solana 的資產和服務興趣日益增長的更廣泛趨勢相符。它還突顯了對跨鏈互操作性和連接去中心化金融（DeFi）與傳統金融的代幣化金融產品需求的增加。

邁向更廣泛機構採用的一步

這項合作反映了加密貨幣生態系統中對強大、可擴展解決方案的需求不斷增加，特別是對機構客戶而言。通過結合他們在數位資產管理方面的專業知識，Crypto.com 和 SOL Strategies 正在將自己定位為快速增長的區塊鏈基礎設施領域的關鍵參與者。

這次合作也展示了 Solana 生態系統進一步增長的潛力。隨著機構級驗證者服務和可信託管解決方案的加入，這項合作旨在支持 Solana 在企業級區塊鏈解決方案中的採用不斷增長。這與更廣泛的行業趨勢相符，這些趨勢專注於數位資產管理和質押服務的安全、透明和合規解決方案。

隨著 Crypto.com 和 SOL Strategies 之間的合作展開，預計更多機構參與者將尋求接觸 Solana 區塊鏈，擴大其在更廣泛加密經濟中的角色。

這篇文章「Crypto.com 與 SOL Strategies 聯手擴展託管解決方案」首次發表於 CoinCentral。