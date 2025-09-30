交易所DEX+
Cronos 已與 Amazon Web Services 合作，為機構和開發者提供安全、可擴展的區塊鏈代幣化和 RWA 應用工具。Cronos (CRO) 已宣布與 AWS 建立戰略合作夥伴關係，旨在擴大機構對基於區塊鏈的代幣化的訪問和...

Cronos 與 AWS 合作推動機構採用代幣化和 RWAs

作者：Crypto.news
2025/09/30 20:26
Allo
RWA$0.004273-5.54%
Cronos
CRO$0.1319-1.44%

Cronos 已與 Amazon Web Services 合作，為機構和開發者提供安全、可擴展的區塊鏈代幣化和 RWA 應用工具。

摘要
  • 此合作為開發者和機構提供通過 AWS Public Blockchain Data 訪問 Cronos 數據的機會，並為特選項目提供高達 $100,000 的 AWS 額度。
  • 此合作關係緊隨 Cronos 最近公布的 2025-2026 路線圖，該路線圖以使 Cronos 成為代幣化領先平台為核心。

Cronos (CRO) 已宣布與 AWS 建立戰略合作夥伴關係，旨在擴大機構對基於區塊鏈的代幣化和 RWA 的訪問。在此合作下，Cronos 數據和基礎設施將通過 AWS Public Blockchain Data 提供，為開發者和金融機構提供安全、可擴展的區塊鏈信息和分析工具訪問。

此合作旨在使企業能夠簡化工作流程和報告，同時促進高級分析和 AI 驅動的金融應用。在 Cronos 上構建的特選開發者還將有機會獲得高達 $100,000 的 AWS 額度，支持專注於代幣化平台、DeFi 協議和 AI 驅動應用的早期項目。

AWS 表示：「通過利用 AWS 強大的安全控制和合規框架以及 Cronos 的區塊鏈技術，我們正在使創新型初創企業和成熟機構能夠構建滿足最高安全和監管要求標準的代幣化解決方案。」

Cronos 通過 AWS 合作推進路線圖

AWS 合作標誌著執行 Cronos 最近公布的 2025-2026 路線圖的關鍵一步，該路線圖旨在將生態系統定位為機構採用和代幣化金融的首選區塊鏈。此策略的核心是推出專為股票、商品、保險、房地產和其他 RWA 打造的代幣化平台，同時努力通過 Crypto.com 將 DeFi 服務擴展到超過 1.5 億用戶。此外，路線圖還強調通過 ETF 上市和財政整合增加對 CRO 的機構需求。

根據今天的公告，Cronos 已開始執行這一願景，實施網絡升級，使區塊時間加快了十倍——每個區塊 0.5 秒——並將燃料費降低了十倍，推動日交易量增加了 400%。展望未來，該平台計劃到明年部署 100 億美元的代幣化資產，並在中心化和去中心化金融領域擁有 2000 萬用戶。

Cronos Labs 負責人 Mirko Zhao 表示：「Cronos 通過 Crypto.com 的分發、以 CRO 為錨點的流動性以及將代幣化和 AI 結合為一個互操作系統的路線圖，處於獨特的位置。在 AWS 上構建擴展了這一基礎，為機構提供了一條安全、可擴展的途徑，以連接傳統和去中心化金融。」

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

