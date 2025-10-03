交易所DEX+
文章《每一美元很快都會成為穩定幣嗎？Tether執行長預測法定貨幣將在2030年前數位化》首次發表於Coinpedia金融科技新聞 穩定幣正在迅速發展，通過提供更快、更高效的資金移動方式挑戰傳統金融。它們現在正吸引主要機構的關注，專家預測它們在全球金融系統中的角色只會繼續擴大。 所有法定貨幣可能成為穩定幣 在新加坡Token 2049活動上，Tether聯合創始人Reeve...

每一美元很快都會成為穩定幣嗎？Tether執行長預測法定貨幣將在2030年前數位化

作者：CoinPedia
2025/10/03 17:33
這篇文章《每一美元很快都會成為穩定幣嗎？Tether執行長預測法定貨幣將在2030年前數位化》首次發表於Coinpedia Fintech News

穩定幣正在迅速發展，通過提供更快、更高效的資金流動方式挑戰傳統金融。它們現在正吸引著主要機構的關注，專家預測它們在全球金融系統中的角色只會繼續擴大。

所有法定貨幣可能都會成為穩定幣 

在新加坡舉行的Token 2049活動上，Tether聯合創始人Reeve Collins表示，他預計到2030年，每種法定貨幣都將成為穩定幣。

 "即使是法定貨幣也將成為穩定幣。它們只會被稱為美元、歐元或日元，"Collins說。

他解釋說，穩定幣本質上是在區塊鏈軌道上運行的現有法定貨幣的數位版本。到2030年，他預計這一變化將完成。

穩定幣將主導資金轉移

Collins認為，在未來五年內，穩定幣將成為移動資金的主要方式，因為代幣化資產相比傳統系統提供了明顯的優勢。

他認為，今年加密貨幣領域最重要的發展之一是美國政府對該行業採取了更積極的立場。這一變化"打開了閘門"，銀行和機構紛紛探索區塊鏈和穩定幣。 

Collins表示，代幣化資產更容易移動、更透明，並且可以提供比常規資產更好的回報。他還指出了完全上鏈的風險，包括區塊鏈橋接、智能合約和錢包的漏洞，但補充說安全性正在穩步提高。

更大的圖景：所有資產可能都會上鏈

Collins並不是唯一持有這種觀點的人。Coinbase執行長Brian Armstrong也預測，所有資產最終都將轉移到區塊鏈上。這一轉變可能使金融交易變得更快、更便宜、更高效，並改變整個金融系統。

穩定幣市場突破3000億美元

這些預測的時機意義重大。 

穩定幣市場已達到一個新的里程碑，總市值首次超過了3000億美元。 

Tether的USDT領先，市值超過1760億美元，其次是Circle的USDC，為743億美元，以及Ethena的USDe，為148億美元。 

花旗集團現已更新其穩定幣市場預測，預計在基本情境下，2030年市值將增加到1.9萬億美元，而在樂觀的"牛市情境"下可達到4萬億美元。

穩定幣的崛起伴隨著更廣泛的加密貨幣市場反彈，Bitcoin最近攀升至接近12萬美元，過去一週上漲超過9%，主要山寨幣本週錄得兩位數漲幅。

超越加密貨幣的影響

去中心化金融和加密貨幣分析師Patrick Scott指出，穩定幣的快速增長對加密貨幣之外的經濟有更廣泛的影響。他解釋說，大多數穩定幣都由美國國債支持。同時，許多穩定幣主要在美國境外使用，為美元創造了一個新的分配渠道。

他指出，穩定幣正在為美國國庫券增加了數千億美元的增量需求。

