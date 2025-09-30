COTI 推出 COTI Earn；創世季設定 1250 萬 $COTI

COTI 剛剛啟動了一項感覺更像是為人而非為電子表格打造的忠誠度計劃。該公司本週推出了 COTI Earn，其新的忠誠度平台，而第一季 001「創世紀」已準備了 1250 萬 $COTI 作為獎勵。

與僅獎勵註冊而無其他作用的常見一次性空投或贈品不同，COTI Earn 會為用戶執行實際幫助網絡的行為提供報酬，如持有、交易、推薦朋友、學習，甚至與社區聊天。這些行動會轉化為代幣點數（Token Points，簡稱 TP），每天在鏈上鑄造並直接存入用戶的錢包。

「COTI Earn 旨在認可真實用戶和對生態系統的真實貢獻，」COTI 的 CEO Shahaf Bar-Geffen 表示。「隨著鏈上活動增加，忠誠度平台必須發展成為透明、公平且設計上具有獎勵性的平台。僅依靠虛榮指標運行的平台根本無法經受時間的考驗。」

這是一個吸引人的說法，因為產品試圖支持它；獎勵不是你無法觸及的鎖定代幣。TP 是流動的、在鏈上的，並立即屬於你。開始使用就像在 earn.coti.io 連接錢包一樣簡單。如果你持有支持的資產，如 COTI Network 上的包裝 ETH (wETH)、包裝 BTC (wBTC)、USDC-e，或在金庫中的 COTI 和 gCOTI，你將自動開始賺取獎勵。

做得更多，賺得更多：在 PriveX 和 Carbon DeFi 等合作平台上交易、回答測驗、加入社交頻道或推薦朋友都能增加你的 TP 收益。COTI 還連接了 Hyperlane Nexus 橋，使人們更容易轉移資產並開始參與，因此入門過程不會很繁瑣。

Web3 的隱私優先基礎設施

除了每日鑄造機制外，使 COTI Earn 感覺與眾不同的是，它明確地與 COTI 更大的使命相連：Web3 的隱私優先基礎設施。團隊認為，公共帳本使機構和企業難以大規模採用區塊鏈，因為關於錢包和交易的所有信息默認都是可見的。

COTI 的隱私層，據稱已在 Ethereum 和超過 70 個鏈上運行，使用他們稱為「混淆電路」（Garbled Circuits）的加密方法，實現私密的鏈上計算，而不會破壞可組合性或增加成本。該公司表示，這種能力為私人穩定幣和支付、機密 DeFi、現實世界資產代幣化，甚至與政府和中央銀行合作開啟了大門。

第一季傾向於遊戲化、季節性模式：新任務、新空投和為早期或活躍用戶提供的徽章，以及為喜歡友好競爭的人設立的排行榜。這個想法是獎勵持續參與，而不是僅僅一次性發放代幣並希望人們留下來。這是加密貨幣忠誠度計劃運作方式的一個小但有意義的轉變，更像是一個活躍的獎勵引擎，而非營銷噱頭。

如果你已經在 COTI 生態圈內，或者你對私密、可編程金融感到好奇，COTI Earn 給了你一個理由來接入並開始賺取獎勵。如果沒有其他原因，這是對一個陳舊套路的更清晰、更透明的詮釋：真正獎勵貢獻的忠誠度計劃。要親自嘗試，請在 earn.coti.io 連接你的錢包，看看哪些任務最適合你。