COTI 推出忠誠度平台，首季提供 12.5M 代幣獎勵

COTI 推出了 COTI Earn，這是其生態系統的官方忠誠度平台，第一季（稱為創世紀）現已上線，並分發 1250 萬 COTI 代幣作為獎勵。

與傳統空投不同，該計劃將每次用戶互動轉化為代幣點數（TPs），這些點數每日在鏈上鑄造並直接存入用戶錢包。持有和交易資產、推薦新參與者或參與社區活動等行為都符合資格。

用戶如何參與

用戶可以將他們的錢包連接到 earn.coti.io 開始賺取獎勵。持有支持的資產，包括 COTI 網絡上的 wETH、wBTC 和 USDC-e，或財政部中的 COTI 和 gCOTI，將自動累積獎勵。

其他活動如在 PriveX 或 Carbon DeFi 上交易、完成測驗和加入社交頻道也有貢獻。

代幣點數具有流動性，在鏈上每日分發，並有季節性任務、徽章和排行榜提供更多激勵。通過 Hyperlane Nexus 的橋接過程使加入 COTI 生態系統變得更加容易。

Web3 的基礎隱私基礎設施

COTI Earn 的推出建立在該項目作為隱私優先的區塊鏈基礎設施層的角色上，已經部署在 Ethereum (ETH) 和超過 70 個其他鏈上。其系統由混淆電路驅動，實現了鏈上私人計算，而不會影響性能、成本或可組合性。

COTI 的可編程隱私支持多個領域，已經與以下機構建立了合作夥伴關係：

私人穩定幣和支付：MetaMask、MyEtherWallet、Cardano、IOG；

機密 DeFi：PriveX、Bancor、Carbon DeFi；

RWA 和代幣化：Plume、Tokenized Asset Coalition；

政府和 CBDC：歐洲中央銀行和以色列銀行。

