COTI 推出忠誠度平台，首季提供 12.5M 代幣獎勵

COTI 推出了 COTI Earn，這是其生態系統的官方忠誠度平台，第一季（稱為創世紀）現已上線，並分發 1250 萬 COTI 代幣作為獎勵。
與傳統空投不同，該計劃將每次用戶互動轉化為代幣點數（TPs），這些點數每日在鏈上鑄造並直接存入用戶錢包。持有和交易資產、推薦新參與者或參與社區活動等行為都符合資格。
用戶如何參與
用戶可以將他們的錢包連接到 earn.coti.io 開始賺取獎勵。持有支持的資產，包括 COTI 網絡上的 wETH、wBTC 和 USDC-e，或財政部中的 COTI 和 gCOTI，將自動累積獎勵。
其他活動如在 PriveX 或 Carbon DeFi 上交易、完成測驗和加入社交頻道也有貢獻。
代幣點數具有流動性，在鏈上每日分發，並有季節性任務、徽章和排行榜提供更多激勵。通過 Hyperlane Nexus 的橋接過程使加入 COTI 生態系統變得更加容易。
Web3 的基礎隱私基礎設施
COTI Earn 的推出建立在該項目作為隱私優先的區塊鏈基礎設施層的角色上，已經部署在 Ethereum (ETH) 和超過 70 個其他鏈上。其系統由混淆電路驅動，實現了鏈上私人計算，而不會影響性能、成本或可組合性。
COTI 的可編程隱私支持多個領域，已經與以下機構建立了合作夥伴關係：
- 私人穩定幣和支付：MetaMask、MyEtherWallet、Cardano、IOG；
- 機密 DeFi：PriveX、Bancor、Carbon DeFi；
- RWA 和代幣化：Plume、Tokenized Asset Coalition；
- 政府和 CBDC：歐洲中央銀行和以色列銀行。
特色圖片來自 Shutterstock。
來源：https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/