COTI 推出忠誠度平台，首季提供 12.5M 代幣獎勵

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
COTI 推出忠誠度平台，首季提供 1250 萬代幣獎勵 這篇文章最初發表於 BitcoinEthereumNews.com。COTI 已推出 COTI Earn，其生態系統的官方忠誠度平台，首季（稱為 Genesis）現已上線，並分發 1250 萬 COTI 代幣作為獎勵。與傳統空投不同，該計劃將每個用戶互動轉換為代幣點數（TPs），這些點數每日在鏈上鑄造並直接存入用戶錢包。持有和交易資產、推薦新參與者或參與社區活動等行為都符合資格。 "COTI Earn 旨在認可真實用戶和對生態系統的真實貢獻，"COTI 的 CEO Shahaf Bar-Geffen 表示。"隨著鏈上活動增加，忠誠度平台必須發展成為透明、公平且設計上具有獎勵性。運行在虛榮指標上的平台根本無法經受時間的考驗。" 用戶如何參與 用戶可以將他們的錢包連接到 earn.coti.io 開始賺取獎勵。在 COTI Network 上持有支持的資產，包括 wETH、wBTC 和 USDC-e，或在 Treasury 中持有 COTI 和 gCOTI，將自動累積獎勵。其他活動如在 PriveX 或 Carbon DeFi 上交易、完成測驗和加入社交頻道也會有所貢獻。代幣點數是流動的、鏈上的，並每日分發，季節性任務、徽章和排行榜增加了進一步的激勵。通過 Hyperlane Nexus 的橋接過程使加入 COTI 生態系統變得更容易。 Web3 的基礎隱私基礎設施 COTI Earn 的推出建立在該項目作為隱私優先的區塊鏈基礎設施層的角色上，已部署在 Ethereum (ETH) 和超過 70 個其他鏈上。其系統由混淆電路驅動，實現鏈上私人計算，而不影響性能、成本或可組合性。COTI 的可編程隱私支持多個領域，已建立的合作夥伴關係包括： 私人穩定幣和支付：MetaMask、MyEtherWallet、Cardano、IOG； 機密 DeFi：PriveX、Bancor、Carbon DeFi； RWA 和代幣化：Plume、Tokenized Asset Coalition； 政府和 CBDC：歐洲中央銀行和以色列銀行。 特色圖片來源：Shutterstock。 來源：https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/COTI 推出忠誠度平台，首季提供 1250 萬代幣獎勵 這篇文章最初發表於 BitcoinEthereumNews.com。COTI 已推出 COTI Earn，其生態系統的官方忠誠度平台，首季（稱為 Genesis）現已上線，並分發 1250 萬 COTI 代幣作為獎勵。與傳統空投不同，該計劃將每個用戶互動轉換為代幣點數（TPs），這些點數每日在鏈上鑄造並直接存入用戶錢包。持有和交易資產、推薦新參與者或參與社區活動等行為都符合資格。 "COTI Earn 旨在認可真實用戶和對生態系統的真實貢獻，"COTI 的 CEO Shahaf Bar-Geffen 表示。"隨著鏈上活動增加，忠誠度平台必須發展成為透明、公平且設計上具有獎勵性。運行在虛榮指標上的平台根本無法經受時間的考驗。" 用戶如何參與 用戶可以將他們的錢包連接到 earn.coti.io 開始賺取獎勵。在 COTI Network 上持有支持的資產，包括 wETH、wBTC 和 USDC-e，或在 Treasury 中持有 COTI 和 gCOTI，將自動累積獎勵。其他活動如在 PriveX 或 Carbon DeFi 上交易、完成測驗和加入社交頻道也會有所貢獻。代幣點數是流動的、鏈上的，並每日分發，季節性任務、徽章和排行榜增加了進一步的激勵。通過 Hyperlane Nexus 的橋接過程使加入 COTI 生態系統變得更容易。 Web3 的基礎隱私基礎設施 COTI Earn 的推出建立在該項目作為隱私優先的區塊鏈基礎設施層的角色上，已部署在 Ethereum (ETH) 和超過 70 個其他鏈上。其系統由混淆電路驅動，實現鏈上私人計算，而不影響性能、成本或可組合性。COTI 的可編程隱私支持多個領域，已建立的合作夥伴關係包括： 私人穩定幣和支付：MetaMask、MyEtherWallet、Cardano、IOG； 機密 DeFi：PriveX、Bancor、Carbon DeFi； RWA 和代幣化：Plume、Tokenized Asset Coalition； 政府和 CBDC：歐洲中央銀行和以色列銀行。 特色圖片來源：Shutterstock。 來源：https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/

COTI 推出忠誠度平台，首季提供 12.5M 代幣獎勵

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:09
COTI
COTI$0.04353-5.90%
TokenFi
TOKEN$0.007004-5.40%
COM
COM$0.00611-6.63%
Nowchain
NOW$0.0023+2.67%
SecondLive
LIVE$0.001347-3.85%

COTI 推出了 COTI Earn，這是其生態系統的官方忠誠度平台，第一季（稱為創世紀）現已上線，並分發 1250 萬 COTI 代幣作為獎勵。

與傳統空投不同，該計劃將每次用戶互動轉化為代幣點數（TPs），這些點數每日在鏈上鑄造並直接存入用戶錢包。持有和交易資產、推薦新參與者或參與社區活動等行為都符合資格。

用戶如何參與

用戶可以將他們的錢包連接到 earn.coti.io 開始賺取獎勵。持有支持的資產，包括 COTI 網絡上的 wETH、wBTC 和 USDC-e，或財政部中的 COTI 和 gCOTI，將自動累積獎勵。 

其他活動如在 PriveX 或 Carbon DeFi 上交易、完成測驗和加入社交頻道也有貢獻。

代幣點數具有流動性，在鏈上每日分發，並有季節性任務、徽章和排行榜提供更多激勵。通過 Hyperlane Nexus 的橋接過程使加入 COTI 生態系統變得更加容易。

Web3 的基礎隱私基礎設施

COTI Earn 的推出建立在該項目作為隱私優先的區塊鏈基礎設施層的角色上，已經部署在 Ethereum (ETH) 和超過 70 個其他鏈上。其系統由混淆電路驅動，實現了鏈上私人計算，而不會影響性能、成本或可組合性。

COTI 的可編程隱私支持多個領域，已經與以下機構建立了合作夥伴關係：

  • 私人穩定幣和支付：MetaMask、MyEtherWallet、Cardano、IOG；
  • 機密 DeFi：PriveX、Bancor、Carbon DeFi；
  • RWA 和代幣化：Plume、Tokenized Asset Coalition；
  • 政府和 CBDC：歐洲中央銀行和以色列銀行。

特色圖片來自 Shutterstock。 

來源：https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,655.30
$104,655.30$104,655.30

-0.38%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.20
$3,548.20$3,548.20

+0.81%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.59
$163.59$163.59

-1.62%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4652
$2.4652$2.4652

-2.52%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17813
$0.17813$0.17813

-0.61%