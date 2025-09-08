交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「美聯儲降息預期對美元造成壓力，修正至接近1.3800」發表於BitcoinEthereumNews.com。USD/CAD在未能延續五天連漲後跌至接近1.3800。交易者似乎確信美聯儲將在9月政策會議上降息。加拿大雇主在8月裁員6.55萬人。 USD/CAD貨幣對在本週初從週五創下的週高點1.3855回落至接近1.3800。由於市場堅信美聯儲將在下週的政策會議上降息，美元面臨賣壓，使加元貨幣對未能延續五天連漲。 撰文時，追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)交易略微降低到接近97.60。 根據CME FedWatch工具，交易者認為美聯儲將利率降低50個基點(bps)至3.75%-4.00%的可能性為10%，其餘則指向降低25個基點的利率。美聯儲鴿派猜測在週五公布的8月美國非農就業數據(NFP)後加劇，數據顯示聯邦公開市場委員會(FOMC)成員（包括主席Jerome Powell）在最新評論中警告的勞動力市場下行風險確實存在。 同時，加拿大元(CAD)的前景也不確定，因為8月加拿大勞動力意外下降引發了希望加拿大銀行(BoC)將在本月的政策會議上恢復其今年早些時候暫停的貨幣寬鬆政策。週五公布的8月加拿大就業報告顯示，就業裁員6.55萬人，而預期是新招聘7500名求職者。失業率升高到7.1%，高於預期的7%和先前的6.9%。 USD/CAD保持在200日指數移動平均線(EMA)下方，該均線交易在1.3870附近，表明...這篇文章「美聯儲降息預期對美元造成壓力，修正至接近1.3800」發表於BitcoinEthereumNews.com。USD/CAD在未能延續五天連漲後跌至接近1.3800。交易者似乎確信美聯儲將在9月政策會議上降息。加拿大雇主在8月裁員6.55萬人。 USD/CAD貨幣對在本週初從週五創下的週高點1.3855回落至接近1.3800。由於市場堅信美聯儲將在下週的政策會議上降息，美元面臨賣壓，使加元貨幣對未能延續五天連漲。 撰文時，追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)交易略微降低到接近97.60。 根據CME FedWatch工具，交易者認為美聯儲將利率降低50個基點(bps)至3.75%-4.00%的可能性為10%，其餘則指向降低25個基點的利率。美聯儲鴿派猜測在週五公布的8月美國非農就業數據(NFP)後加劇，數據顯示聯邦公開市場委員會(FOMC)成員（包括主席Jerome Powell）在最新評論中警告的勞動力市場下行風險確實存在。 同時，加拿大元(CAD)的前景也不確定，因為8月加拿大勞動力意外下降引發了希望加拿大銀行(BoC)將在本月的政策會議上恢復其今年早些時候暫停的貨幣寬鬆政策。週五公布的8月加拿大就業報告顯示，就業裁員6.55萬人，而預期是新招聘7500名求職者。失業率升高到7.1%，高於預期的7%和先前的6.9%。 USD/CAD保持在200日指數移動平均線(EMA)下方，該均線交易在1.3870附近，表明...

隨著美聯儲降息押注對美元造成壓力，修正至接近 1.3800

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:34
NEAR
NEAR$2.654-6.48%
SIX
SIX$0.01649-0.66%
RealLink
REAL$0.06756-4.29%
Index Cooperative
INDEX$0.873-0.68%
COM
COM$0.005947-7.10%
  • USD/CAD 在未能延續五日連漲後跌至接近 1.3800。
  • 交易者似乎確信美聯儲將在九月政策會議中降息。
  • 加拿大雇主在八月裁員 65.5K。

USD/CAD 貨幣對在本週初從週五創下的週高點 1.3855 回落至接近 1.3800。由於市場堅定預期美聯儲(Fed)將在下週的政策會議中降息，美元面臨賣壓，使加元貨幣對未能延續其五日連漲。

在撰寫本文時，追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)略微下跌至接近 97.60。

根據 CME FedWatch 工具，交易者認為美聯儲降息 50 個基點(bps)至 3.75%-4.00% 的可能性為 10%，而其餘則指向 25 個基點的降息。

在週五公布的美國八月非農就業數據(NFP)後，美聯儲鴿派猜測加劇，數據顯示聯邦公開市場委員會(FOMC)成員（包括主席傑羅姆·鮑威爾）在最新評論中警告的勞動力市場下行風險確實存在。

同時，加元(CAD)的前景也不確定，因為八月加拿大勞動力意外下降引發了希望加拿大銀行(BoC)將在本月的政策會議中恢復其貨幣寬鬆政策，該政策在今年早些時候曾暫停。

週五公布的加拿大八月就業報告顯示，就業裁員 65.5K，而預期應該新增 7.5K 就業崗位。失業率上升到了 7.1%，高於預期的 7% 和先前的 6.9%。

USD/CAD 保持在 200 日指數移動平均線(EMA)下方，該均線在 1.3870 附近交易，表明整體趨勢看跌。

14 日相對強弱指數(RSI)在 40.00-60.00 範圍內波動，表明橫向趨勢。

展望未來，如果該資產跌破 8 月 7 日的低點 1.3722，可能會滑向 1.3600 的整數水平和 6 月 16 日的低點 1.3540。

另一方面，如果該貨幣對回升至 8 月 22 日的高點 1.3925 以上，將打開通往 5 月 15 日高點 1.4000 的大門，隨後是 4 月 9 日的低點 1.4075。

USD/CAD 日線圖

 

 

就業常見問題

勞動力市場條件是評估經濟健康狀況的關鍵因素，因此也是貨幣估值的關鍵驅動因素。高就業率或低失業率對消費支出有積極影響，從而促進經濟增長，提升本地貨幣價值。此外，非常緊張的勞動力市場——即缺乏工人填補空缺職位的情況——也可能對通脹水平產生影響，進而影響貨幣政策，因為勞動力供應低而需求高會導致工資上漲。

經濟中薪資增長的速度對政策制定者至關重要。高工資增長意味著家庭有更多錢可以花費，通常導致消費品價格上漲。與能源價格等更為波動的通脹來源相比，工資增長被視為潛在和持續通脹的關鍵組成部分，因為薪資增長不太可能被撤銷。世界各地的中央銀行在決定貨幣政策時密切關注工資增長數據。

每個中央銀行賦予勞動力市場條件的權重取決於其目標。一些中央銀行明確擁有與勞動力市場相關的使命，超出控制通脹水平。例如，美聯儲(Fed)有促進最大就業和穩定物價的雙重使命。同時，歐洲中央銀行(ECB)的唯一使命是控制通脹。儘管如此，無論他們有什麼使命，勞動力市場條件對政策制定者來說都是一個重要因素，因為它作為經濟健康狀況的衡量標準具有重要意義，並與通脹直接相關。

 

來源：https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-price-forecast-corrects-to-near-13800-as-fed-rate-cut-bets-weigh-on-us-dollar-202509081112

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,292.94
$104,292.94$104,292.94

-0.72%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,527.57
$3,527.57$3,527.57

+0.22%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.27
$162.27$162.27

-2.41%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4365
$2.4365$2.4365

-3.66%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17627
$0.17627$0.17627

-1.65%