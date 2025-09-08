隨著美聯儲降息押注對美元造成壓力，修正至接近 1.3800

USD/CAD 在未能延續五日連漲後跌至接近 1.3800。

交易者似乎確信美聯儲將在九月政策會議中降息。

加拿大雇主在八月裁員 65.5K。

USD/CAD 貨幣對在本週初從週五創下的週高點 1.3855 回落至接近 1.3800。由於市場堅定預期美聯儲(Fed)將在下週的政策會議中降息，美元面臨賣壓，使加元貨幣對未能延續其五日連漲。

在撰寫本文時，追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)略微下跌至接近 97.60。

根據 CME FedWatch 工具，交易者認為美聯儲降息 50 個基點(bps)至 3.75%-4.00% 的可能性為 10%，而其餘則指向 25 個基點的降息。

在週五公布的美國八月非農就業數據(NFP)後，美聯儲鴿派猜測加劇，數據顯示聯邦公開市場委員會(FOMC)成員（包括主席傑羅姆·鮑威爾）在最新評論中警告的勞動力市場下行風險確實存在。

同時，加元(CAD)的前景也不確定，因為八月加拿大勞動力意外下降引發了希望加拿大銀行(BoC)將在本月的政策會議中恢復其貨幣寬鬆政策，該政策在今年早些時候曾暫停。

週五公布的加拿大八月就業報告顯示，就業裁員 65.5K，而預期應該新增 7.5K 就業崗位。失業率上升到了 7.1%，高於預期的 7% 和先前的 6.9%。

USD/CAD 保持在 200 日指數移動平均線(EMA)下方，該均線在 1.3870 附近交易，表明整體趨勢看跌。

14 日相對強弱指數(RSI)在 40.00-60.00 範圍內波動，表明橫向趨勢。

展望未來，如果該資產跌破 8 月 7 日的低點 1.3722，可能會滑向 1.3600 的整數水平和 6 月 16 日的低點 1.3540。

另一方面，如果該貨幣對回升至 8 月 22 日的高點 1.3925 以上，將打開通往 5 月 15 日高點 1.4000 的大門，隨後是 4 月 9 日的低點 1.4075。

USD/CAD 日線圖