在區塊鏈金融基礎設施未來的重大發展中，SWIFT已宣布計劃在以太坊Layer 2擴容解決方案Linea上開發其即將推出的區塊鏈支付結算平台。此舉標誌著傳統銀行基礎設施與創新去中心化技術的重大整合，通過利用區塊鏈的效率和成本[...]有可能徹底改變跨境支付。

ConsenSys CEO 揭露 SWIFT 正在利用 Linea 進行支付

作者：Crypto Breaking News
2025/10/03 13:37
Consensys Ceo Reveals Swift Is Leveraging Linea For Payments
在區塊鏈金融基礎設施未來的重大發展中，SWIFT已宣布計劃在以太坊Layer 2擴容解決方案Linea上開發其即將推出的區塊鏈支付結算平台。此舉標誌著傳統銀行基礎設施與創新去中心化技術的重大整合，透過利用區塊鏈的效率和成本優勢，有可能徹底改變跨境支付。
  • SWIFT將在以太坊Layer 2 Linea上建立其新的區塊鏈支付系統，這已由Consensys執行長Joe Lubin確認。
  • 該平台旨在促進全天候實時加密貨幣支付，涉及超過30家傳統金融機構。
  • 由Consensys開發的Linea採用zk-EVM rollup技術，提供高交易吞吐量，成本僅為以太坊主網交易的約十五分之一，總鎖定價值超過22億美元。
  • 包括美國銀行、花旗銀行、摩根大通和多倫多道明銀行在內的主要銀行正參與試驗階段。
  • 這一倡議可能挑戰現有的區塊鏈支付系統，如Ripple的XRP Ledger，強調銀行業廣泛採用加密貨幣。

SWIFT，這個負責監管每年約150萬億美元國際支付的全球訊息網絡，正在向區塊鏈技術邁出重要一步。該組織計劃在以太坊的Layer 2擴容解決方案Linea上開發其新的區塊鏈支付結算平台。這一發展已由Consensys執行長Joe Lubin在最近的一次會議上確認，標誌著傳統金融(TradFi)與區塊鏈創新者之間的顯著合作。

最初，SWIFT宣布超過30家傳統金融機構將參與建設全天候、實時加密貨幣支付系統的基礎設施，但並未指明涉及的區塊鏈。Lubin在新加坡舉行的Token2049會議上澄清，Linea是被選中的平台，強調了這一舉措的戰略重要性。這一公告被刻意"軟性推出"給銀行業，Lubin表示這被積極接受，被視為彌合DeFi和TradFi之間差距的一步。

由Consensys開發的Linea利用zk-EVM rollup技術，提供約每秒1.5筆交易的處理速度，成本約為以太坊主網交易的十五分之一。根據L2BEAT數據，它目前擁有超過22.7億美元的總鎖定價值(TVL)，在以太坊Layer 2解決方案中排名第四，僅次於Arbitrum One、Base Chain和OP Mainnet。

這一舉措可能對全球金融產生變革性影響，特別是因為SWIFT管理著一個龐大的金融訊息網絡，促進國際交易。涉及美國銀行、花旗銀行、摩根大通和多倫多道明銀行等主要銀行，SWIFT在Linea上的試驗旨在開創近乎即時的結算，並減少跨境支付中的中介、成本和錯誤。這一倡議可能成為Ripple的XRP Ledger的重要競爭對手，後者已被一些銀行採用於基於區塊鏈的交易。

一些最大的銀行參與其中

美國銀行、花旗銀行、摩根大通和多倫多道明銀行等領先金融機構正參與SWIFT的區塊鏈試驗努力。它們的參與強調了該行業對區塊鏈技術用於安全、高效支付的日益接受。這種合作可能加速去中心化區塊鏈系統在主流銀行業的採用，挑戰現有的支付解決方案，如Ripple的。

多年來，人們一直期待區塊鏈融入傳統金融，承諾帶來即時結算、更低費用和減少結算錯誤等好處。SWIFT與Linea之間的合作也可能激發全球支付網絡中更廣泛採用區塊鏈基礎設施，開創金融運營的新時代。

Linea的更廣泛潛力

除了支付外，Lubin將Linea描述為一個能夠支持"用戶生成文明"的平台，內容和基礎設施可以集體建設。通過利用以太坊的無信任結算層，社區可以從頭開始開發去中心化應用程序、規則和框架——這與傳統層級制度的自上而下方法形成鮮明對比。

去中心化自治組織(DAO)已經在實驗去中心化治理和智能合約，旨在無中心化控制下運作。雖然很少有成功擴展的案例，但自下而上的數字社會潛力正在迅速發展，Linea等區塊鏈技術在其中扮演著核心角色。

本文最初發表為《ConsenSys執行長揭示SWIFT正利用Linea進行支付》，刊登於Crypto Breaking News——您值得信賴的加密貨幣新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

