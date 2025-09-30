「來與我們對話」：美國頂級監管機構向加密貨幣行業伸出橄欖枝

SEC 委員 Hester Peirce 表示監管機構「願意合作」推動代幣化。

她已敦促行業參與者前來與 SEC 對話。

一個關鍵問題是代幣化資產將如何與傳統證券互動。

作為對長期缺乏監管明確性的加密貨幣行業的一個強有力且友善的信號，美國頂級證券監管機構伸出了公開的橄欖枝，宣布證券交易委員會在革命性的代幣化技術方面已開放合作。

這一舉動是對一個已經價值數百億美元且預計將膨脹至數萬億美元市場的重要認可。

週二在新加坡數字資產峰會上通過視訊發言的 Hester Peirce，這位以支持該行業立場著稱的 SEC 共和黨委員，發出了明確而直接的邀請。

創新的邀請

委員的信息非常明確：監管猜測的時代可能即將結束。該機構現在不是發布執法行動，而是邀請合作。

「我們願意與想要進行代幣化的人合作，我們敦促他們來與我們交談，」Peirce 說道。

她的評論直接針對加密貨幣世界中最有前途且實用的子領域之一。

代幣化——創建基於區塊鏈的真實世界資產（如股票或債券）數字表示的過程——已被全球主要金融機構採用，作為提高市場流動性和運營效率的方式。

它代表了資產發行、交易和管理方式的根本轉變。

萬億美元的問題：探索新領域

但 Peirce 的邀請並非盲目的綠燈；它伴隨著對未來複雜挑戰的關鍵且清醒的認識。

她解釋說，核心問題是理清單一證券可同時以多種形式存在的關係——從傳統紙質證書到基於區塊鏈的代幣。

「一些問題是代幣化證券如何與該證券的其他迭代版本和其他形式互動，」Peirce 解釋道，強調需要採取細微的方法。

「根據代幣化的方式，它可能是許多不同事物中的一種。」

準備爆發性增長的市場

SEC 新發現的合作意願直接反映了一個變得太大而無法忽視的市場。

根據 RWA.xyz 的數據，鏈上代幣化市場的總價值已經增加到 310 億美元，其中 7.14 億美元是代幣化股票。

未來潛力更加驚人。全球諮詢公司麥肯錫最近的分析表明，到 2030 年，所有代幣化資產的市值可能爆發性增長到約 2 萬億美元。

Peirce 的評論表明，至少美國監管最高層中的一些人理解這種變革性轉變已經在進行中。

她對行業的邀請是建立能夠適應這一新金融現實的監管框架的關鍵第一步，如果市場要達到其數萬億美元的潛力，這一框架將是必不可少的。

