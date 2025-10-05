Coinbase CEO 強調 Bitcoin 的歷史性首次估值

重點： 初始估值源自挖礦成本。

16年來顯著成長和市場影響。

可能面臨更嚴格的監管審查。

Coinbase執行長Brian Armstrong在X上強調了Bitcoin的歷史購買力，揭示16年前，僅需1美元就能獲得1,309個比特幣，標誌著Bitcoin的首次美元估值。

這一揭示凸顯了Bitcoin估值的戲劇性上升，引發加密社區內的反思，並吸引全球對數位資產投資持續演變的關注。

Bitcoin的市場影響和未來預測

Brian Armstrong的反思為Bitcoin的成長提供了歷史背景，引發更廣泛的社區討論。

這一估值突顯了Bitcoin隨時間推移的巨大成長，引發人們對其經濟旅程和對金融市場影響的好奇心。討論在Twitter等社交媒體平台上出現，強調了人們對加密貨幣起源的重新興趣。

市場反應包括沒有立即的財務變化，但這一反思在加密社區內引起共鳴，促使人們對Bitcoin影響深遠的旅程和固定價值限制產生反思情緒。

市場數據和未來洞見

您知道嗎？ Bitcoin的價值已從1,309 BTC兌換1美元顯著增加到每BTC 122,960.04美元。這反映了16年來市場價值的巨大成長，突顯了加密貨幣生態系統的關鍵進步。

根據CoinMarketCap的數據，Bitcoin (BTC)目前交易價格為122,960.04美元，市值達到2.45兆美元，市場主導地位為58.32%。24小時交易量達到了690.2億美元，標誌著1.09%的變化，展示了Bitcoin動態的市場走勢。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年10月5日22:55（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu研究團隊指出，隨著Bitcoin價值持續影響更廣泛的金融系統，可能面臨更多的監管審查。歷史趨勢表明，Bitcoin正日益融入主流經濟，這一趨勢由機構採用和數位資產框架等因素推動。