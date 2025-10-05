交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Coinbase執行長強調比特幣歷史性首次估值的文章發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：初始估值源於挖礦成本。16年來顯著增長和市場影響。可能面臨更多監管審查。Coinbase執行長Brian Armstrong在X上強調了比特幣的歷史購買力，揭示16年前，僅需1美元就能獲得1,309個比特幣，標誌著比特幣首次美元估值。這一揭示凸顯了比特幣估值的戲劇性上升，引發加密社區的反思，並吸引全球對數位資產投資持續演變的關注。 比特幣的市場影響和未來展望 Brian Armstrong的反思為比特幣的成長提供了歷史背景，引發更廣泛的社區討論。這一估值突顯了比特幣隨時間推移的巨大成長，引發人們對其經濟旅程和對金融市場影響的好奇心。討論在Twitter等社交媒體平台上出現，強調了人們對加密貨幣起源的重新興趣。市場反應包括沒有立即的金融變化，但這一反思在加密社區中引起共鳴，促使人們對比特幣影響深遠的旅程和固定價值限制產生反思情緒。 市場數據和未來洞見 您知道嗎？比特幣的價值已從1,309 BTC兌1美元顯著增加到每BTC 122,960.04美元。這反映了16年來市場價值的大幅增長，突顯了加密貨幣生態系統的關鍵進步。 根據CoinMarketCap，比特幣(BTC)目前交易價格為122,960.04美元，市值為2.45萬億美元，市場主導地位為58.32%。24小時交易量達到了690.2億美元，標誌著1.09%的變化，展示了比特幣動態的市場走勢。 比特幣(BTC)，日線圖，截圖於2025年10月5日22:55（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap Coincu研究團隊指出，隨著比特幣價值持續影響更廣泛的金融系統，可能面臨更多監管審查。歷史趨勢表明，比特幣正日益融入主流經濟，這一趨勢由機構採用和數位資產框架等因素推動。 免責聲明：本網站上的信息作為一般市場評論提供，並不...Coinbase執行長強調比特幣歷史性首次估值的文章發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：初始估值源於挖礦成本。16年來顯著增長和市場影響。可能面臨更多監管審查。Coinbase執行長Brian Armstrong在X上強調了比特幣的歷史購買力，揭示16年前，僅需1美元就能獲得1,309個比特幣，標誌著比特幣首次美元估值。這一揭示凸顯了比特幣估值的戲劇性上升，引發加密社區的反思，並吸引全球對數位資產投資持續演變的關注。 比特幣的市場影響和未來展望 Brian Armstrong的反思為比特幣的成長提供了歷史背景，引發更廣泛的社區討論。這一估值突顯了比特幣隨時間推移的巨大成長，引發人們對其經濟旅程和對金融市場影響的好奇心。討論在Twitter等社交媒體平台上出現，強調了人們對加密貨幣起源的重新興趣。市場反應包括沒有立即的金融變化，但這一反思在加密社區中引起共鳴，促使人們對比特幣影響深遠的旅程和固定價值限制產生反思情緒。 市場數據和未來洞見 您知道嗎？比特幣的價值已從1,309 BTC兌1美元顯著增加到每BTC 122,960.04美元。這反映了16年來市場價值的大幅增長，突顯了加密貨幣生態系統的關鍵進步。 根據CoinMarketCap，比特幣(BTC)目前交易價格為122,960.04美元，市值為2.45萬億美元，市場主導地位為58.32%。24小時交易量達到了690.2億美元，標誌著1.09%的變化，展示了比特幣動態的市場走勢。 比特幣(BTC)，日線圖，截圖於2025年10月5日22:55（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap Coincu研究團隊指出，隨著比特幣價值持續影響更廣泛的金融系統，可能面臨更多監管審查。歷史趨勢表明，比特幣正日益融入主流經濟，這一趨勢由機構採用和數位資產框架等因素推動。 免責聲明：本網站上的信息作為一般市場評論提供，並不...

Coinbase CEO 強調 Bitcoin 的歷史性首次估值

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 23:03
COM
COM$0.006111-6.74%
1
1$0.02309-27.82%
RISE
RISE$0.008006-1.37%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12402-1.49%
Wink
LIKE$0.005465+11.75%
重點：
  • 初始估值源自挖礦成本。
  • 16年來顯著成長和市場影響。
  • 可能面臨更嚴格的監管審查。

Coinbase執行長Brian Armstrong在X上強調了Bitcoin的歷史購買力，揭示16年前，僅需1美元就能獲得1,309個比特幣，標誌著Bitcoin的首次美元估值。

這一揭示凸顯了Bitcoin估值的戲劇性上升，引發加密社區內的反思，並吸引全球對數位資產投資持續演變的關注。

Bitcoin的市場影響和未來預測

Brian Armstrong的反思為Bitcoin的成長提供了歷史背景，引發更廣泛的社區討論。

這一估值突顯了Bitcoin隨時間推移的巨大成長，引發人們對其經濟旅程和對金融市場影響的好奇心。討論在Twitter等社交媒體平台上出現，強調了人們對加密貨幣起源的重新興趣。

市場反應包括沒有立即的財務變化，但這一反思在加密社區內引起共鳴，促使人們對Bitcoin影響深遠的旅程和固定價值限制產生反思情緒。

市場數據和未來洞見

您知道嗎？ Bitcoin的價值已從1,309 BTC兌換1美元顯著增加到每BTC 122,960.04美元。這反映了16年來市場價值的巨大成長，突顯了加密貨幣生態系統的關鍵進步。

根據CoinMarketCap的數據，Bitcoin (BTC)目前交易價格為122,960.04美元，市值達到2.45兆美元，市場主導地位為58.32%。24小時交易量達到了690.2億美元，標誌著1.09%的變化，展示了Bitcoin動態的市場走勢。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年10月5日22:55（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu研究團隊指出，隨著Bitcoin價值持續影響更廣泛的金融系統，可能面臨更多的監管審查。歷史趨勢表明，Bitcoin正日益融入主流經濟，這一趨勢由機構採用和數位資產框架等因素推動。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-first-usd-valuation-history/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,652.70
$104,652.70$104,652.70

-0.38%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.94
$3,548.94$3,548.94

+0.83%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.61
$163.61$163.61

-1.61%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4639
$2.4639$2.4639

-2.57%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17822
$0.17822$0.17822

-0.56%