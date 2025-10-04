Coinbase 和 Samsung 攜手合作為超過 7500 萬用戶解鎖無縫加密貨幣存取

Coinbase 正在與全球最大的手機製造商 Samsung 合作，這將為數百萬用戶簡化加密貨幣的使用。最初在美國，Samsung Wallet 將允許擁有 Galaxy 手機的人立即訪問 Coinbase One。它將使超過 7500 萬用戶體驗由最受信任的交易所之一支持的高品質加密貨幣服務。

這項合作將對將數字貨幣帶入日常使用產生重大影響。兩家公司聲稱，他們打算在未來推出全球性的新產品。

Coinbase One 在 Samsung Wallet 中推出

這項合作的核心是 Coinbase One 的一體化會員資格，該交易所提供這一服務，為加密貨幣用戶提供直接且安全的體驗。美國的 Samsung Galaxy 用戶現在可以訪問 Samsung Wallet 應用程式，使他們能夠通過特殊訪問權限探索加密貨幣交易所。

Coinbase One 革命性地提供了眾多服務，如免交易費、更高的質押利率、優先支援和特殊套餐。其帳戶保護是最重要的功能。當用戶遭到入侵者訪問時，它能夠恢復被盜資金。這為用戶開始使用加密貨幣時提供了額外的保護。

會員資格通過 CB1 卡運作，允許會員在日常生活中消費和賺取加密貨幣。通過這一介紹，Galaxy 用戶將能夠通過手機立即訪問去中心化金融，而無需通過額外的應用程式和複雜的設置。

Samsung Pay 整合擴展加密貨幣實用性

Coinbase One 也可在美國的 Samsung Pay 上使用。Galaxy 擁有者將能夠更輕鬆地管理和使用他們的數字貨幣。

這不是 Samsung 第一次對在其設備中嵌入新的貨幣工具感興趣。在 Samsung Wallet 和 Samsung Pay 中提供加密貨幣交易所，使 Galaxy 用戶能夠更方便地交換加密貨幣。

根據 Samsung 領導者的說法，這很重要，因為許多手機擁有者希望更容易地訪問加密貨幣。這家巨型加密貨幣交易所可信且易於使用，因此最為適合。

金融未來的全球願景

美國的推出只是一個開始。不久，Coinbase 和 Samsung 將擴展到更多國家。他們希望使全球數百萬 Galaxy 客戶能夠簡單地使用加密貨幣，使他們能夠訪問金融科技。

通過結合 Samsung 的規模與 Coinbase 的可信平台，我們可以為人們提供最流行的加密貨幣使用工具。根據 Coinbase 的首席業務官 Shan Aggarwal 的說法，他們在美國擁有超過 7500 萬 Galaxy 客戶，在不久的將來還會有更多其他國家的客戶。

"數百萬 Galaxy 手機用戶依賴 Samsung Wallet，"Samsung 移動產品高級副總裁 Drew Blackard 表示。我們尋求改進它。Coinbase 是先驅，所以他們是為我們的用戶提供無障礙訪問加密貨幣的最佳選擇。"

這項合作提供了一個良好的趨勢：在移動設備中實施區塊鏈。Coinbase 和 Samsung 能夠在智能手機中使用加密貨幣，意味著為用戶添加加密貨幣並改變用戶和企業可用的數字貨幣未來體驗。