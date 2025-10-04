CME Group 將於 2026 年推出 24/7 加密貨幣期貨

芝加哥商業交易所（CME）集團已揭露計劃於2026年初開始為其加密貨幣期貨和期權引入24/7交易。

如果獲得批准，這將使其成為首個提供全天候加密衍生品交易的主要美國受監管交易所，與DeFi標準保持一致。

客戶需求上升

該衍生品市場在週四的聲明中宣布，在獲得監管機構批准的前提下，計劃從2026年初開始為客戶提供「一天24小時，一週七天」交易加密貨幣期貨和期權的能力。這一舉措是由於用戶對持續風險管理和流動性的需求不斷增長所推動。

「雖然並非所有市場都適合24/7運營，但隨著市場參與者需要每週每天管理風險，客戶對全天候加密貨幣交易的需求已經增長，」CME集團股票、外匯和替代產品全球主管Tim McCourt表示。

擴展的運營時間將適用於CME的一系列加密產品，包括Bitcoin和Ethereum期貨和期權。交易將通過CME Globex電子平台持續進行，週末有兩小時的維護窗口除外。另一方面，週末和假日交易將在下一個工作日完成，清算、結算和監管報告將以相同方式處理。

NovaDius財富管理公司總裁Nate Geraci表示，這一發展顯示傳統金融正在迅速適應DeFi實踐，強調這「只是開始」。

在本週由SEC和CFTC共同舉辦的圓桌會議上，首席執行官Terrence Duffy表示，他預計全天候交易的需求將會增長，並指出加密貨幣提供了實現這一目標的最清晰路徑。

其他高管也持相同觀點，洲際交易所首席執行官Jeff Sprecher強調，市場應該決定哪些資產適合持續交易。Nasdaq首席執行官Adena Friedman解釋說，她的公司正在努力實現24/5股票交易，但仍面臨實際挑戰。

加密衍生品創歷史新高

CME的舉措可能會吸引尋求受監管交易所安全性同時避免標準市場時間限制的機構。如果獲得批准，它可能使該平台領先於已經不間斷運行但監管較少的離岸競爭對手。

同時，該公司的加密衍生品在2025年達到了新高，9月份的名義未平倉合約創紀錄地增加到390億美元。8月份，日均未平倉合約較去年增加了95%至335,200份合約，而日均交易量則增加了230%至411,000份合約。該交易所還報告其加密產品中有超過1,010個大型未平倉合約持有者，創下新紀錄。

這篇文章「CME集團將於2026年推出24/7加密期貨」首次發表於CryptoPotato。