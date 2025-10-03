交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR CME Group 將於 2026 年初推出全天候加密貨幣期貨和期權交易 此擴展需要獲得 CFTC 的監管批准，而 CFTC 目前因政府關閉而運作能力降低了 交易將全天候 24/7 提供，除了每週短暫的維護時段外，假日和週末交易將在 [...] 這篇文章《CME Group 計劃從 2026 年初開始提供 24/7 加密衍生品交易》首次發表於 CoinCentral。TLDR CME Group 將於 2026 年初推出全天候加密貨幣期貨和期權交易 此擴展需要獲得 CFTC 的監管批准，而 CFTC 目前因政府關閉而運作能力降低了 交易將全天候 24/7 提供，除了每週短暫的維護時段外，假日和週末交易將在 [...] 這篇文章《CME Group 計劃從 2026 年初開始提供 24/7 加密衍生品交易》首次發表於 CoinCentral。

CME Group 計劃於 2026 年初開始提供 24/7 加密貨幣衍生品交易

作者：Coincentral
2025/10/03 14:43

TLDR

  • CME Group 將於 2026 年初推出加密貨幣期貨和期權的全天候交易
  • 這項擴展需要獲得 CFTC 的監管批准，而 CFTC 目前因政府關閉而運作能力降低了
  • 交易將全天候 24/7 可用，除了短暫的每週維護時段外，假日和週末交易將在下一個工作日結算
  • CME Group 是全球領先的 BTC 和 ETH 期貨交易所，未平倉合約分別達到 168 億美元和 98 億美元
  • 此舉回應了客戶對受監管平台上持續加密貨幣交易訪問的增長需求

CME Group 宣布計劃從 2026 年初開始為其加密貨幣期貨和期權市場提供持續交易服務。這項擴展將標誌著交易所當前時間表的變化，目前的時間表包括週末、假日和非營業時間的暫停。

這家總部位於芝加哥的衍生品交易市場於週四發布了這一公告。新服務需要接受商品期貨交易委員會的監管審查。

CME Group 全球股票、外匯和替代產品主管 Tim McCourt 解釋了擴展背後的原因。他表示，隨著市場參與者需要每週每天管理風險，客戶對持續加密貨幣交易的需求增加了。

根據提議的模式，交易者將能夠隨時通過 CME Globex 訪問比特幣和以太坊期貨和期權。唯一的例外將是短暫的每週維護時段。

假日和週末交易仍將在下一個工作日結算。這保持了交易所報告和清算操作的一致性。

監管審查面臨延遲

由於華盛頓目前的情況，審批過程面臨潛在延遲。在國會未能通過預算法案後，政府關閉，CFTC 的運作能力降低了。

這次關閉使得監管機構不太可能在恢復運作前審查 24/7 交易提案。在公告發布時，尚未考慮結束關閉的提議協議。

CME Group 首席執行官 Terrence Duffy 本週在 SEC 和 CFTC 聯合圓桌討論會上談到了這個話題。他表示，市場很快就會要求 24/7 交易，而加密貨幣是實現這一目標的最佳方式。

當前市場地位

CME Group 在機構加密衍生品市場中佔據強勢地位。根據 CoinGlass 數據，按未平倉合約計算，它是全球領先的 BTC 和 ETH 期貨交易所。

該交易所目前比特幣期貨合約的名義價值為 168 億美元。其以太坊期貨合約的名義價值總計為 98 億美元。

CME Group 報告截至 9 月 18 日，名義未平倉合約量約為 390 億美元。根據 CoinMarketCap 數據，全球加密衍生品未平倉合約約為 32 億美元。

該交易所是美國機構投資者交易加密衍生品的關鍵市場。其受監管的地位提供了一些離岸平台無法匹配的穩定性。

提議的 24/7 交易將使 CME Group 的服務更加符合加密市場不間斷的特性。許多離岸平台已經提供持續交易，但監管監督較少。

這項擴展將允許機構在不受傳統營業時間限制的情況下隨時訪問受監管的交易。這可能為 CME Group 提供相對於監管較少的場所的競爭優勢。

這篇文章《CME Group 計劃從 2026 年初開始提供 24/7 加密衍生品交易》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,617.91
$104,617.91$104,617.91

-0.41%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,546.22
$3,546.22$3,546.22

+0.75%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.47
$163.47$163.47

-1.69%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4625
$2.4625$2.4625

-2.63%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17805
$0.17805$0.17805

-0.65%