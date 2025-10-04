CleanSpark 的 BTC 增加到 13,000 枚，挖礦機隊達到新高峰

隨著 CleanSpark 的挖礦運營達到創紀錄的 50 EH/s，其 Bitcoin 儲備膨脹到了 13,011 BTC，這一雙重里程碑凸顯了其在資產積累和原始計算能力方面的同步增長。

摘要 CleanSpark 將其 Bitcoin 儲備增加到 13,011 BTC，同時達到 50 EH/s。

9 月產出達到 629 BTC，平均每天 21 BTC。

領導層改組包括 CEO、CFO 和新的 C 級職位。

根據 10 月 3 日的新聞稿，CleanSpark 確認其 Bitcoin (BTC) 儲備在 9 月底達到了 13,011 BTC，這一里程碑的實現與其運營算力同時達到創紀錄的每秒 50 exahashes。

該公司最新的挖礦更新詳細介紹了一個月的情況，該月產出了 629 BTC，平均每天近 21 BTC，同時其礦機效率也達到了每 terahash 16.07 焦耳的峰值。

CleanSpark CEO Matt Schultz 將這一時期描述為"具有里程碑意義的"，不僅指出了生產指標，還提到了加強的領導團隊和公司以 Bitcoin 為抵押的信貸額度增加了 2 億美元。

CleanSpark 的關鍵一年及未來展望

根據 CleanSpark 的說法，其 2025 財年是"關鍵性的"，特點是積極的基礎設施擴張和正規化的企業結構。CleanSpark 的算力之旅見證了從 2024 年 10 月的 30 EH/s 躍升到 2025 年 6 月的當前峰值 50 EH/s。

值得注意的是，該公司強調這一規模完全是通過自營數據中心實現的，這一特點與依賴第三方託管的礦工相比，提供了對運營和利潤率更大的控制。

CleanSpark 還對其高管團隊進行了改組。根據新聞稿，本財年鞏固了領導團隊，任命 Matt Schultz 為 CEO 和董事長，Gary Vecchiarelli 為 CFO 和總裁，並填補了其他關鍵 C 級職位，包括首席業務官和首席運營官。

此外，CleanSpark 表示在第三季度通過推出專門設計的衍生品計劃來推進其數字資產管理策略，該計劃旨在優化其 Bitcoin 儲備的收益，管理波動性，並策略性地將產出貨幣化，而無需訴諸直接的現貨銷售。

同時，CleanSpark 執行了一項 6.5 億美元的可轉換票據發行，利率為 0%，並配合股票回購和上限看漲期權，這是一種通常用於限制稀釋的複雜金融工具。此外，該公司在其以 Bitcoin 為抵押的信貸額度中建立了總計 4 億美元的能力，展示了傳統金融機構對 Bitcoin 作為合法貸款抵押品的接受度不斷提高。