CLARITY 法案獲得支持，比特幣政策勢頭增強

美國的加密貨幣監管在2026年中期選舉前已獲得動力。

Satoshi Action Fund執行長承諾將發布一項重大Bitcoin公告，可能改變加密貨幣採用的視角。

CLARITY法案已經獲得民主黨參議員的最低必要支持。

美國的加密貨幣監管正朝著2026年中期選舉加速推進。由Dennis Porter領導的Satoshi Action Fund已在華盛頓特區加強遊說力度，推動立法者優先考慮CLARITY法案。Porter還暗示下週將發布一項「重大」的Bitcoin公告；他聲稱這可能改變Bitcoin在美國採用的軌跡。

業界人士正敦促交易者密切關注。Averliz主席Benjamin Aaron Semchee告訴追隨者，Porter的呼籲值得關注，強調政策轉變可能會迅速衝擊市場。

華盛頓特區預期會有哪些加密貨幣監管？

基於GENIUS法案的發展

美國兩大政黨的立法者共同通過了GENIUS法案，該法案專注於穩定幣作為支付形式。

隨著國家勞動數據顯示疲軟，立法者現在比以往任何時候都更熱衷於利用新興技術創造新的、更高薪的工作。

兩黨推動CLARITY法案

目前動力集中在CLARITY法案上，該法案旨在徹底改革加密貨幣市場結構規則。週五，由參議員Ruben Gallego領導的12位民主黨參議員重申了他們跨黨派合作的意願。

「我們希望共和黨同僚能同意兩黨共同起草的過程，這是此規模立法的常態。鑑於我們共同希望在這個問題上迅速推進，我們希望他們能同意合理的要求，以實現真正的合作，」民主黨參議員指出。

Bitcoin在辯論中的地位

根據Porter的說法，準備通過支持Bitcoin立法的立法者數量持續增加。因此，Porter預測州立法者將在2026年領導支持Bitcoin的立法。

美國立法者不願忽視機構投資者和散戶交易者對Bitcoin和加密貨幣日益增長的興趣。此外，由Ray Dalio領導的經濟學家警告說，美國不斷增加的國債是一顆定時炸彈，而Bitcoin被視為更好的替代選擇。

政治和市場影響

一方面，加密貨幣領導者通過多個政治行動委員會(PACs)聚集在一起，籌集了數百萬美元支持2026年中期選舉前支持Bitcoin的立法者。

另一方面，美國估計超過5000萬的加密貨幣用戶期望立法者制定明確的規則來保護投資者，同時仍然促進區塊鏈的發展和採用。

已經有超過20個美國州，由德克薩斯州領導，引入了支持Bitcoin的法案，包括稅收明確性和挖礦保護。如果華盛頓特區的立法者在未來幾週通過更多明確的加密貨幣法案，那麼這將為未來幾個月的主要加密貨幣牛市創造完美風暴。

