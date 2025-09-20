交易所DEX+
CLARITY 法案獲得支持，比特幣政策勢頭增強

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 21:02
  • 美國的加密貨幣監管在2026年中期選舉前已獲得動力。
  • Satoshi Action Fund執行長承諾將發布一項重大Bitcoin公告，可能改變加密貨幣採用的視角。
  • CLARITY法案已經獲得民主黨參議員的最低必要支持。

美國的加密貨幣監管正朝著2026年中期選舉加速推進。由Dennis Porter領導的Satoshi Action Fund已在華盛頓特區加強遊說力度，推動立法者優先考慮CLARITY法案。Porter還暗示下週將發布一項「重大」的Bitcoin公告；他聲稱這可能改變Bitcoin在美國採用的軌跡。

業界人士正敦促交易者密切關注。Averliz主席Benjamin Aaron Semchee告訴追隨者，Porter的呼籲值得關注，強調政策轉變可能會迅速衝擊市場。

華盛頓特區預期會有哪些加密貨幣監管？

基於GENIUS法案的發展

美國兩大政黨的立法者共同通過了GENIUS法案，該法案專注於穩定幣作為支付形式。

隨著國家勞動數據顯示疲軟，立法者現在比以往任何時候都更熱衷於利用新興技術創造新的、更高薪的工作。

兩黨推動CLARITY法案

目前動力集中在CLARITY法案上，該法案旨在徹底改革加密貨幣市場結構規則。週五，由參議員Ruben Gallego領導的12位民主黨參議員重申了他們跨黨派合作的意願。

「我們希望共和黨同僚能同意兩黨共同起草的過程，這是此規模立法的常態。鑑於我們共同希望在這個問題上迅速推進，我們希望他們能同意合理的要求，以實現真正的合作，」民主黨參議員指出。

相關：Ray Dalio警告美國債務可能引發「經濟心臟病發作」，認為Bitcoin具有吸引力

Bitcoin在辯論中的地位

根據Porter的說法，準備通過支持Bitcoin立法的立法者數量持續增加。因此，Porter預測州立法者將在2026年領導支持Bitcoin的立法。

美國立法者不願忽視機構投資者和散戶交易者對Bitcoin和加密貨幣日益增長的興趣。此外，由Ray Dalio領導的經濟學家警告說，美國不斷增加的國債是一顆定時炸彈，而Bitcoin被視為更好的替代選擇。

政治和市場影響

一方面，加密貨幣領導者通過多個政治行動委員會(PACs)聚集在一起，籌集了數百萬美元支持2026年中期選舉前支持Bitcoin的立法者。

另一方面，美國估計超過5000萬的加密貨幣用戶期望立法者制定明確的規則來保護投資者，同時仍然促進區塊鏈的發展和採用。

已經有超過20個美國州，由德克薩斯州領導，引入了支持Bitcoin的法案，包括稅收明確性和挖礦保護。如果華盛頓特區的立法者在未來幾週通過更多明確的加密貨幣法案，那麼這將為未來幾個月的主要加密貨幣牛市創造完美風暴。

相關：2025年全球加密貨幣監管：重塑穩定幣、交易所和跨境合規的關鍵法律

免責聲明：本文提供的信息僅供參考和教育目的。本文不構成任何形式的財務建議或其他建議。Coin Edition對使用所提及的內容、產品或服務而導致的任何損失不承擔責任。讀者在採取與公司相關的任何行動前應謹慎行事。

來源：https://coinedition.com/clarity-act-us-crypto-regulation-bitcoin/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

