Citadel 推出 SuiBall：一款革命性的 Sui 原生硬體錢包



Peter Zhang



Citadel Wallet 推出 SuiBall，一款 Sui 原生硬體錢包，提供清晰簽名和與 Sui 生態系統的深度整合，為加密貨幣安全設立新標準。











Citadel Wallet，一個在加密貨幣硬體設計領域的知名品牌，已宣布推出 SuiBall，這是首款專為 Sui 區塊鏈設計的硬體錢包。此公告是在 SuiFest 期間發布的，這是一個慶祝 Sui 生態系統進步的現場活動。根據 Sui Foundation 的說法，SuiBall 旨在提供無縫且安全的用戶體驗，深度整合 Sui 的功能和應用程式。

硬體錢包的新標準

SuiBall 錢包引入了「清晰簽名」功能，讓用戶在批准前能夠查看和理解交易細節，解決了與傳統「盲簽」相關的安全風險。這項創新確保了透明度，並通過提供完全人類可讀的界面賦予用戶權力。Suiball 支持所有原生 Sui 資產，包括 NFT 和 DeFi 平台，如 Suilend 和 Bluefin，並計劃擴展到遊戲和支付領域。

Mysten Labs 的聯合創始人兼首席技術官 Adeniyi Abiodun 強調了 SuiBall 在提升交易透明度方面的作用，這對於 Sui 網絡上不斷增長的 BTCfi 和其他高價值應用至關重要。隨著 Sui 總鎖定價值 (TVL) 中近 30% 由 BTC 資產組成，Suiball 有望促進 DeFi 領域內安全透明的互動。

將願景變為現實

SuiBall 代表了加密貨幣硬體的重大進步，結合了先進的安全功能和用戶友好的設計。Citadel Wallet 的創始人 Andy Kulikyan 強調了該設備在為 Web3 個人設備設立新標準方面的作用。通過將安全硬體與 Sui 的區塊鏈功能整合，Suiball 為用戶提供了自信管理資產所需的工具。

SuiBall 的推出標誌著安全加密貨幣設備的關鍵時刻，它承諾提供優質的用戶體驗和最受歡迎的區塊鏈功能。有興趣的用戶可以預訂 SuiBall 以享受早期支持者折扣，同時 Citadel Wallet 繼續推動自我託管解決方案的可能性邊界。

圖片來源：Shutterstock



