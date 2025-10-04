交易所DEX+
Citadel 推出 SuiBall：一款革命性的 Sui 原生硬體錢包

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 09:44
Peter Zhang
2025年10月02日 03:48 (UTC +8)

Citadel Wallet 推出 SuiBall，一款 Sui 原生硬體錢包，提供清晰簽名和與 Sui 生態系統的深度整合，為加密貨幣安全設立新標準。





Citadel Wallet，一個在加密貨幣硬體設計領域的知名品牌，已宣布推出 SuiBall，這是首款專為 Sui 區塊鏈設計的硬體錢包。此公告是在 SuiFest 期間發布的，這是一個慶祝 Sui 生態系統進步的現場活動。根據 Sui Foundation 的說法，SuiBall 旨在提供無縫且安全的用戶體驗，深度整合 Sui 的功能和應用程式。

硬體錢包的新標準

SuiBall 錢包引入了「清晰簽名」功能，讓用戶在批准前能夠查看和理解交易細節，解決了與傳統「盲簽」相關的安全風險。這項創新確保了透明度，並通過提供完全人類可讀的界面賦予用戶權力。Suiball 支持所有原生 Sui 資產，包括 NFT 和 DeFi 平台，如 Suilend 和 Bluefin，並計劃擴展到遊戲和支付領域。

Mysten Labs 的聯合創始人兼首席技術官 Adeniyi Abiodun 強調了 SuiBall 在提升交易透明度方面的作用，這對於 Sui 網絡上不斷增長的 BTCfi 和其他高價值應用至關重要。隨著 Sui 總鎖定價值 (TVL) 中近 30% 由 BTC 資產組成，Suiball 有望促進 DeFi 領域內安全透明的互動。

將願景變為現實

SuiBall 代表了加密貨幣硬體的重大進步，結合了先進的安全功能和用戶友好的設計。Citadel Wallet 的創始人 Andy Kulikyan 強調了該設備在為 Web3 個人設備設立新標準方面的作用。通過將安全硬體與 Sui 的區塊鏈功能整合，Suiball 為用戶提供了自信管理資產所需的工具。

SuiBall 的推出標誌著安全加密貨幣設備的關鍵時刻，它承諾提供優質的用戶體驗和最受歡迎的區塊鏈功能。有興趣的用戶可以預訂 SuiBall 以享受早期支持者折扣，同時 Citadel Wallet 繼續推動自我託管解決方案的可能性邊界。

圖片來源：Shutterstock


來源：https://blockchain.news/news/citadel-introduces-suiball-sui-native-hardware-wallet

