Circle 與 Deutsche Börse 合作將 USDC 引入歐洲市場

USDC 穩定幣背後的公司 Circle 已與德國的德意志交易所集團 (Deutsche Börse Group) 合作，將數字美元整合到歐洲的傳統金融系統中。

兩家公司簽署了諒解備忘錄，計劃在德意志交易所的金融基礎設施中部署 Circle 的 USDC 和 EURC 穩定幣。這包括處理數萬億美元機構資金的交易平台、託管服務和結算系統。

這項合作夥伴關係為何重要

穩定幣是一種設計用來維持穩定價值的加密貨幣，通常與美元等傳統貨幣掛鉤。與比特幣或以太幣等價格波動劇烈的加密貨幣不同，穩定幣為交易者、企業和金融機構提供穩定性。

這項合作旨在降低在歐洲運營的銀行和資產管理公司的結算風險並削減成本。通過將基於代幣的支付網絡與傳統金融基礎設施連接起來，這種協作為資金在歐洲金融系統中流動的方式創造了新的可能性。

Circle 的聯合創始人兼首席執行官 Jeremy Allaire 解釋了這一願景："與德意志交易所集團合作，我們計劃推進受監管穩定幣在歐洲市場基礎設施中的使用——降低結算風險，降低了成本，並為銀行、資產管理公司和更廣泛的市場提高效率。"

合作夥伴關係將如何運作

這項合作專注於德意志交易所生態系統內的幾個關鍵領域。最初，Circle 的穩定幣將在 360T 的數字交易所 3DX 和 Crypto Finance 上市交易，這兩者都由德意志交易所集團擁有。

來源：@circle

對於託管——本質上是數字資產的安全存儲——該合作將使用德意志交易所的後交易業務 Clearstream。這為機構提供了一種受監管且值得信賴的持有穩定幣的方式，並使用 Crypto Finance 的德國實體作為備用託管人。

德意志交易所執行董事會成員 Thomas Book 強調了公司的獨特地位："我們來自 360T、3DX、Crypto Finance 和 Clearstream 的整合服務已經建立了一個完整的加密資產交易價值鏈，涵蓋執行、結算和託管。"

這意味著德意志交易所可以提供從買賣穩定幣到安全存儲它們的一切服務——所有這些都在歐洲金融機構信任的受監管框架內。

歐洲的新規則給 Circle 帶來優勢

這項合作是在歐洲的 MiCA 監管框架下進行的，這是世界上第一個全面的加密資產法律框架。MiCA 要求穩定幣發行者持有全額儲備支持其代幣並接受定期審計。

Circle 在 2024 年 7 月成為第一個遵守這些規則的主要全球穩定幣發行者。這種合規性使 Circle 相比競爭對手如 Tether 具有顯著優勢，Tether 的 USDT 穩定幣因未能滿足 MiCA 要求而被主要歐洲交易所除名。

監管的明確性已經促進了 Circle 業務的增長。USDC 的流通供應量在 2024 年增加了 78%，從年初的約 244 億美元增加到年底的 439 億美元。Circle 於 2025 年 6 月在紐約證券交易所上市，以每股 31 美元的 IPO 價格籌集了 11 億美元。股票開盤價為 69 美元，並在交易首日飆升至最高 100 美元。

地平線上的新挑戰

合作夥伴關係的宣布正值歐洲穩定幣監管的複雜時刻。歐洲系統性風險委員會最近通過了一項建議，禁止"多發行"穩定幣——在歐盟和其他司法管轄區下以單一品牌共同發行的代幣。

雖然這一指導意見沒有法律約束力，但它對當局實施限制增加了壓力。該建議可能會影響 Circle 和 Paxos 等公司如何管理其跨境業務，可能要求它們在歐洲維持單獨的儲備或為歐洲市場發行不同的代幣。

儘管存在這種不確定性，Circle 與德意志交易所的合作仍然表明了其對歐洲市場的承諾。德意志交易所執行董事會成員 Stephanie Eckermann 指出："數字資產有潛力通過提高效率、透明度和安全性來重塑金融市場——從而增強歐洲資本市場的競爭力。"

歐洲競爭加劇

Circle 並不是唯一致力於在歐洲建立受監管穩定幣的參與者。包括 ING、UniCredit 和丹斯克銀行在內的九家主要歐洲銀行於 2025 年 9 月宣布計劃共同推出自己的符合 MiCA 的歐元穩定幣，預計將在 2026 年下半年亮相。

德國也於 2025 年 7 月推出了 EURAU，這是該國第一個完全受監管的歐元支持穩定幣。由涉及德意志銀行 DWS 集團的合資企業 AllUnity 創建，該代幣展示了機構對數字貨幣日益增長的興趣。

與基於美元的穩定幣相比，歐元支持的穩定幣仍然很小。它們在 2025 年上半年增加了 44%，但仍然只佔穩定幣市場總量的不到 1%。隨著歐洲機構和企業尋找美元主導數字支付的替代方案，這創造了巨大的增長空間。

未來之路

Circle 與德意志交易所的合作代表了傳統金融擁抱數字資產方式的轉變。通過將穩定幣整合到既定的市場基礎設施中，這種協作可能會解鎖新產品並簡化交易、結算和託管的工作流程。

對於歐洲銀行和資產管理公司來說，這種合作提供了一條受監管的途徑，可以使用穩定幣而無需應對複雜的技術挑戰。對於 Circle 來說，它鞏固了其作為市場中領先的合規穩定幣發行者的地位，而這個市場越來越需要監管批准。

這種合作的成功可能會為穩定幣如何與全球傳統金融整合設定一個模板，以有利於機構參與者和普通用戶的方式彌合新舊金融系統之間的差距。