Circle 與 Deutsche Börse 合作將 USDC 引入歐洲資本市場

Circle，這家全球金融科技公司是 USDC 的發行方，正與德國的 Deutsche Börse Group 合作，深化穩定幣在歐洲傳統金融市場的應用。兩家實體於9月30日宣布，他們已簽署諒解備忘錄(MoU)，探索將 Circle 的穩定幣整合到 Deutsche Börse 既有的市場基礎設施中。

作為歐洲首個此類正式協議，這次合作將歐洲大陸領先的市場基礎設施提供商與全球最廣泛使用的穩定幣網絡發行方連接起來。根據官方新聞稿，該計劃旨在降低結算風險，減少成本，並為該地區的銀行和資產管理公司創建更高效的工作流程。

連接傳統與數位金融

合作初期將聚焦於 Deutsche Börse 的幾個關鍵業務領域。計劃包括在該集團的外匯平台 360T 上列出 Circle 的歐元支持的 EURC 和 USDC 穩定幣進行交易。這些資產也將與 Crypto Finance 整合。這家機構加密服務提供商是 Deutsche Börse Group 的一部分。

這項合作將延伸至交易後服務。Deutsche Börse 的 Clearstream，一個重要的結算和託管組織，將為穩定幣提供機構級託管服務。Deutsche Börse 執行董事會成員 Thomas Book 將這一努力描述為朝向統一生態系統邁出的第一步，在這個生態系統中，市場參與者可以在受監管的環境中訪問數位和傳統資產。

這一舉措得益於歐盟的加密資產市場(MiCA)法規。例如，一個由主要銀行組成的聯盟最近宣布計劃開發自己的 MiCA 支持的歐元穩定幣。其他公司也在利用這一新的監管明確性，託管機構 BitGo 最近在同一框架下獲得了德國加密交易許可證。

將穩定幣整合到核心業務運營的趨勢已經超越了金融領域。科技巨頭 Cloudflare 最近宣布計劃推出用於 AI 支付的 NET Dollar，這顯示了使用穩定幣的更廣泛趨勢。對 Circle 而言，這次在歐洲的推進正值公司持續創新之際，甚至探索可逆 USDC 交易等概念，以幫助從黑客攻擊和欺詐中恢復資金。

