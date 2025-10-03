交易所DEX+
Chorus One，已質押 $2.8B 並支付 $300M 獎勵，與頂級公司合作，為 2025 年即將推出的加密貨幣 ETF 提供安全、合規的質押服務。Chorus One，已質押 $2.8B 並支付 $300M 獎勵，與頂級公司合作，為 2025 年即將推出的加密貨幣 ETF 提供安全、合規的質押服務。

Chorus One 為機構級加密貨幣 ETF 質押服務鋪路

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 17:15
  • 自2018年以來，Chorus One已簽署了多項戰略合作夥伴關係，以在2025年及以後的加密貨幣質押ETF獲批之前提升監管合規性。
  • Chorus One為超過40條PoS鏈提供機構級質押服務，其安全性是通過設計而非假設來保證的。
  • 在REX – Osprey SOL + Staking ETF獲批後，投資者預期美國SEC將在今年年底前批准其他幾項申請。
chorus

機構級質押平台Chorus One已表示準備為尋求在其現貨加密貨幣交易所交易基金(ETF)中提供質押服務的基金經理提供頂級服務。自2018年以來，Chorus One已將質押的淨資產總額增加到28億美元，並支付了超過3億美元的獎勵，因此Chorus One相信自己已做好充分準備，可以為加密貨幣ETF發行商提供質押服務。

美國證券交易委員會(SEC)預計將在今年年底前批准多個加密貨幣ETT質押。此外，美國SEC積極幫助投資者在受監管環境中賺取更多加密貨幣質押獎勵，以履行Donald Trump總統的行政命令。包括BlackRock、Franklin Templeton、Fidelity、Bitwise和21Shares在內的幾家主要發行商已提交提案，要求SEC允許在其加密貨幣ETF中進行質押。

Chorus One如何為即將到來的加密貨幣ETF質押做準備？

量身定制的機構級質押產品

Chorus One在過去幾年中開發了創新產品，以優化可靠的機構級質押。例如，Chorus One的ETH質押保險庫是一個複雜的非託管平台，為投資者提供通過EigenLayer和StakeWise賺取更多Ethereum獎勵的機會。

設計層面的安全優化 

最近對SwissBorg的攻擊導致價值4100萬美元的SOL損失，這提高了加強質押協議安全性的需求。此外，據報導，SwissBorg攻擊是通過質押提供商Kiln的API漏洞實現的。

為了確保最大程度地保護投資者資金，Chorus One使用經過充分測試的SDK作為庫，而不是普通的API接口。最重要的是，Chorus One已獲得ISO 27001:2022認證，這是一個知名的國際信息安全管理標準。 

增強監管合規性的戰略合作夥伴關係

為了提高透明度、法律合規性，同時優化投資者獎勵，Chorus One最近簽署了戰略合作夥伴關係。例如，Chorus One最近與MEV Zone合作，這是一個無需許可的協議，旨在提高Avalanche (AVAX)區塊鏈上的透明度和標準化MEV(最大可提取價值)。

Chorus One還與機構託管和主要經紀商合作，包括Cactus Custody、Utila和Ledger。其他與Chorus One的重要戰略合作夥伴關係，這些是加密貨幣ETF發行商需要採用質押和再質押的合作夥伴，包括FalconX和Hex Trust。

