中國女子在全球最大加密貨幣查扣後因 £5bn Bitcoin 詐騙被定罪

摘要

錢志敏承認在2014年至2017年間持有並獲取來自一個詐騙計劃的比特幣，該計劃在中國詐騙了128,000名受害者

英國當局查獲了價值超過50億英鎊的61,000個比特幣，警方認為這是全球最大規模的單次加密貨幣查扣行動

錢在2017年使用假文件逃離中國並進入英國，在那裡她試圖購買房產來洗錢

她的同夥溫健，一名外賣工作者，因協助洗錢於2024年5月被判處六年零八個月監禁

倫敦警察廳的調查始於2018年，在突襲北倫敦一處豪宅後發現了含有比特幣的數位錢包

一名中國公民因參與比特幣詐騙計劃而被定罪，此前英國警方查獲了他們認為是歷史上最大規模的單次加密貨幣收繳。錢志敏，又名張亞迪，週一在倫敦南華克刑事法院承認非法獲取和持有加密貨幣。

這位45歲的女子在2014年至2017年間在中國經營大規模投資詐騙。該詐騙針對超過128,000名受害者，他們在計劃中損失了金錢。

錢將被盜資金存儲在比特幣資產中。倫敦警察廳從她那裡查獲了共計61,000個比特幣，目前價值超過50億英鎊。

受害者大多在50至75歲之間。根據中國媒體《生活週刊》報導，他們向這些計劃投資了數十萬至數千萬元人民幣。

這些欺詐性投資計劃利用了當時加密貨幣在中國的普及度。它們向投資者承諾每日分紅和保證利潤。

錢的公司聲稱將幫助中國成為金融和科技中心。該運作展示了它聲稱在全國各地擁有的項目和投資。

一些受害者包括商人、銀行員工和司法界人士。據報導，朋友和家人敦促他們中的許多人投資錢的計劃。

投資者對錢知之甚少。她被那些損失金錢的人描述為"財富女神"。

英國聯繫

倫敦警察廳的調查始於2018年，在收到關於犯罪資產轉移的線報後。警官突襲了北倫敦漢普斯特德希思區的一座六臥室豪宅。

突襲發現了含有大量比特幣的數位錢包設備。警方還在行動中查獲了一個保險箱。

錢在2017年使用假文件逃離中國。她使用假的聖基茨和尼維斯護照進入英國。

抵達英國後，錢試圖通過購買房產來洗錢。她招募了43歲的中國外賣工作者溫健來協助該計劃。

溫在2011年至2017年間在利茲過著簡樸的生活，之後搬到倫敦。她於2017年9月加入錢在漢普斯特德的房產，該房產被稱為莊園屋。

洗錢行動

在協助洗錢的過程中，溫的生活方式發生了巨大變化。她從住在餐廳樓上轉變為住在北倫敦價值數百萬英鎊的租賃房屋。

溫開著奔馳車，並將她的兒子從中國接來就讀私立學校。她還在杜拜購買了價值超過50萬英鎊的兩處房產。

皇家檢察署表示，大量比特幣和缺乏關於其來源的證據表明其犯罪起源。溫聲稱她為一名來自中國的雇主購買了這些房產。

警方另外從溫那裡查獲了價值超過3億英鎊的比特幣。她於2024年5月被定罪並判處六年零八個月監禁。

七年調查

警探伊莎貝拉·格羅托領導了倫敦警察廳的調查。她表示，錢在被捕前逃避司法達五年之久。

該案件需要來自多個司法管轄區的證據。調查人員在調查過程中審查了數千份文件。

調查涉及英國警方與中國執法團隊之間的合作。倫敦警察廳經濟和網絡犯罪指揮部負責人威爾·萊恩稱這是英國歷史上最大的洗錢案件之一。

皇家檢察署副首席檢察官羅賓·韋耶爾表示，比特幣和其他加密貨幣越來越多地被犯罪分子用來掩飾資產。他補充說，該案例說明了詐騙者可獲得的犯罪收益規模。

一名法官命令溫在2025年1月前償還超過300萬英鎊，否則將再服刑七年。皇家檢察署正在努力防止詐騙者獲取被盜資金。

許多受害者通過在中國建立的賠償計劃收回了一些錢。錢目前被拘留，將在稍後日期宣判。

