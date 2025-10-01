交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
一名中國公民，"錢志敏"（又名"張亞迪"），已在倫敦承認與當局稱為有史以來最大加密貨幣查扣案之一相關的罪行。相關閱讀：加密貨幣之王：新加坡和阿聯酋主導全球數字貨幣使用 - 研究 根據法庭記錄，她承認了兩項《犯罪所得法》下的罪名 [...]一名中國公民，"錢志敏"（又名"張亞迪"），已在倫敦承認與當局稱為有史以來最大加密貨幣查扣案之一相關的罪行。相關閱讀：加密貨幣之王：新加坡和阿聯酋主導全球數字貨幣使用 - 研究 根據法庭記錄，她承認了兩項《犯罪所得法》下的罪名 [...]

中國籍人士在歷史性的 67 億美元加密貨幣破獲案中認罪

作者：Bitcoinist
2025/10/01 10:00

一名中國籍人士「錢志敏」（又名「張亞迪」）在倫敦承認與當局所稱的史上最大加密貨幣查扣案之一有關的罪行。

根據法庭記錄，她在南華克刑事法院承認了《犯罪收益法》下兩項罪名，即獲取和持有以比特幣形式存在的犯罪財產。

漢普斯特德物業發現巨額查扣

根據報導，警方在2018年搜查漢普斯特德一處住宅時，發現了存有約61,000 BTC的設備，這批資產現在價值約50億英鎊（約67億美元）。

調查人員將這批緩存描述為有史以來最大的單次加密貨幣查扣之一。

調查人員表示，此案可追溯至2014年至2017年間在中國運作的一項投資計劃。報導披露，超過128,000人被騙取資金，這些資金後來被轉換成比特幣。

錢被指控將這些收益轉移到加密貨幣中，然後試圖將它們隱藏在海外。

公司聲稱和涉嫌承諾

根據法庭文件和報導，錢經營一家名為天津藍天格瑞電子科技的公司，該公司承諾極高回報——宣傳材料中使用的數字高達300%——並聲稱參與挖礦和其他加密貨幣活動。當局表示，投資者的現金被轉入交易所並兌換成比特幣。

指控和法律程序進行中

倫敦警察廳表示，錢在一項長期跨境調查後被指控，並在等待判刑和進一步追回聽證會前被羈押。

民事追回程序也在進行中，試圖將資產歸還給受害者。警方在關於此案的聲明中列出了獲取和持有犯罪財產的罪行。

助手被定罪和海外聯繫

報導指出，一名同夥「溫健」早前因與該計劃部分相關而被定罪，並因洗錢部分收益而被判處近七年監禁。

當局還表示，與調查相關的財產在國外被查扣，包括在杜拜，因為調查人員追蹤資金流向全球各地。

接下來會發生什麼

判刑日期尚未確定，錢仍被羈押。預計在倫敦提交的法庭證詞和證據將包括來自海外機構和證人的材料，中國的受害者將遠程提供陳述。

此案可能被用作執法機構如何跨境追蹤和查扣大量加密貨幣持有的範例。

特色圖片來自Pexels，圖表來自TradingView

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0,0000095-50,77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0,05306-16,74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0,01293+0,07%
FUTURECOIN
FUTURE$0,12401-1,48%
RealLink
REAL$0,06781-3,14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 628,49
$104 628,49$104 628,49

-0,40%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 546,16
$3 546,16$3 546,16

+0,75%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,53
$163,53$163,53

-1,65%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4623
$2,4623$2,4623

-2,64%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17807
$0,17807$0,17807

-0,64%