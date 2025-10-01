中國籍人士在歷史性的 67 億美元加密貨幣破獲案中認罪

一名中國籍人士「錢志敏」（又名「張亞迪」）在倫敦承認與當局所稱的史上最大加密貨幣查扣案之一有關的罪行。

根據法庭記錄，她在南華克刑事法院承認了《犯罪收益法》下兩項罪名，即獲取和持有以比特幣形式存在的犯罪財產。

漢普斯特德物業發現巨額查扣

根據報導，警方在2018年搜查漢普斯特德一處住宅時，發現了存有約61,000 BTC的設備，這批資產現在價值約50億英鎊（約67億美元）。

調查人員將這批緩存描述為有史以來最大的單次加密貨幣查扣之一。

調查人員表示，此案可追溯至2014年至2017年間在中國運作的一項投資計劃。報導披露，超過128,000人被騙取資金，這些資金後來被轉換成比特幣。

錢被指控將這些收益轉移到加密貨幣中，然後試圖將它們隱藏在海外。

公司聲稱和涉嫌承諾

根據法庭文件和報導，錢經營一家名為天津藍天格瑞電子科技的公司，該公司承諾極高回報——宣傳材料中使用的數字高達300%——並聲稱參與挖礦和其他加密貨幣活動。當局表示，投資者的現金被轉入交易所並兌換成比特幣。

指控和法律程序進行中

倫敦警察廳表示，錢在一項長期跨境調查後被指控，並在等待判刑和進一步追回聽證會前被羈押。

民事追回程序也在進行中，試圖將資產歸還給受害者。警方在關於此案的聲明中列出了獲取和持有犯罪財產的罪行。

助手被定罪和海外聯繫

報導指出，一名同夥「溫健」早前因與該計劃部分相關而被定罪，並因洗錢部分收益而被判處近七年監禁。

當局還表示，與調查相關的財產在國外被查扣，包括在杜拜，因為調查人員追蹤資金流向全球各地。

接下來會發生什麼

判刑日期尚未確定，錢仍被羈押。預計在倫敦提交的法庭證詞和證據將包括來自海外機構和證人的材料，中國的受害者將遠程提供陳述。

此案可能被用作執法機構如何跨境追蹤和查扣大量加密貨幣持有的範例。

特色圖片來自Pexels，圖表來自TradingView