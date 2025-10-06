中國黃金開採股在數十億美元 IPO 後迎來爆炸性漲勢，安全避險需求不斷增長

中國黃金採礦業本週重返聚光燈下，紫金國際黃金——中國巨頭紫金礦業專注海外業務的分拆公司——在香港證券交易所強勢亮相。

這次IPO募集了32億美元，股價在早盤交易中飆升了高達66%，收盤價遠高於發行價。

據報導，零售部分超額認購了241倍以上，機構投資者的興趣幾乎是預期的20倍。

資金湧入紫金黃金反映了市場對避險資產日益增長的需求，因為在全球經濟不確定性、美國降息預期和持續的地緣政治緊張局勢下，黃金價格創下歷史新高。

紫金將發行價定為每股71.59港元（9.20美元），此後不久股價攀升到了119港元（15.29美元），最終在114.80港元（14.75美元）附近收盤，首日漲幅約為60%。這一表現使該IPO成為過去十年香港表現最強勁的IPO之一。

紫金黃金的母公司紫金礦業保留了分拆公司的絕大部分股份，並將繼續面臨商品週期和地緣政治風險的影響。

紫金黃金的上市也表明了中國通過香港公開市場整合和資本化其海外採礦資產的戰略，為全球投資者資金開闢了更廣闊的渠道。

Bloomberg報導，由Daan Struyven領導的Goldman Sachs分析師團隊表示，流入黃金支持的交易所交易基金（ETF）的資金已經超過了他們用於預測2026年中期每盎司4,000美元的模型估計。

該模型還預測明年年底每盎司價格將達到4,300美元，而分析師們現在表示，黃金超過他們估計的"上行風險很大"。

生成圖片：Midjourney

