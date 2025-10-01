中國人民幣在全球外匯交易中激增至8.5%，全球排名第五

根據國際清算銀行（BIS）2025年三年期央行調查，中國人民幣在全球貨幣市場的影響力持續增強，今年在所有外匯交易中的佔比增加到8.5%，並保持全球第五的排名。

這一數字從2022年的7%上升，延續了自2013年以來的增長趨勢，當時中國貨幣在日常交易中的佔比僅為2.2%。

這項於4月啟動、週二發布的調查顯示，北京長期推動其貨幣融入全球金融的努力繼續產生影響。人民幣從2019年的第八位上升到2022年的第五位，並成功保持了這一位置。對中國政策制定者而言，這一推動旨在減少對美元的依賴，而BIS表示，美元在過去三年中的主導地位實際上變得更加強勢。

北京尋求在貿易和商品領域擴大人民幣使用

中國政府一直試圖提升人民幣在全球交易中的角色，以減少對美元的依賴。

BIS表示，美元在過去三年中實際上加強了其主導地位，截至4月在外匯交易中的出現率增加到89.2%，相比2022年的88.4%。

儘管如此，北京希望更多的全球合約、債務和商品銷售以人民幣計價，政策制定者認為這對長期金融獨立至關重要。

由繆艷亮領導的中國國際資本公司分析師在週二的一份報告中表示，該貨幣仍落後於中國實際的經濟實力。「人民幣的國際使用仍不匹配中國在全球經濟和貿易中的規模，」繆艷亮寫道。

該團隊認為，北京應發行更多人民幣支持的安全資產，並提升該貨幣在結算和商品定價中的使用。他們還呼籲加強在岸和離岸市場之間的整合，同時指出數字人民幣和代幣化資產有潛力使跨境交易更快速、更易於監管。

BIS指出，外匯交易只是衡量一種貨幣國際影響力的一種方式。其他重要領域包括其在跨境支付中的廣泛使用程度、在外匯儲備中的持有量，以及在全球商品定價中的使用頻率。目前，人民幣在外匯市場8.5%的份額是其穩步攀升的最明顯跡象。

然而，衡量人民幣國際使用情況的指標今年發出了混合信號。例如，在環球銀行金融電信協會（SWIFT）記錄的交易中，其作為全球支付貨幣的份額在8月為2.9%。這比去年同月的4.7%降低了。

BIS調查顯示貨幣排名出現更多變化，歐元保持第二但交易份額降低到28.9%，低於三年前的30.6%。同時，日元幾乎保持不變，維持在16.8%，保持第三位，而英鎊則從12.9%暴跌至10.2%，儘管總體上仍保持第四位。在人民幣之後，瑞士法郎上升至第六位，獲得6.4%的份額，相比2022年的第八位有所提升。

如果您正在閱讀這篇文章，您已經領先一步。訂閱我們的通訊，保持領先。