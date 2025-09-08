交易所DEX+
中國1.3兆美元市場反彈對人民銀行降息投下陰影

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:55
中國股市最近上漲了近1.3萬億美元。八月份的這一急劇增長讓分析師們措手不及。這波漲勢現在被視為免費資金和保證金貸款的回報，而非強勁經濟的證明。

北京官員感到擔憂。政策制定者仍被2015年市場崩盤的殘局所困擾，當時價值6.8萬億美元被抹去。那次崩盤的記憶現在影響著監管機構如何對待當前的繁榮。中央銀行，中國人民銀行（PBOC）原本預計在年底前再次降息，並可能降低銀行存款準備金率（RRR）。但這波漲勢使前景變得複雜。

「流動性可能是推動中國股市持續上漲的主要因素，」花旗大中華區經濟學主管余向榮表示。「在這個階段沒有必要進一步推動漲勢。」

監管機構採取行動控制風險

中國人民銀行和市場監管機構也並非無所作為。報導指出，他們正在尋求制定更嚴格的保證金融資規則，這項業務本月達到了創紀錄的2.3萬億元人民幣，即3220億美元。導致波動的主要因素之一是大量使用槓桿。

其他可能的措施包括改變賣空限制和加強對投機交易的控制。目標是保持市場穩定，而不引發恐慌。

然而，這波漲勢並非均勻分布。大多數買盤來自國家支持的基金和大型機構，而非散戶投資者。這與2015年形成對比，當時個人投資者蜂擁進入股市，加劇了崩盤。

中央銀行發現自己陷入政策困境。一方面，經濟正在放緩。中國面臨與美國的新貿易戰，房地產行業信心減弱，以及疲弱的消費支出。出口數據也令人失望。

另一方面，如果現在降息或進一步注入流動性，資產可能會變得比現在更加高估。分析師警告，如果漲勢消退，可能會打擊家庭財富，同時削弱北京鼓勵民眾將股票視為長期投資工具的信心。

Pantheon Macroeconomics的中國首席經濟學家鄧肯·瑞格利表示，股市上漲可能會強化政策制定者避免廣泛貨幣寬鬆的決心。

投資者關注延遲寬鬆政策

花旗集團和野村等全球銀行已調整了他們的預測。他們現在預計中國人民銀行將推遲到今年晚些時候才會行動，而非9月份調整——在這一點上，寬鬆政策可能會比之前定價的激進寬鬆更為溫和。

彭博經濟學指出，雖然經濟疲軟支持進一步貨幣寬鬆的理由，但股市飆升意味著中國人民銀行可能會謹慎注入更多流動性。

分析師此前預測2025年將降息多達40個基點，這將是過去十年來最大的寬鬆週期。現在的可能性是年底前降息10個基點，最多降低存款準備金率50個基點。

相反，政府正在轉向財政措施、基礎設施支出和減稅的組合，而非全力追求貨幣寬鬆。這種調整將提供增長，而不會進一步膨脹風險資產泡沫。

但這是一個微妙的平衡行為。如果股市無節制地進一步飆升，北京可能更傾向於限制投機。但如果增長信號消失，中央銀行可能被迫再次採取行動，可能最早在今年夏天，即使這樣做有膨脹泡沫的風險。

來源：https://www.cryptopolitan.com/chinas-1-3t-rally-clouds-pboc-rate-cuts/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

