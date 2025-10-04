中國測試海底數據中心以提升能源效率

TLDRs;

中國在上海附近啟動商業水下數據中心，以減少能源使用並支持綠色 AI 基礎設施。

該項目利用海洋冷卻和離岸風能實現超過 95% 的可再生能源消耗。

以 Microsoft 的 Project Natick 為模型，中國的水下設施標誌著從實驗到商業化的飛躍。

專家警告海洋生態系統風險，但北京視水下計算為其碳中和願景的關鍵。

中國正邁出大膽一步，將於今年十月在上海附近啟動全球首批商業水下數據中心之一，推動更環保的計算方式。

這個水下設施由海事設備製造商 Highlander 與國有建築公司合作開發，將為包括中國電信和一家國營 AI 計算企業在內的主要客戶提供服務。

這個概念簡單卻具有開創性：將伺服器放置在水下利用海洋的自然冷卻特性，以減少能源使用和碳排放。通過替代陸地數據中心使用的高能耗空調系統，這項技術可以大幅降低運營成本，同時符合北京的碳中和目標。

Highlander 表示，上海數據中心將從離岸風電場獲取幾乎所有電力，超過 95% 的電力來自可再生能源。該設施被包裹在防腐材料中，以保護其硬件免受海水侵蝕，標誌著可持續長期水下部署的進步。

從 Microsoft 的實驗到中國的執行

雖然這標誌著中國首次大規模嘗試水下數據存儲，但這個想法本身並不新穎。2018 年，Microsoft 的 Project Natick 在蘇格蘭奧克尼群島海岸成功測試了類似的水下數據中心。這項實驗存儲和處理數據長達兩年，證明了水下環境可以提高伺服器可靠性，同時降低冷卻成本。

然而，Microsoft 從未將這個概念商業化，理由是成本高昂和技術不確定性。今年四月，該項目的工程師後來將其描述為"登月級研究"，旨在測試可再生能源和海洋環境是否能安全支持高性能雲計算。

現在，中國正在接續 Project Natick 未完成的工作。在國家支持和補貼下，Highlander 旨在將實驗性概念轉變為商業可行模式，以支持國家日益增長的雲計算和 AI 基礎設施需求。

環境和技術顧慮

儘管效率有所承諾，專家警告大規模部署水下數據中心可能帶來生態風險。研究人員提出了關於熱排放如何影響海洋生態系統以及水下維護是否比預期更複雜的問題。

此外，水下基礎設施的穩定性仍是一個技術挑戰。工程師必須確保數據傳輸可靠性，管理腐蝕風險，並在高壓環境中維護電力系統。

Highlander 表示，其上海站點已配備先進的保護塗層、溫度調節系統和防腐技術，以減輕這些風險。該公司還指出，將持續進行環境監測，以確保對海洋棲息地的干擾最小化。

中國更廣泛的綠色科技推動

中國對水下計算的追求反映了使數字基礎設施更可持續發展的更廣泛國家戰略。隨著能源密集型數據中心支持該國蓬勃發展的 AI 行業，北京鼓勵國有企業探索可再生能源整合和效率創新。

政府補貼已經支持了 Highlander 在海南省的早期項目，類似的計劃可能擴展到能夠獲取離岸風能的沿海地區。分析師表示，如果成功，水下數據中心可能成為中國長期碳減排目標的關鍵組成部分，以及全球綠色計算競賽中的潛在出口技術。

這篇文章《中國測試水下數據中心以提高能源效率》首次發表於 CoinCentral。