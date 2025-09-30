交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「中國評級狗製造業PMI在9月份登記為51.2，高於預期（50.3）」出現在BitcoinEthereumNews.com。 這些頁面上的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。本頁面上介紹的市場和工具僅供參考，不應以任何方式被視為買入或賣出這些資產的建議。在做出任何投資決定之前，您應該進行自己的徹底研究。FXStreet不以任何方式保證此信息沒有錯誤、差錯或重大錯誤陳述。它也不保證此信息具有及時性。在開放市場投資涉及很大風險，包括損失全部或部分投資，以及情緒困擾。與投資相關的所有風險、損失和成本，包括本金的全部損失，都是您的責任。本文表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，不一定反映FXStreet或其廣告商的官方政策或立場。對於在本頁面上發布的鏈接末尾找到的信息，作者不承擔責任。如果在文章正文中沒有另外明確提及，在撰寫本文時，作者在本文提到的任何股票中沒有持倉，也與提到的任何公司沒有業務關係。作者沒有因撰寫本文而獲得除FXStreet以外的報酬。FXStreet和作者不提供個性化建議。作者不對此信息的準確性、完整性或適用性作出任何陳述。FXStreet和作者不對因此信息及其顯示或使用而產生的任何錯誤、遺漏或任何損失、傷害或損害承擔責任。錯誤和遺漏除外。作者和FXStreet不是註冊投資顧問，本文中的任何內容都不是為了...這篇文章「中國評級狗製造業PMI在9月份登記為51.2，高於預期（50.3）」出現在BitcoinEthereumNews.com。 這些頁面上的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。本頁面上介紹的市場和工具僅供參考，不應以任何方式被視為買入或賣出這些資產的建議。在做出任何投資決定之前，您應該進行自己的徹底研究。FXStreet不以任何方式保證此信息沒有錯誤、差錯或重大錯誤陳述。它也不保證此信息具有及時性。在開放市場投資涉及很大風險，包括損失全部或部分投資，以及情緒困擾。與投資相關的所有風險、損失和成本，包括本金的全部損失，都是您的責任。本文表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，不一定反映FXStreet或其廣告商的官方政策或立場。對於在本頁面上發布的鏈接末尾找到的信息，作者不承擔責任。如果在文章正文中沒有另外明確提及，在撰寫本文時，作者在本文提到的任何股票中沒有持倉，也與提到的任何公司沒有業務關係。作者沒有因撰寫本文而獲得除FXStreet以外的報酬。FXStreet和作者不提供個性化建議。作者不對此信息的準確性、完整性或適用性作出任何陳述。FXStreet和作者不對因此信息及其顯示或使用而產生的任何錯誤、遺漏或任何損失、傷害或損害承擔責任。錯誤和遺漏除外。作者和FXStreet不是註冊投資顧問，本文中的任何內容都不是為了...

中國 RatingDog 製造業 PMI 在九月份登記為 51.2，高於預期 (50.3)

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 11:47
COM
COM$0.006102-6.76%
Notcoin
NOT$0.0007388-2.55%
FreeRossDAO
FREE$0.00014876-1.80%
OpenLedger
OPEN$0.28119-5.15%


這些頁面上的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。本頁面上介紹的市場和工具僅供參考，不應以任何方式被視為買入或賣出這些資產的建議。在做出任何投資決定之前，您應該進行自己的徹底研究。FXStreet不以任何方式保證此信息沒有錯誤、差錯或重大錯誤陳述。它也不保證此信息具有及時性。在開放市場投資涉及很大風險，包括損失全部或部分投資，以及情緒困擾。與投資相關的所有風險、損失和成本，包括本金的全部損失，都是您的責任。本文表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，不一定反映FXStreet或其廣告商的官方政策或立場。作者對本頁面上發布的鏈接末尾找到的信息不承擔責任。

除非在文章正文中另有明確說明，否則在撰寫本文時，作者在本文提及的任何股票中沒有持倉，與提及的任何公司也沒有業務關係。除了來自FXStreet的報酬外，作者沒有因撰寫本文而獲得報酬。

FXStreet和作者不提供個人化建議。作者不對此信息的準確性、完整性或適用性作出任何陳述。FXStreet和作者對因此信息及其顯示或使用而產生的任何錯誤、遺漏或任何損失、傷害或損害不承擔責任。錯誤和遺漏除外。

作者和FXStreet不是註冊投資顧問，本文中的任何內容都不應被視為投資建議。

來源：https://www.fxstreet.com/news/china-ratingdog-manufacturing-pmi-registered-at-512-above-expectations-503-in-september-202509300145

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,590.78
$104,590.78$104,590.78

-0.44%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,545.45
$3,545.45$3,545.45

+0.73%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.48
$163.48$163.48

-1.68%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4614
$2.4614$2.4614

-2.67%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17807
$0.17807$0.17807

-0.64%