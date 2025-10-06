交易所DEX+
在香港上市的中國金融租賃集團宣布，將投資1,114萬美元到Web3和AI領域，包括計劃開發自己的加密貨幣平台。根據香港證券交易所的公告，香港...

中國金融租賃集團股價在加密貨幣公告後飆升了19%

作者：Crypto.news
2025/10/06 15:27
在香港上市的中國金融租賃集團宣布將投資1,114萬美元於Web3和AI領域，包括計劃開發自己的加密貨幣平台。

摘要
  • 中國金融租賃集團將通過股份發行籌集1,100萬美元，為AI、Web3和加密貨幣項目提供資金。
  • 該公告使其股價上漲了近20%，反映了香港企業競相推出加密貨幣計劃的更廣泛趨勢。

根據香港證券交易所的公告，在香港上市的中國金融租賃集團計劃通過一般授權認購新股份為其人工智能和加密貨幣項目籌集資金。該公司計劃發行約6,937.9萬股股份。

該公司旨在籌集約8,672.4萬港元（1,114萬美元），扣除費用後淨收益約為8,647.4萬港元。其中500萬港元將分配給公司的一般營運資金，剩餘的8,147萬港元將用於投資Web3和人工智能領域。

不僅如此，該公司的認購協議還透露，它希望專注於在集團內建立數字投資平台。股份發行的收益將用於投資數字資產，包括將穩定幣和其他主要加密貨幣添加到其投資組合中。

到目前為止，該公司已經關注了幾種數字資產產品用於其新項目。根據通知，中國金融集團的加密貨幣平台計劃促進穩定幣、Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、實體資產、NFTs、DeFi、DePin等的交易。

雖然公告沒有提及加密貨幣平台的具體發布日期，但該公司的努力似乎集中在籌集所需資金以啟動其Web3計劃，特別是通過AI和加密貨幣。

中國金融租賃集團股價上漲了近20%

10月6日，中國金融租賃集團的股票在其與加密貨幣相關的公告發布後獲得了重大提振。根據Google Finance的數據，在公告發布後的幾小時內，股價上漲了19.53%或僅0.25點。

在公告發布前，股價在1.20美元左右徘徊，最高僅達到1.26美元。直到後來，在公告廣泛傳播後，投資者才在短短一天內將價格推高到約1.55美元。

中國金融租賃集團的股價在公告後上漲了近20% | 來源：Google Finance

中國金融租賃集團的案例並非獨特。在過去一年中，許多亞洲公司都表示對Web3領域感興趣，特別是加密貨幣和AI。

一些公司宣布將通過股份發行籌集資金，用於投資加密貨幣或建立數字資產庫。此外，其他香港公司也利用穩定幣浪潮，表示有興趣註冊許可證以發行與當地貨幣掛鉤的自己的代幣。

股價上漲通常會伴隨這類公告，為之前疲軟的股價提供急需的提振。例如，香港首家獲得許可的加密貨幣交易所OSL在7月份股價上漲了超過12%，此前有消息稱該公司將分配3億美元募資中的大部分資金用於深入研究穩定幣。

利用與加密貨幣相關的公告來提振股價的趨勢變得如此普遍，以至於香港證券及期貨事務監察委員會不得不向投資者發出警告。該金融機構要求投資者對有關穩定幣和加密貨幣的聲明保持謹慎，因為這增加了欺詐風險。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

