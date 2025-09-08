ChatGPT-5 挑選 5 支股票持有至 2026 年

8月28日，摩根士丹利的資深投資組合經理Andrew Slimmon在接受CNBC採訪時表示，股票的未來看起來「非常光明」。

確實，美國股市今年夏天達到了有史以來最昂貴的估值，納斯達克綜合指數在大約四個月內上漲了超過40%，主要由生成式人工智能（AI）等新技術推動。

為了了解哪些行業可能在明年繼續表現良好，我們諮詢了OpenAI的ChatGPT關於持有至2026年的5支股票。

1. 微軟 (MSFT)

MSFT股票預測。來源：Finbold和ChatGPT

ChatGPT的第一個選擇是微軟（納斯達克：MSFT）。這個聊天機器人認可了該公司在雲計算領域的地位，特別指出Azure及其在產品套件中整合的AI功能。

除了企業軟件外，ChatGPT還提到了商業合作夥伴關係和對OpenAI的投資，這些幫助微軟成為在機構和零售用戶中將人工智能貨幣化的領先者。

此外，這家科技巨頭擁有強大的資產負債表、經常性訂閱收入和派發股息的歷史，這些都增加了其作為長期投資的吸引力。

2. Alphabet (GOOGL)

Alphabet股票預測。來源：Finbold和ChatGPT

Alphabet（納斯達克：GOOGL）是第二個選擇。該公司在數字廣告、搜索和雲服務方面擁有虛擬壟斷地位，與微軟一樣，它在AI領域投資巨大。

該公司的其他業務包括Waymo（自動駕駛汽車）、DeepMind（醫療保健）和各種量子計算項目。

ChatGPT表示，憑藉AI驅動的搜索和Google、YouTube及Android平台上的新廣告格式，Alphabet的廣告業務可能會顯著擴張，潛在地與微軟競爭。

3. 特斯拉 (TSLA)

TSLA股票預測。來源：Finbold和ChatGPT

特斯拉（納斯達克：TSLA），埃隆·馬斯克的金鵝，憑藉擴大的生產能力和自動駕駛技術的進步，繼續在電動汽車（EV）領域保持領先地位。

因此，這家汽車製造商不僅能夠利用電動汽車不斷增長的需求，還能利用可持續能源解決方案。更重要的是，其全自動駕駛（FSD）軟件，為最近推出的機器人出租車業務提供動力，隨著它在當前領域之外找到用途，可能會看到指數級增長。

4. 英偉達 (NVDA)

NVDA股票預測。來源：Finbold和ChatGPT

納斯達克受到AI進步的推動，而英偉達（納斯達克：NVDA）是該行業的骨幹，憑藉其圖形處理單元（GPU）和數據中心引領半導體行業。

除了AI外，其技術對專業可視化的進步至關重要，確保了其產品的強勁需求。ChatGPT預測，英偉達可能會變得更加根深蒂固，並擴大其產品組合以涵蓋更多的汽車AI和邊緣計算，使其成為世界上最具戰略意義的技術供應商之一。

5. 亞馬遜 (AMZN)

AMNZ股票預測。來源：Finbold和ChatGPT

亞馬遜（納斯達克：AMZN）仍然是電子商務的主導力量，但其業務現在還包括通過亞馬遜計算服務（AWS）進行的雲計算。

確實，AWS正在將AI嵌入亞馬遜的大多數服務中，不僅幫助企業部署生成式AI，還增強了終端用戶的購物體驗。

同樣，其流媒體（Prime Video、Twitch）、廣告和醫療保健（One Medical、Amazon Pharmacy）業務也為其高利潤增長做出貢獻，其廣告收入未來可能與YouTube競爭。

