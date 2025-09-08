圖表模式暗示重大漲勢即將到來

Bitcoin

Bitcoin 目前徘徊在 111,000 美元左右，在經歷了數週讓交易者緊張不安的劇烈波動後開始整固。

最新的行情變化出現之際，市場評論員表示，長期預期的「熊陷阱」階段可能即將結束，這可能為更強勁的上行突破奠定基礎。

廣受關注的市場分析師 Crypto Rover 強調了經典市場週期圖表，指出熊陷阱階段幾乎已經完成。「做好準備。上漲即將到來，」他寫道，暗示重新燃起的樂觀情緒可能很快會推動市場動能。

另一篇文章將 Bitcoin 的價格結構與黃金的歷史突破進行了比較，認為 Bitcoin 可能正在遵循類似的上升楔形模式，這種模式曾在過去幾年導致黃金出現拋物線式上漲。

這種比較強調了一種日益增長的說法，即 Bitcoin 在下一階段可能會模仿傳統避險資產的表現。

從圖表上看，Bitcoin 繼續在 110,000 美元至 112,000 美元之間整固，這一水平已成為短期支撐。儘管最近從 7 月份超過 118,000 美元的高點回落，但價格走勢表明買家正在介入保衛關鍵水平。如果當前的積累區域保持穩定，分析師認為在未來幾週內可能會出現向新高點邁進的走勢。

然而，風險依然存在。市場週期常常在重大調整前以虛假反彈誘使投資者入場，而宏觀經濟的不確定性——如央行政策轉變和全球流動性狀況——將在塑造 Bitcoin 走勢中發揮關鍵作用。

目前，交易者正密切關注 Bitcoin 能否擺脫熊陷阱的敘事，並過渡到下一個增長階段，呼應先前週期的爆發性上漲。

