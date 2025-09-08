交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
文章《圖表模式暗示重大漲勢即將到來》發表於BitcoinEthereumNews.com。Bitcoin Bitcoin目前徘徊在111,000美元左右，在經歷了數週讓交易者緊張不安的波動後開始整固。最新走勢出現之際，市場評論員表示，長期預期的「熊陷阱」階段可能即將結束，潛在為更強勁的上行突破鋪路。 廣受關注的市場分析師Crypto Rover強調了經典市場週期圖表，指出熊陷阱階段幾乎已經完成。「做好準備。漲勢即將到來，」他寫道，暗示重新燃起的樂觀情緒可能很快推動市場動能。 另一篇文章將Bitcoin的價格結構與黃金的歷史突破進行了比較，認為Bitcoin可能正在遵循類似的上升楔形模式，這種模式曾在過去幾年導致黃金出現拋物線式漲勢。這一比較強調了一種日益增長的說法，即Bitcoin在下一階段可能會模仿傳統避險資產。 從圖表上看，Bitcoin繼續在110,000美元至112,000美元之間整固，這一水平已成為短期支撐。儘管最近從7月超過118,000美元的高點回落，但價格走勢表明買家正在介入保衛關鍵水平。如果當前的積累區域保持穩定，分析師認為在未來幾週內可能會出現向新高點邁進的走勢。 然而，風險依然存在。市場週期常常在重大調整前以虛假漲勢誘使投資者，而宏觀經濟的不確定性——如央行政策轉變和全球流動性條件——將在塑造Bitcoin走勢中發揮關鍵作用。 目前，交易者正密切關注Bitcoin能否擺脫熊陷阱敘事並過渡到下一個增長階段，呼應先前週期的爆發性走勢。 本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出...之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。文章《圖表模式暗示重大漲勢即將到來》發表於BitcoinEthereumNews.com。Bitcoin Bitcoin目前徘徊在111,000美元左右，在經歷了數週讓交易者緊張不安的波動後開始整固。最新走勢出現之際，市場評論員表示，長期預期的「熊陷阱」階段可能即將結束，潛在為更強勁的上行突破鋪路。 廣受關注的市場分析師Crypto Rover強調了經典市場週期圖表，指出熊陷阱階段幾乎已經完成。「做好準備。漲勢即將到來，」他寫道，暗示重新燃起的樂觀情緒可能很快推動市場動能。 另一篇文章將Bitcoin的價格結構與黃金的歷史突破進行了比較，認為Bitcoin可能正在遵循類似的上升楔形模式，這種模式曾在過去幾年導致黃金出現拋物線式漲勢。這一比較強調了一種日益增長的說法，即Bitcoin在下一階段可能會模仿傳統避險資產。 從圖表上看，Bitcoin繼續在110,000美元至112,000美元之間整固，這一水平已成為短期支撐。儘管最近從7月超過118,000美元的高點回落，但價格走勢表明買家正在介入保衛關鍵水平。如果當前的積累區域保持穩定，分析師認為在未來幾週內可能會出現向新高點邁進的走勢。 然而，風險依然存在。市場週期常常在重大調整前以虛假漲勢誘使投資者，而宏觀經濟的不確定性——如央行政策轉變和全球流動性條件——將在塑造Bitcoin走勢中發揮關鍵作用。 目前，交易者正密切關注Bitcoin能否擺脫熊陷阱敘事並過渡到下一個增長階段，呼應先前週期的爆發性走勢。 本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出...之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

圖表模式暗示重大漲勢即將到來

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
PlaysOut
PLAY$0.0248+2.35%
Movement
MOVE$0.06108-3.13%
READY
READY$0.015381-12.71%
COM
COM$0.005937-7.33%
Edge
EDGE$0.27678+2.95%
Hive Intelligence
HINT$0.003365+2.81%
Major
MAJOR$0.102-1.80%
Bitcoin

Bitcoin 目前徘徊在 111,000 美元左右，在經歷了數週讓交易者緊張不安的劇烈波動後開始整固。

最新的行情變化出現之際，市場評論員表示，長期預期的「熊陷阱」階段可能即將結束，這可能為更強勁的上行突破奠定基礎。

廣受關注的市場分析師 Crypto Rover 強調了經典市場週期圖表，指出熊陷阱階段幾乎已經完成。「做好準備。上漲即將到來，」他寫道，暗示重新燃起的樂觀情緒可能很快會推動市場動能。

另一篇文章將 Bitcoin 的價格結構與黃金的歷史突破進行了比較，認為 Bitcoin 可能正在遵循類似的上升楔形模式，這種模式曾在過去幾年導致黃金出現拋物線式上漲。

這種比較強調了一種日益增長的說法，即 Bitcoin 在下一階段可能會模仿傳統避險資產的表現。

從圖表上看，Bitcoin 繼續在 110,000 美元至 112,000 美元之間整固，這一水平已成為短期支撐。儘管最近從 7 月份超過 118,000 美元的高點回落，但價格走勢表明買家正在介入保衛關鍵水平。如果當前的積累區域保持穩定，分析師認為在未來幾週內可能會出現向新高點邁進的走勢。

然而，風險依然存在。市場週期常常在重大調整前以虛假反彈誘使投資者入場，而宏觀經濟的不確定性——如央行政策轉變和全球流動性狀況——將在塑造 Bitcoin 走勢中發揮關鍵作用。

目前，交易者正密切關注 Bitcoin 能否擺脫熊陷阱的敘事，並過渡到下一個增長階段，呼應先前週期的爆發性上漲。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alex 是一位經驗豐富的金融記者和加密貨幣愛好者。他擁有超過 8 年報導加密貨幣、區塊鏈和金融科技行業的經驗，精通複雜且不斷發展的數字資產世界。他富有洞察力和引人深思的文章為讀者提供了市場最新發展和趨勢的清晰圖景。他的方法能夠將複雜的概念分解為易於理解且深入的內容。關注他的出版物以了解最重要的趨勢和主題。

相關故事



下一篇文章

來源：https://coindoo.com/bitcoin-vs-gold-chart-patterns-hint-at-major-rally-ahead/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,299.30
$104,299.30$104,299.30

-0.71%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,526.01
$3,526.01$3,526.01

+0.18%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.08
$162.08$162.08

-2.53%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4335
$2.4335$2.4335

-3.78%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17619
$0.17619$0.17619

-1.69%