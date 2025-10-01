Chainlink 領先 RWA 社交活動，前 10 大 RWA 項目參與度激增

Phoenix Group 的數據將 Chainlink (LINK) 評為社交活動方面不可替代的實體世界資產 (RWA) 項目領導者。Chainlink 在 24 小時內有 12.1K 活躍帖子和 4.3M 互動，遠超其競爭對手。

這種主導地位的時效性可以解釋為 Chainlink 在代幣化和 RWA 市場中獲得越來越多的力量，因為關於 Chainlink 生態系統活動的討論、點讚、分享和評論持續獲得關注。

Chainlink、AVAX、HBAR 和 VET 的強勁表現

在 Chainlink 之後，是 Avalanche (AVAX) 擁有 6.7K 參與帖子和 551.7K 互動，其次是 Hedera (HBAR) 擁有 6.3K 帖子和 535.9K 互動。這些數字顯示了兩個項目的增長勢頭，因為代幣化和實體世界資產在加密貨幣領域獲得了更多關注。

VeChain (VET) 在帖子中獲得了 4,000 次發帖和 140 萬次互動，相比發帖頻率反映了強大的社區活動。這是佔據討論和活躍觀眾能夠以較少的帖子產生巨大力量的能力。

中層項目獲得動力

其他項目也有足夠的活動被記錄。Internet Computers (ICP) 記錄了 3.9K 參與和 298.7K 互動，而 Injective (INJ) 記錄了 3.4K 帖子和 206.8K 互動。

另一家進入名單的公司是 Elixir (EL)：它發布了 3K 帖子並有 2.3M 次互動，這是一個不錯的參與與帖子比率。

名單中的最後幾個是 Quant (QNT) 擁有 2.7K 帖子和 493.2K 互動，Stellar (XLM) 擁有 2.7K 帖子和 233.8K 互動，以及 Algorand (ALGO) 擁有 2.5K 帖子和 233.8K 互動。

社交情緒推動 RWA 增長

活動的增加反映了社區參與是 RWA 項目最關鍵的驅動因素之一。帖子、點讚、推文、評論、分享和投票都是投資者對代幣化作為重要趨勢的直接興趣和偏好的跡象。

Chainlink 憑藉其在帖子和互動方面的主導地位，在 RWA 基礎設施中保持領先地位。其他項目，如 VeChain、Avalanche 和 Hedera，維持著強大的社區，促進在供應鏈、金融和企業應用案例中的代幣化採用。

隨著這些網絡上的社交活動增加，RWA 行業正成為區塊鏈行業中最熱門的故事之一。RWA 領域正在證明是區塊鏈領域中最受關注的敘事之一。