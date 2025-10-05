ChainAware.ai 選擇 Tectum 提供安全和即時的加密貨幣交易

ChainAware.ai，一個在人工智能（AI）預測分析和欺詐檢測領域的領先平台，已公布與Tectum的戰略合作夥伴關係，Tectum是最快速且最具擴展性的區塊鏈，每秒可處理高達350萬次轉賬。這次整合的唯一目的是通過更安全、可擴展和即時的加密貨幣交易方式來保護用戶的交易。

據消息來源，ChainAware專注於使用AI進行詐騙和欺詐檢測領域，確保全球用戶錢包的安全。此外，其與Tectum的整合對這些平台來說將是一項非凡的成就。Tectum因其在全球加密貨幣交易中提供最快速的服務而被視為世界上最快的區塊鏈。ChainAware.ai已通過其官方X帳戶發布了這一消息。

Tectum為下一代區塊鏈設立標準

Tectum擁有世界上最佳的功能，不僅提供效率，還能保護用戶免受未來威脅。為此，Tectum具有一個名為「實用性證明共識」的功能，該功能優先考慮效率和可擴展性，以提升用戶體驗。

此外，Tectum還有另一個功能，即「量子防護XFA安全」，這將保護用戶免受未來如量子計算等攻擊。這意味著Tectum不僅在當前情境中為用戶提供便利，還為未來做好了準備。

另外，Tectum的SoftNote功能與其他功能相比，是對用戶和企業最具吸引力和最有益的功能之一。此功能提供零費用、非託管支付解決方案，運作方式類似數字現金，使加密貨幣實際上觸手可及。

ChainAware.ai和Tectum重新定義支付信任

在ChainAware.ai和Tectum的聯盟中，ChainAware.ai也通過其預測智能功能在保護用戶方面發揮著關鍵作用，通過預測和標記可疑活動，防患於未然。同時，ChainAware正在監控用戶和企業，防範任何詐騙或惡意行為者。

此外，ChainAware的錢包級分析功能提供對交易的深入洞察，純粹目的是保護用戶免受詐騙和黑客攻擊。簡而言之，將這整個合作概括為一句話，這是朝著在數字世界中實現用戶支付的安全性、可擴展性和透明度邁出的一步。