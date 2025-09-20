交易所DEX+
CFTC 正在鞏固其在加密貨幣監管方面的主導地位，任命精英金融高管加入其顧問團隊，同時在強大的新領導層下完善監管策略。CFTC 在 JPMorgan 和 Franklin Templeton 高管的領導下推進加密貨幣策略 美國商品期貨交易委員會（CFTC）於 9 月 19 日宣布 Global [...] 的新成員

CFTC 任命摩根大通和富蘭克林鄧普頓高管擔任加密貨幣監管關鍵職位

作者：Coinstats
2025/09/20 12:30
CFTC 正在鞏固其在加密貨幣監管方面的主導地位，任命精英金融高管加入其顧問團隊，同時在強大的新領導層下強化監管策略。CFTC 在 JPMorgan 和 Franklin Templeton 高管的領導下推進加密貨幣策略 美國商品期貨交易委員會（CFTC）於 9 月 19 日（UTC +8）宣布了 Global 的新成員 [...]
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
