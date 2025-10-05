CDARI 與 WebKey 合作，解鎖 Web3 中的跨鏈自由

CDARI，一個基於區塊鏈的商業生態系統，已宣布與WebKey建立戰略合作夥伴關係。WebKey是一個由區塊鏈和AI驅動的網關，旨在使去中心化網絡安全。這兩者之間的合作旨在提供無縫的跨鏈互動、軍事級安全性和用戶友好的Web3採用流程。CDARI今天在其X平台的推文中宣布了這一合作關係。

CDARI和WebKey橋接鏈以簡化Web3

通過WebKey的先進互操作性框架，CDARI用戶將能夠無障礙地跨多個區塊鏈進行互動。這一合作關係強調了簡化複雜Web3功能的重點，提供直觀的界面，即使非技術用戶也能自信地操作。

整合的核心支柱是數字自主權和數據主權，確保用戶對其資產和個人信息保持完全控制。通過結合CDARI的生態系統與WebKey的隱私優先基礎設施，這一合作強化了去中心化所有權原則。

安全性與可訪問性的結合

兩家公司強調，軍事級安全性和隱私保護將保持在最前沿，平衡易用性與對網絡威脅的強大防禦。這確保了新手和經驗豐富的Web3參與者都能在不妥協安全的情況下探索去中心化金融和服務。

CDARI在其公告中指出，這一合作旨在釋放去中心化自由和經濟機會的未來。這也強調了其培育更具包容性和安全數字經濟的願景。此外，CDARI與WebKey之間的合作將兩個平台定位為構建可擴展和互操作Web3生態系統的關鍵參與者。