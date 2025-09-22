Cardano 的 $20「打破網際網路」預測走紅，而 ADA 交易價格低於 $1 ⋆ ZyCrypto

交易所DEX+
作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 03:50
Cardano (ADA) 在一則廣泛流傳的聲明暗示該加密貨幣可能會上漲至 20 美元後，再次成為市場討論的焦點。

這個數字在 2025 年 9 月的病毒式影片和社交媒體討論中被推廣，引起了零售交易社群的廣泛關注。

Cardano 的當前市場地位

根據 TradingView 的數據，截至 2025 年 9 月中旬，ADA 的交易價格在 0.85 美元至 0.95 美元之間。

ADAUSD: 來源 Tradingview

加密貨幣 Cardano 的市值約為 310 億至 330 億美元，使其穩居估值前十大數位資產之列。

這些數據作為評估極端價格目標聲明的基準，突顯了病毒式預測與當前市場狀況之間的差距。

廣告

&nbsp

Cardano 已顯示出被大型持有者累積的證據，支撐區域出現在 0.85 美元至 0.95 美元範圍內。

技術分析師指出，如果 ADA 在交易量增加的情況下保持在一美元以上的動能，可能會出現突破情境。

Cardano 的價格徘徊在一美元以下，其市值約為 310 億至 330 億美元，主流分析師預測近期上漲空間有限。

技術研究顯示一美元水平存在阻力，並提出了溫和增長的條件性情境。鯨魚活動和累積是可見的，但它們仍然是漸進的，而非變革性的。

ADA 將在當前週期內達到 20 美元的想法源自社交媒體上的獨立評論者，而非機構研究部門或官方文件。

Cardano 繼續位列市值領先的加密貨幣之中，並持續受到零售和機構投資者的密切關注。

其近期技術圖表顯示，如果交易量和採用指標增強，可能會朝著一美元及更高水平發展。

對於追蹤 Cardano 的投資者和分析師來說，謹慎的方法是監控已確認的價格水平、監管文件和採用趨勢，同時將網上流傳的極端目標視為投機內容而非可行的預測。

在評估這個行業最受關注資產之一的軌跡時，炒作與經過驗證的市場信息之間的區分仍然至關重要。


來源：https://zycrypto.com/cardanos-20-break-the-internet-prediction-goes-viral-while-ada-trades-below-1/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

