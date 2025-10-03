Cardano 價格預測：鯨魚積累和 ETF 上市指向長期 $15

積極的累積與價格的強勁復甦同時發生，使 ADA 上漲了超過 10%，並重新將 $1 水平納入關注焦點。

同時，Cardano 通過 Brave 獲得了重大的曝光提升。這款以隱私為先的瀏覽器已將區塊鏈完全整合到其原生錢包中，使 Brave 全球 1 億用戶能夠立即接觸到 ADA。除了存儲和轉移代幣外，Brave 的整合還為鏈上治理和參與 Cardano 生態系統項目開闢了道路 - 所有這些都可以直接從瀏覽器完成。

這兩項發展的時機值得注意。Cardano 被納入 Hashdex Crypto Index ETF 已經增加了機構曝光度，而零售興趣可能會因 Brave 龐大的用戶群而激增。這些催化劑共同推動了 ADA 可能即將突破的猜測，一些交易者將近期目標定在 $1.27。

長期預測更為大膽。分析師們將 ADA 與 2020 年的走勢進行對比 - 當時它從 $0.10 飆升到了 $3.00 - 表明在下一個牛市中，重複這一表現最終可能將代幣推向 $15。

對於 Brave 來說，添加 Cardano 強化了其多鏈錢包策略，該策略已經包括 Ethereum 和 Solana。通過原生支持 ADA，Brave 消除了對擴展程序的需求，同時讓用戶能夠通過單擊探索代幣交換和治理等功能。

在鯨魚累積、ETF 認可以及 Cardano 所見過的最大主流整合之一之間，動能似乎正在多方面建立。現在的問題是，這種採用和市場活動的融合是否最終將為 ADA 的下一次大規模上漲奠定基礎。

