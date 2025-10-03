交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
積極的累積與價格的急劇回升相吻合，ADA已增加了超過10%，並將$1 […] 這篇文章《Cardano價格預測：鯨魚累積和ETF上市指向長期$15》首次出現在Coindoo上。積極的累積與價格的急劇回升相吻合，ADA已增加了超過10%，並將$1 […] 這篇文章《Cardano價格預測：鯨魚累積和ETF上市指向長期$15》首次出現在Coindoo上。

Cardano 價格預測：鯨魚積累和 ETF 上市指向長期 $15

作者：Coindoo
2025/10/03 17:55
艾達幣
ADA$0.5797-2.19%
Moonveil
MORE$0.00418-12.05%
1
1$0.02154-28.98%

積極的累積與價格的強勁復甦同時發生，使 ADA 上漲了超過 10%，並重新將 $1 水平納入關注焦點。

同時，Cardano 通過 Brave 獲得了重大的曝光提升。這款以隱私為先的瀏覽器已將區塊鏈完全整合到其原生錢包中，使 Brave 全球 1 億用戶能夠立即接觸到 ADA。除了存儲和轉移代幣外，Brave 的整合還為鏈上治理和參與 Cardano 生態系統項目開闢了道路 - 所有這些都可以直接從瀏覽器完成。

這兩項發展的時機值得注意。Cardano 被納入 Hashdex Crypto Index ETF 已經增加了機構曝光度，而零售興趣可能會因 Brave 龐大的用戶群而激增。這些催化劑共同推動了 ADA 可能即將突破的猜測，一些交易者將近期目標定在 $1.27。

長期預測更為大膽。分析師們將 ADA 與 2020 年的走勢進行對比 - 當時它從 $0.10 飆升到了 $3.00 - 表明在下一個牛市中，重複這一表現最終可能將代幣推向 $15。

閱讀更多：

Coinbase 研究主管警告：只有少數加密貨幣財庫將存活

對於 Brave 來說，添加 Cardano 強化了其多鏈錢包策略，該策略已經包括 Ethereum 和 Solana。通過原生支持 ADA，Brave 消除了對擴展程序的需求，同時讓用戶能夠通過單擊探索代幣交換和治理等功能。

在鯨魚累積、ETF 認可以及 Cardano 所見過的最大主流整合之一之間，動能似乎正在多方面建立。現在的問題是，這種採用和市場活動的融合是否最終將為 ADA 的下一次大規模上漲奠定基礎。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

文章「Cardano 價格預測：鯨魚累積和 ETF 上市指向長期 $15」首次發表於 Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,648.24
$104,648.24$104,648.24

-0.38%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,544.44
$3,544.44$3,544.44

+0.70%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.58
$163.58$163.58

-1.62%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4618
$2.4618$2.4618

-2.66%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17817
$0.17817$0.17817

-0.59%