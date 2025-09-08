Cardano 新聞亮點開發成果，但分析師表示 Rollblock 可能在 11 月前增加到 20 倍

加密貨幣新聞

2025年的投資者新聞充斥著最新的Cardano消息、GambleFi新秀Rollblock的崛起，以及大量新項目爭相吸引關注。

當一些交易者押注於熟悉的替代幣時，其他人則關注可能帶來指數級增長的預售代幣。Rollblock可能是震驚市場的一個，一些分析師表示它今年可能攀升至50倍高點。

Rollblock (RBLK)：供應緊縮正在形成

Rollblock (RBLK)是一個運作中的Web3遊戲中心，用戶可以玩撲克、二十一點、老虎機，以及擁有數千場現場賽事的體育預測聯盟。每一次投注和支付都受到區塊鏈的保護，意味著完全透明且無操縱。

安全性已通過SolidProof審計得到保障，而通過Visa、Mastercard、Apple Pay和Google Pay的法幣支付，使任何初涉加密貨幣領域的人都能輕鬆使用。

其魔力在於Rollblock如何將真實遊戲活動與其代幣持有者聯繫起來。事實上，其收益分享模式使RBLK成為2025年值得關注的頂級加密項目之一。

與大多數僅存在於紙面上的新加密貨幣不同，Rollblock已經處理了數百萬美元的投注，擁有數千名活躍玩家。分析師警告供應緊縮即將來臨，需求激增而供應保持固定。

在Rollblock的GambleFi平台上已投注超過1500萬美元

12,000+人工智能驅動的遊戲上線，從經典桌遊到區塊鏈獨家遊戲

每週收入的30%通過回購和銷毀分配給持有者

RBLK質押提供的收益遠高於許多頂級替代幣

已獲許可並完全審計以確保透明度

RBLK代幣經濟學是早期買家稱其為目前最佳加密預售的另一個原因。供應上限為10億，平台收入的30%用於在公開市場購買RBLK。其中60%被銷毀以永久減少供應，而40%則循環用於質押獎勵，年收益率高達30%。

代幣已以0.068美元售出83%，早期採用者坐擁超過500%的收益。

而加密教授詳細分析了Rollblock如何永久改變5000億美元的遊戲行業，強調了DeFi和收益支持機制的結合：

指標 Rollblock (RBLK) Cardano (ADA) 總供應量 10億 450億 市值 預售 296.3億美元 收益分享 是（每週30%回購） 否 活躍生態系統 12,000+遊戲 不斷增長的L1去中心化應用 潛在倍數 20-50倍 較慢的軌跡

Cardano新聞(ADA)：儘管鯨魚拋售，生態系統仍具韌性

Cardano今日交易價格為0.8285美元。

正如交易員@Pocoloco2所指出的，"保持在0.80美元以上使前景傾向上行，0.88-0.92美元是下一個需要關注的阻力位。"

現實情況更為複雜。

最近鯨魚拋售了超過5000萬ADA，拖累市場情緒。圖表顯示持有100萬至1000萬ADA幣的錢包正在減持，動搖了對近期動能的信心。

儘管如此，Cardano新聞熱議Grayscale申請代號為GADA的Cardano ETF。這表明機構對頂級加密貨幣的興趣，即使鯨魚拋售引發疑慮。如果監管批准通過，Cardano可能會看到資金流入，抵消零售賣出。

僅此一點就使Cardano成為2025年值得關注的最佳替代幣之一，即使短期壓力阻礙其發展。

向稀缺性和真實效用轉變

Rollblock和Cardano之間的對比非常明顯。Cardano依靠監管和機構步驟實現緩慢、穩定的增長。Rollblock則在稀缺模型中蓬勃發展，每個遊戲和每位玩家都為代幣持有者帶來價值。

Rollblock擁有供應緊縮、活躍的生態系統，以及在2025年加密牛市中蓬勃發展的結構。如果分析師是對的，其向20倍增長的進程可能只是開始。

立即探索Rollblock (RBLK)預售的激動人心機會！

網站: https://presale.rollblock.io/

社交媒體: https://linktr.ee/rollblockcasino

本出版物為贊助內容。Coindoo不為本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料背書或承擔責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動前進行自己的研究。Coindoo不會對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失直接或間接負責。始終進行自己的研究。

