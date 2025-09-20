交易所DEX+
Cardano Foundation 正在與 Token Terminal 合作，為專業投資者提供 300K+ 機構級別的原生代幣分析。Cardano Foundation 正在與 Token Terminal 合作，為專業投資者提供 300K+ 機構級別的原生代幣分析。

Cardano Foundation 和 Token Terminal 簽署機構覆蓋協議

作者：Blockchainreporter
2025/09/20 13:00
Cardano 基金會宣布與主要區塊鏈分析服務提供商之一 Token Terminal 建立戰略合作夥伴關係。這項合作將致力於將 Cardano 原生代幣生態系統 NCDs 的機構覆蓋範圍擴展到更廣泛的層面。這種合作關係也將成為向加密世界最進步的區塊鏈之一提供專業金融信息和工具的另一個重要步驟。

機構投資者的數據可見性

新平台將在 Token Terminal 提供的詳細分析下全面覆蓋 Cardano 上的原生代幣。該平台在全球擁有超過 300,000 個機構客戶。Token Terminal 標準化了重要區塊鏈和去中心化應用程序的金融和替代信息。這使其在展示 Cardano 所代表的多資產特性方面處於絕佳的合作時機。

這一聯盟針對獲取 Cardano 生態系統信息方面前所未有的機構空白。大多數區塊鏈技術依賴智能合約來創建代幣。然而，Cardano 的貨幣問題可以在不需要智能合約協助的情況下進行說明和執行。這種主要架構差異導致傳統分析平台難以在 Cardano 系統內提供絕對覆蓋。

Token Terminal 將提供一個全面的區塊鏈數據中心。它協調各種網絡之間的金融和替代數據。該平台結合了實時分析、可定制文檔和企業級 API 訪問。這提供了機構質量的區塊鏈措施。

傳統金融與 DeFi 的交匯

這不僅僅是簡單的數據整合，而是將 Cardano 的原生代幣推向機構投資者的戰略決策。它使金融機構和資產交易專業人士能夠計算使用常見金融指標來分析資產。加密貨幣的機構應用正在增加，從資產在其原生代幣基礎設施中對 Cardano 的最新 2300 萬美元投資可見一斑。Token Terminal 在其他網絡（如 TON）上展示的經驗，證明了將區塊鏈生態系統適應機構設置的可能性，允許在鏈上使用高階分析。

Cardano 生態系統戰略意義

Cardano 基金會與 Token Terminal 的合作是機構採用的重要舉措之一。它有助於擺脫 Layer 1 區塊鏈在機構交易量/資本吸引力方面的擁擠效應。它增加了 Cardano 對其他 Layer 1 區塊鏈的競爭力。它通過金融市場的統一性提供了技術在組織層面被採用的入口，並涵蓋了原生代幣。

這結合了分析並改進了機構盡職調查和投資組合管理，並提高了 Cardano 生態系統的開放性和可靠性。這與 Cardano 構建機構級基礎設施的更廣泛方法一致。Cardano 周圍關於區塊鏈的創新正在通過支持數字資產、自治組織來改變行業，這些組織需要去中心化並忽視了區塊鏈經濟。這些趨勢表明 Cardano 正在制定策略，在全球範圍內開發更多區塊鏈解決方案。

結論

Cardano 基金會與 Token Terminal 的合作形成了機構採用方面的主要進步之一。它填補了空白，因為它為機構投資者提供了專業的金融指標和數據。這種整合強調了 Cardano 擁有的技術優勢，並滿足了不斷變化的加密市場中對可靠工具的增加需求。

