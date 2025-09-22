交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「Cardano (ADA) 目標 $5，但這個幣種可能在 ADA 達成目標前從不到 $0.005 上漲至 $0.50」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Cardano 長期以來一直是加密貨幣中最具韌性的項目之一。其支持者經常將 $5 視為一個現實的長期目標，但達到這個目標可能需要多年穩定採用。另一方面，Little Pepe 在其預售期間已經引起轟動，它可能在 ADA 最終觸及 $5 之前從 $0.0022 上漲到 $0.50。早期買家已經獲得了 120% 的收益，進入第 13 階段的投資者在發布前仍可期待另外 36.36% 的上漲空間。 Cardano (ADA)：緩慢邁向 $5 Cardano，也被稱為 ADA，帶有研究驅動型區塊鏈的標語。在撰寫本文時，根據 CoinMarketCap 的數據，ADA 的價格在 $0.91 左右交易。要使 ADA 達到 $5，必須滿足幾個條件。生態系統需要在去中心化金融方面有顯著增長，更廣泛地使用其智能合約，以及企業和政府更強勁的採用。當前的升級如 Hydra 旨在提升可擴展性，如果 ADA 要與 Ethereum 和 Solana 競爭，這將是至關重要的。挑戰在於 ADA 面臨大量競爭，雖然基本面穩固，但通往 $5 的道路可能是漸進的而非爆發性的。 ADA 價格圖表 | 來源：CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE)：具有實用性的迷因幣 當 ADA 採取緩慢穩健的路線時，Little Pepe 在其預售中迅速前進。作為一個有趣但功能性的迷因幣，LILPEPE 將自己定位為不僅僅是另一個社區代幣。在撰寫本文時，預售處於第 13 階段，代幣價格為 $0.0022，最近從 $0.0021 上漲。預售已經籌集了超過 $25.5 百萬，已售出超過 15.7 十億代幣，計劃在這一階段發行的代幣為 17.25 十億。Little Pepe 不僅僅是一個迷因幣。它運行在...這篇文章「Cardano (ADA) 目標 $5，但這個幣種可能在 ADA 達成目標前從不到 $0.005 上漲至 $0.50」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Cardano 長期以來一直是加密貨幣中最具韌性的項目之一。其支持者經常將 $5 視為一個現實的長期目標，但達到這個目標可能需要多年穩定採用。另一方面，Little Pepe 在其預售期間已經引起轟動，它可能在 ADA 最終觸及 $5 之前從 $0.0022 上漲到 $0.50。早期買家已經獲得了 120% 的收益，進入第 13 階段的投資者在發布前仍可期待另外 36.36% 的上漲空間。 Cardano (ADA)：緩慢邁向 $5 Cardano，也被稱為 ADA，帶有研究驅動型區塊鏈的標語。在撰寫本文時，根據 CoinMarketCap 的數據，ADA 的價格在 $0.91 左右交易。要使 ADA 達到 $5，必須滿足幾個條件。生態系統需要在去中心化金融方面有顯著增長，更廣泛地使用其智能合約，以及企業和政府更強勁的採用。當前的升級如 Hydra 旨在提升可擴展性，如果 ADA 要與 Ethereum 和 Solana 競爭，這將是至關重要的。挑戰在於 ADA 面臨大量競爭，雖然基本面穩固，但通往 $5 的道路可能是漸進的而非爆發性的。 ADA 價格圖表 | 來源：CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE)：具有實用性的迷因幣 當 ADA 採取緩慢穩健的路線時，Little Pepe 在其預售中迅速前進。作為一個有趣但功能性的迷因幣，LILPEPE 將自己定位為不僅僅是另一個社區代幣。在撰寫本文時，預售處於第 13 階段，代幣價格為 $0.0022，最近從 $0.0021 上漲。預售已經籌集了超過 $25.5 百萬，已售出超過 15.7 十億代幣，計劃在這一階段發行的代幣為 17.25 十億。Little Pepe 不僅僅是一個迷因幣。它運行在...

Cardano (ADA) 目標 $5，但這個幣種可能在 ADA 達到目標前從不到 $0.005 增加到 $0.50

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 07:01
Waves
WAVES$0.741+0.10%
FUNToken
FUN$0.002276-0.04%
RISE
RISE$0.007998-1.46%
Moonveil
MORE$0.004174-12.18%
Movement
MOVE$0.06189-2.30%
艾達幣
ADA$0.5795-2.22%

Cardano 長期以來一直是加密貨幣領域中最具韌性的項目之一。其支持者常常認為 5 美元的價格是一個現實的長期目標，但達到這個目標可能需要多年穩定的採用。另一方面，Little Pepe 在其預售期間已經引起了轟動，它可能在 ADA 最終達到 5 美元之前，從 0.0022 美元上漲到 0.50 美元。早期買家已經獲得了 120% 的收益，而進入第 13 階段的投資者在正式上線前仍可期待另外 36.36% 的上漲空間。

Cardano (ADA)：緩慢邁向 5 美元

Cardano，也被稱為 ADA，以研究驅動型區塊鏈為標語。在撰寫本文時，根據 CoinMarketCap 的數據，ADA 的交易價格約為 0.91 美元。要使 ADA 達到 5 美元，必須滿足幾個條件。生態系統需要在去中心化金融方面有顯著增長，其智能合約需要更廣泛的使用，並且需要企業和政府更強力的採用。目前像 Hydra 這樣的升級旨在提升可擴展性，如果 ADA 要與 Ethereum 和 Solana 競爭，這將是至關重要的。挑戰在於 ADA 面臨著大量競爭，雖然基本面穩固，但達到 5 美元的道路可能是漸進的，而非爆發性的。

ADA 價格圖表 | 來源：CoinMarketCap

Little Pepe (LILPEPE)：具有實用性的迷因幣

當 ADA 採取緩慢而穩定的路線時，Little Pepe 正在其預售中快速前進。作為一種有趣但功能性的迷因幣，LILPEPE 將自己定位為不僅僅是另一個社區代幣。在撰寫本文時，預售已進入第 13 階段，代幣價格為 0.0022 美元，最近從 0.0021 美元上漲。預售已經籌集了超過 2550 萬美元，在計劃的 172.5 億代幣中，已售出超過 157 億代幣。Little Pepe 不僅僅是一個迷因幣。它運行在一個為超低費用、高速度和安全交易而建立的 Layer 2 系統上。它還包括反機器人保護，為真正的持有者提供最佳體驗。迷因文化和強大技術的結合使 LILPEPE 在擁擠的市場中脫穎而出。

不斷增長的信譽和投資者關注

信譽在加密貨幣領域至關重要，而 Little Pepe 已迅速證明了自己。該項目已經通過 Certik 審計，並獲得了強勁的評級，使投資者對其代碼和安全性充滿信心。它也已被列入 CoinMarketCap，這提高了其可見度，並使其成為每日搜索市場的新買家的焦點。其勢頭是不可否認的。在今年 6 月至 8 月期間，Google 數據追蹤顯示 Little Pepe 在 ChatGPT 的迷因幣問題量趨勢中達到了 100 的峰值，超過了 Dogecoin、Shiba Inu 和 PEPE 本身。這種關注度的激增顯示了敘事如何迅速轉向這個項目。

預售經濟學是故事變得有趣的地方。第一階段購買的早期投資者已經獲得了 120% 的收益。在撰寫本文時，第 13 階段的投資者仍以 0.0022 美元的價格獲得優惠，因為上市價格設定為 0.0030 美元，這意味著在 LILPEPE 上線交易所之前，還有約 36.36% 的潛在收益。總共有 19 個階段，考慮到最後幾個階段的快速售罄，需求將保持強勁。正在進行的 77.7 萬獎勵活動和新的 Mega Giveaway（獎勵第 12 至 17 階段的頂級買家超過 15 ETH 的獎品），你可以看到為什麼參與度不斷攀升。

最終思考

Cardano 仍然是一個擁有最忠誠社區之一的堅實區塊鏈，其長期邁向 5 美元的道路仍在進行中。但希望獲得更快增長的投資者可能會在 Little Pepe 中找到更多上漲空間。在撰寫本文時，預售價格為 0.0022 美元，在上線前還有另外 36.36% 的增長空間，而早期投資者已經享受到 120% 的增長。憑藉強大的路線圖、Certik 審計、CoinMarketCap 上市以及迷因文化的能量，LILPEPE 可能在 ADA 達到 5 美元之前就上漲到 0.50 美元。如果你感到好奇，可以查看 Little Pepe 預售或加入 Telegram 社區，了解項目的發展情況。在加密貨幣敘事快速變化的世界中，它可能是定義下一波具有真實價值的迷因幣浪潮的代幣。

欲了解更多關於 Little Pepe (LILPEPE) 的信息，請訪問以下鏈接：

網站： https://littlepepe.com

白皮書： https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram： https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X： https://x.com/littlepepetoken

來源：https://finbold.com/cardano-ada-targets-5-but-this-coin-could-rise-from-under-0-005-to-0-50-before-ada-hits-its-goal/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,609.47
$104,609.47$104,609.47

-0.42%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,544.00
$3,544.00$3,544.00

+0.69%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.44
$163.44$163.44

-1.71%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4611
$2.4611$2.4611

-2.68%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17808
$0.17808$0.17808

-0.64%