Cardano (ADA) 10月5日價格預測

根據 CoinMarketCap 的數據，大多數幣種的價格在本週最後一天呈上漲趨勢。

ADA/USD

Cardano (ADA) 的匯率自昨日以來已增加了 1.18%。在過去一週內，價格已上漲了 10.40%。

在小時圖上，ADA 的價格處於支撐位 $0.8351 和阻力位 $0.8826 之間的本地通道中間。由於大部分日內 ATR 已經過去，明天出現劇烈波動的可能性較低。

在更大的時間框架上，ADA 的匯率再次未能固定在 $0.8877 水平線以上。

如果蠟燭收盤價在當前價格附近或更低，可以預期會有持續向 $0.83 區域的修正。

從中期角度來看，ADA 的價格處於前一個柱狀範圍內，這意味著雙方都沒有佔據主導地位。交易量較低，證實了多頭和空頭能量的缺乏。總的來說，在 $0.83-$0.90 範圍內的橫向交易是更可能的情況。

截至發稿時，ADA 的交易價格為 $0.8541。