交易所
DEX+
買幣
行情
現貨交易
合約交易
500X
理財
活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Cardano Foundation，Cardano（ADA）生態系統開發背後的非營利組織之一，啟動其年度開發者調查Cardano Foundation，Cardano（ADA）生態系統開發背後的非營利組織之一，啟動其年度開發者調查
MEXC 交易所
/
加密貨幣新聞
/
Cardano (ADA) 開發者受邀分享生態系統反饋
/
Cardano (ADA) 開發者受邀分享生態系統反饋
作者：Coinstats
2025/10/03 23:54
分享
ADA
$0.5796
-2.30%
Cardano 基金會，Cardano (ADA) 生態系統開發背後的非營利組織之一，推出其年度開發者調查
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡
service@support.mexc.com
以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。
您可能也會喜歡
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑
重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
SCAM
$0.0000095
-50.77%
分享
Bitemycoin
2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升
在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
BOOST
$0.05306
-16.74%
分享
Coinstats
2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點
機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
T
$0.01293
+0.07%
FUTURE
$0.12401
-1.48%
REAL
$0.06781
-3.14%
分享
Crypto.news
2025/11/11 19:18
熱門新聞
更多
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑
比特幣挖礦行業的策略性融資提升
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相
Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商
快速閱讀
更多
Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）
XAUT 費用與交易成本解析
Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性
Tether Gold 支援的區塊鏈與網路
XAUT 流動性與交易量分析
加密貨幣價格
比特幣
BTC
$104,612.78
$104,612.78
$104,612.78
-0.42%
以太幣
ETH
$3,542.48
$3,542.48
$3,542.48
+0.65%
Solana
SOL
$163.49
$163.49
$163.49
-1.68%
瑞波幣
XRP
$2.4605
$2.4605
$2.4605
-2.71%
狗狗幣
DOGE
$0.17803
$0.17803
$0.17803
-0.66%