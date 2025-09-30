TLDR

在納斯達克上市的癌症研究公司 Predictive Oncology 推出了一個以 Aethir 的 ATH 代幣為中心的 3.444 億美元數位資產庫，成為首家持有去中心化實體基礎設施網絡（DePIN）代幣的公開交易公司

資本策略涉及兩個同時進行的公開股權私募配售（PIPEs），結合現金投資和 ATH 代幣的實物貢獻，在 DNA Fund 和 BTIG 的指導下進行結構設計

在公告發布後的週一，Predictive Oncology 的股票飆升了超過 70%，達到自三月以來的最高水平

在這次轉型之前，該公司作為仙股交易，2025 年第二季度收入僅為 2,682 美元，每季度淨虧損超過 200 萬美元

Aethir 是一個為 AI 和遊戲應用提供 GPU 基礎設施的去中心化雲網絡，ATH 代幣目前交易價格低於 0.06 美元，市值約為 23 億美元

Predictive Oncology 於 2025 年 9 月 29 日宣布成立 3.444 億美元的數位資產庫。這家癌症研究公司將專注於持有 Aethir 的 ATH 代幣。

此舉使 Predictive Oncology 成為首家持有和管理去中心化實體基礎設施網絡代幣的納斯達克上市公司。DePIN 指的是協調實體計算資源的基於區塊鏈的網絡。

DNA Fund 為資本策略提供了指導。BTIG 擔任配售代理。該交易被構建為兩個同時進行的公開股權私募配售。

一個配售涉及現金投資。另一個涉及 ATH 代幣的實物貢獻。這種混合結構允許公司將代幣化的 DePIN 基礎設施記錄為資產負債表資產。

Aethir 運營一個提供 GPU 基礎設施的去中心化雲網絡。該網絡服務於 AI 應用、高性能計算和遊戲。它使用區塊鏈技術協調對實體計算資源的訪問。

ATH 代幣目前交易價格低於 0.06 美元。根據 CoinMarketCap 的數據，該代幣的市值約為 23 億美元。在資產庫公告發布後的 24 小時內，ATH 的交易量增加了超過 330%。

股票反應和公司背景

在公告發布後的週一，Predictive Oncology 的股票跳升了超過 70%。這次漲勢推動股價達到自三月以來的最高水平。

Predictive Oncology Inc. (POAI)

在這次轉型之前，該公司在財務上一直處於困境。Predictive Oncology 在過去兩年一直作為仙股交易。2025 年第二季度收入僅為 2,682 美元。

第一季度收入達到了 110,310 美元。公司在每個期間都錄得超過 200 萬美元的淨虧損。Predictive Oncology 在最近一個季度通過市場發行設施籌集了約 586,000 美元。

在三月，公司出售了其 Skyline Medical 部門。該部門為醫療中心製造自動液體廢物管理設備。這次出售是減少支出並重新專注於 AI 驅動的藥物發現策略的一部分。

小型市值公司中的增長趨勢

Predictive Oncology 加入了其他採用數位資產庫模式的小型和微型市值公司。在七月，生物技術公司 180 Life Sciences 更名為 ETHZilla。該公司宣布計劃積累 Ether 作為庫藏資產。

其他公開交易的公司也採取了類似的舉措。Mill City Ventures、Nature's Miracle、Upexi、Helius Medical Technologies 和 AVAX One 已將加密資產整合到其資產負債表中。AVAX One 前身為 AgriFORCE Growing Systems。

渣打銀行分析師對數位資產庫公司發出了警告。他們表示這些公司可能面臨估值壓力。市場淨資產價值一直在下降。

市場淨資產價值比較公司的企業價值與其加密貨幣持有量。渣打銀行指出市場飽和是最近壓縮的主要驅動因素。許多公司在 2025 年採用了數位資產庫策略。

該公司計劃使用配售所得款項購買 ATH 代幣。資金還將支持一般公司用途。DNA Holdings Venture Inc 擔任該計劃的戰略顧問。

這篇文章《癌症研究公司 Predictive Oncology 推出 3.44 億美元數位資產庫》首次發表於 CoinCentral。