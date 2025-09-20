加拿大元儘管 7 月零售銷售疲軟仍然堅挺

儘管7月零售銷售疲軟，加拿大元仍然走強，美元/加元在未能維持在1.3800關口上方後回落。

7月加拿大家庭支出減弱，零售銷售下滑了0.8%，而扣除汽車的銷售下降了1.2% 。

。 美元指數在美聯儲謹慎指引後，受韌性需求支撐，維持在六天高點附近。

週五，加拿大元（CAD）對美元（USD）走強，美元/加元結束了連續兩天的上漲勢頭，儘管美元走強且零售銷售數據疲軟，仍削減了早些時候的日內損失。

在撰寫本文時，該貨幣對在1.3778附近交易，從當日高點1.3825回落，因多頭未能維持在1.3800心理關口上方的動能。同時，衡量美元對一籃子六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）保持著美聯儲會議後的反彈勢頭，在97.63附近的六天高點交易。

加拿大統計局報告，7月零售銷售環比下降了0.8%，符合預期，此前6月數據從1.5%上修至1.6%。扣除汽車的銷售下降了1.2%，降幅大於預期的-0.7%，不過前一個月的數據從1.9%上修至2.2%。這些數據突顯了國內需求的軟化，引發了對強勁第二季度後消費者支出動能的擔憂。

該數據發布緊隨本週關鍵央行決策之後。加拿大銀行（BoC）將其政策利率下調了25個基點至2.50%。政策制定者引用增長放緩、出口疲軟和勞動力市場裂痕作為寬鬆政策的理由。行長蒂夫·麥克萊姆（Tiff Macklem）強調，如果"風險上升"，該銀行準備進一步放寬政策。隔夜指數掉期顯示，10月29日會議再次降息的可能性約為40%，到12月上升至近75%。

美聯儲（Fed）也將利率下調了25個基點至4.00%-4.25%的目標區間，引用勞動力市場風險上升的同時對通脹保持謹慎立場。根據CME FedWatch工具，市場對10月降息25個基點的概率為91%，12月再次行動的可能性接近80%。這與美聯儲更新的點陣圖一致，該點陣圖顯示今年剩餘時間內約有50個基點的額外寬鬆空間，儘管美聯儲主席鮑威爾強調貨幣政策將繼續依賴數據。

簡而言之，兩家央行都在放寬政策，但美聯儲謹慎行事，而加拿大銀行似乎更加靈活且公開偏鴿派，因為加拿大的通脹比美國更接近目標。