Dogecoin 或 Shiba Inu 能否重現 2021 年的漲勢，還是 Pepeto 將帶來下一個 100 倍增長，成為現在最佳購買的加密貨幣

這篇文章《狗狗幣或柴犬幣能否重現2021年的漲勢，還是Pepeto將帶來下一個100倍回報，成為現在最佳的加密貨幣投資》首次發表於Coinpedia Fintech News

當你意識到錯過了最早期的狗狗幣和柴犬幣浪潮時，現實就會浮現：期待同樣的劇本重演已不再現實。大市值幣種移動較慢，因此超額回報通常存在於其他地方。聰明的投資者已經轉向，在早期項目中尋找現在最佳的加密貨幣投資機會，這些項目價格較低且動能可以複合增長。在當今的加密市場中，這通常指向加密貨幣預售。

這就是為什麼關注點正在轉向Pepeto (PEPETO)，一種設計用於下一個週期的基於Ethereum的迷因幣。尋找新的100倍回報的投資者不再追逐昨日的故事，他們支持的是早期、文化前衛且在更廣泛人群到來之前就已建立牽引力的迷因幣。隨著普遍預期的牛市即將到來，Pepeto看起來像是你現在應該研究的早期入場機會，這樣你才能抓住機會並從中獲利，而不是事後才閱讀相關報導。

為什麼狗狗幣和柴犬幣不太可能重現2021年的表現

還記得當小額投注狗狗幣或柴犬幣改變了某人的生活嗎。2021年，DOGE創造了一夜暴富的百萬富翁，而SHIB在10月創下的歷史新高成為了傳奇。那些早期抓住機會的人至今仍在談論它，而那些錯過的人至今仍然後悔。

坦白說，2021年的劇本現在對DOGE和SHIB已不再有效。SHIB的實現波動性剛剛降低到了新低，SHIB對DOGE的比率回落到2021年11月以來的水平，而與BONE相關的那筆價值240萬美元的Shibarium閃電貸也無濟於事。信心感覺更加薄弱，出價猶豫不決。狗狗幣面臨自身動能的上限，因為無上限供應每年增加約50億新幣會稀釋每次漲勢。事實是，它們不太可能再提供曾經定義它們的那種50倍到100倍的瘋狂回報。現在追逐同樣的魔力就像在追逐影子。

如果你想要下一個真正的機會，你應該在曲線的更早期尋找，關注那些嘗試新事物並提供人們實際使用的工具的項目，在這些項目中，使用驅動需求並支持價格強度，而不是純粹的投機。這條路直接指向Pepeto。

Pepeto與現在最佳加密貨幣投資案例，瞄準下一個100倍回報

Pepeto不是另一次擲骰子的機會，你能感受到它旨在改變迷因幣的運作方式。從第一天起，它就存在於Ethereum主網上，並將持有者視為投資者而非賭徒。文化氛圍已經存在，並且由交易者將使用的工具支持，加上一個旨在託管所有合法迷因幣上市的中心，已有超過850個項目申請上市。

這套工具解決了真正的痛點。零費用交易所用於快速交易，跨鏈橋用於無摩擦地轉移價值，以及質押功能讓你的資金在等待時也能工作，目前年化收益率為226%。簡單、實用且已上線，旨在將活動轉化為需求。

這就是為什麼資金現在正在圍繞它流動。想要下一個100倍回報的投資者正在押注時機加上實用性加上病毒式傳播，隨著牛市的臨近。如果你不猶豫，你還足夠早可以在這種組合爆發前採取行動，因為在Pepeto的案例中，猶豫可能代價高昂。

預售價格為$0.000000156，已籌集超過$6.9M，這是早期需求的明確證明。每個階段都會提高入場價格，質押已經啟動，隊伍持續變長。這就是優勢，目的加上實用性，文化加上工具，設置通過使用推動價格，這使得100倍目標感覺可實現而非純粹投機。

這是小投資者仍在追逐的那種上行空間，因為許多人仍然後悔錯過了SHIB和DOGE，這正是大投資者在多元化投資到高潛力、真實實用性的迷因幣時所尋求的不對稱性，這種改變生活的機會很少會出現兩次。

向Pepeto的大輪動

聰明資金已經從傳統迷因幣輪動到具有真正上行空間的項目。當你可以質押PEPETO並鎖定早期經濟學，有更多成長空間且從第一天就具有實用性時，為什麼還要堅持SHIB或DOGE希望2021年重演呢？隨著質押上線和預售價格每階段上升，數學計算不再支持對幾年前達到頂峰的代幣的忠誠。

Pepeto代表了SHIB從未完全成為的東西，一個基於Ethereum主網的迷因幣，具有實用工具和持有者優先的代幣經濟學。零費用交易、跨鏈橋和獎勵參與的質押，這是由實用性支持的文化。這是從賭博到投資的轉變，你能感受到這一點。

如果你現在正在閱讀這篇文章，你仍然很早，跳過這次預售可能是你在這個週期中做出的最昂貴的選擇，特別是如果你在這個階段聽說了它。窗口今天是開放的，它不會永遠開放。立即在官方網站採取行動。

在哪裡了解更多關於Pepeto的信息

• 網站，https://pepeto.io/

• X，Twitter，https://x.com/Pepetocoin

• YouTube頻道，https://www.youtube.com/@Pepetocoin

• Telegram頻道，https://t.me/pepeto_channel

Pepeto和迷因幣常見問題

柴犬幣仍然是一個好的投資嗎：柴犬幣是一個大型且已建立的迷因幣。它仍然可以隨市場移動，但2021年那種改變生活的50倍到100倍的上行空間現在不太可能了。尋求不對稱收益的投資者通常在曲線的更早期尋找現在最佳的加密貨幣投資。

狗狗幣能否重現2021年的漲勢：這很困難。狗狗幣規模龐大，每年增加約50億新幣，這會稀釋漲勢。強勁的走勢是可能的，但以這種規模重現早期爆發的可能性不大。

是什麼使Pepeto成為現在最佳的加密貨幣投資：早期定價，從第一天起的實用性，交易所和橋接以及質押，以及不斷增長的社區動能。時機加上實用性加上病毒式傳播，這就是為什麼許多人將Pepeto視為基於Ethereum的迷因幣項目中具有高上行潛力的競爭者。