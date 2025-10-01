Cardano 會跌破 $0.30 嗎？ETF 猜測和分析師警告籠罩 ADA 前景

Cardano (ADA) 目前交易價格在 $0.78–$0.80 之間，在 $0.83–$0.85 的強勁阻力位下方掙扎，該處是 50/100/200 日 EMA 的匯聚點。預測市場目前給予美國 Cardano 現貨 ETF 獲批 91%–95% 的機率，暫定日期為 2025 年 10 月底。

這一敘述在 9 月下跌後幫助穩定了市場情緒。多頭認為機構投資者的進入可能會效仿 BTC/ETH 的 ETF 策略，通過增加流動性和擴大需求。

然而，期權活動仍然低迷，最近的多頭清算表明交易者在明確突破前對追逐收益持謹慎態度。如果 ADA 收盤價格高於 $0.85，潛在上行目標為 $0.87（斐波那契 0.382）和 $0.90（斐波那契 0.5）。

Cardano (ADA) 關鍵價位：$0.78 支撐位，然後是 $0.75 和 $0.71

Cardano (ADA) 近期結構是在從接近 $0.95 的高點回調後，在 $0.78 和 $0.83 之間的區間。動能已從超賣水平有所改善，但拋物線 SAR 仍在價格上方，趨勢尚未完全翻轉。

即時支撐位在 $0.78，更深的流動性區域在 $0.75 和 $0.71；若失守則暴露 $0.68 作為最後的主要防線。分析師還指出在較低時間框架上存在死亡交叉風險，暗示若無新催化劑，反彈可能會減弱。

宏觀因素仍具影響力：金融條件收緊或 Bitcoin 回調可能會減少山寨幣的買盤，即使 ETF 頭條依然強勁，也會使 ADA 受限於阻力位下方。

2026 年熊市案例：為何低於 $0.30 並非不可能

展望未來幾週，一些策略師警告 ADA 可能在 2026 年重返低於 $0.30 的水平。理由是：在接近 $0.80 時市值約為 $34B，除非使用增長顯著加速，否則估值倍數可能會縮小。

雖然 Cardano 推動研究驅動的升級（Ouroboros Leios、Omega 路線圖）並擁有八年無停機記錄，但批評者指出應用採用緩慢、資金轉向更新的生態系統，以及 ETF 關注可能將資金流向少數大型加密貨幣。

如果全球流動性收緊、ETF 表現不佳或結構性需求減弱，長期週期可能會將 ADA 推向 $0.30 以下的價值區域，長期買家可能會在此進場。

短期內，關注 $0.83–$0.85 的趨勢反轉和下行的 $0.78/$0.75。ETF 故事為 ADA 提供了真正的催化劑，但實際交付和需求必須實現。若無此支撐，2026 年低於 $0.30 的情景仍是可能的風險，尤其是在宏觀經濟逆風出現時。

封面圖片來自 ChatGPT，ADAUSD 圖表來自 Tradingview