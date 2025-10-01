Cardano 會跌破 $0.30 嗎？ETF 猜測和分析師警告籠罩 ADA 前景

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Cardano (ADA) 目前交易價格在 $0.78–$0.80 之間，正在強大阻力位 $0.83–$0.85 下方掙扎，該處是 50/100/200 日 EMA 的匯聚點。預測市場目前給予美國 Cardano 現貨 ETF 批准 91%–95% 的機率，暫定日期為 2025 年 10 月底。相關閱讀：Ethereum 創始人拋售這些迷因幣數十億美元，這是 2021 年 Shiba Inu 的重演嗎？這一敘事在 9 月下跌後幫助穩定了市場情緒。多頭認為機構准入可能會效仿 BTC/ETH 的 ETF 策略，通過增加流動性和擴大需求。然而，期權活動仍然低迷，最近的多頭清算表明交易者在明確突破前對追逐收益持謹慎態度。如果 ADA 收盤價高於 $0.85，潛在上行目標為 $0.87（Fib 0.382）和 $0.90（Fib 0.5）。 Cardano (ADA) 關鍵水平：$0.78 支撐位，然後是 $0.75 和 $0.71 Cardano (ADA) 近期結構是在從接近 $0.95 的高點回調後，在 $0.78 和 $0.83 之間的區間。動能已從超賣水平改善，但拋物線 SAR 仍在價格上方，趨勢尚未完全翻轉。即時支撐位在 $0.78，更深的流動性區域在 $0.75 和 $0.71；若失守則暴露 $0.68 作為最後一道主要防線。分析師還指出較低時間框架上存在死亡交叉風險，暗示若無新催化劑，反彈可能會減弱。宏觀因素仍具影響力：金融條件收緊或 Bitcoin 回調可能減少山寨幣買盤，即使 ETF 頭條保持強勢，也會使 ADA 受阻於阻力位下方。 ADA 價格在日線圖上呈橫向趨勢。來源：Tradingview 上的 ADAUSD 2026 年熊市案例：為何低於 $0.30 並非不可能 在未來幾週之後，一些策略師警告 ADA 可能在 2026 年重訪低於 $0.30 的水平。理由是：在接近 $0.80 時市值約為 $34B，除非使用增長顯著加速，否則估值倍數可能會縮小。雖然 Cardano 推動研究驅動的升級（Ouroboros Leios，Omega 路線圖）並擁有八年無停機記錄，但批評者指出應用採用緩慢，資金轉向更新的生態系統，以及 ETF 關注可能將資金流向少數大型加密貨幣。如果全球流動性收緊，ETF 表現不佳，或結構性需求減弱，延長的週期可能將 ADA 推向 $0.30 以下的價值區域，長期買家可能會在那裡進場。 相關閱讀：分析師警告 Dogecoin 突破可能「迅速發生」 短期內，關注 $0.83–$0.85 的趨勢反轉和下行的 $0.78/$0.75。ETF 故事為 ADA 提供了真正的催化劑，但實際交付和需求必須實現。若無此支撐，2026 年低於 $0.30 的情景仍是一個可能的風險，特別是如果宏觀經濟逆風出現。 封面圖片來自 ChatGPT，ADAUSD 圖表來自 TradingviewCardano (ADA) 目前交易價格在 $0.78–$0.80 之間，正在強大阻力位 $0.83–$0.85 下方掙扎，該處是 50/100/200 日 EMA 的匯聚點。預測市場目前給予美國 Cardano 現貨 ETF 批准 91%–95% 的機率，暫定日期為 2025 年 10 月底。相關閱讀：Ethereum 創始人拋售這些迷因幣數十億美元，這是 2021 年 Shiba Inu 的重演嗎？這一敘事在 9 月下跌後幫助穩定了市場情緒。多頭認為機構准入可能會效仿 BTC/ETH 的 ETF 策略，通過增加流動性和擴大需求。然而，期權活動仍然低迷，最近的多頭清算表明交易者在明確突破前對追逐收益持謹慎態度。如果 ADA 收盤價高於 $0.85，潛在上行目標為 $0.87（Fib 0.382）和 $0.90（Fib 0.5）。 Cardano (ADA) 關鍵水平：$0.78 支撐位，然後是 $0.75 和 $0.71 Cardano (ADA) 近期結構是在從接近 $0.95 的高點回調後，在 $0.78 和 $0.83 之間的區間。動能已從超賣水平改善，但拋物線 SAR 仍在價格上方，趨勢尚未完全翻轉。即時支撐位在 $0.78，更深的流動性區域在 $0.75 和 $0.71；若失守則暴露 $0.68 作為最後一道主要防線。分析師還指出較低時間框架上存在死亡交叉風險，暗示若無新催化劑，反彈可能會減弱。宏觀因素仍具影響力：金融條件收緊或 Bitcoin 回調可能減少山寨幣買盤，即使 ETF 頭條保持強勢，也會使 ADA 受阻於阻力位下方。 ADA 價格在日線圖上呈橫向趨勢。來源：Tradingview 上的 ADAUSD 2026 年熊市案例：為何低於 $0.30 並非不可能 在未來幾週之後，一些策略師警告 ADA 可能在 2026 年重訪低於 $0.30 的水平。理由是：在接近 $0.80 時市值約為 $34B，除非使用增長顯著加速，否則估值倍數可能會縮小。雖然 Cardano 推動研究驅動的升級（Ouroboros Leios，Omega 路線圖）並擁有八年無停機記錄，但批評者指出應用採用緩慢，資金轉向更新的生態系統，以及 ETF 關注可能將資金流向少數大型加密貨幣。如果全球流動性收緊，ETF 表現不佳，或結構性需求減弱，延長的週期可能將 ADA 推向 $0.30 以下的價值區域，長期買家可能會在那裡進場。 相關閱讀：分析師警告 Dogecoin 突破可能「迅速發生」 短期內，關注 $0.83–$0.85 的趨勢反轉和下行的 $0.78/$0.75。ETF 故事為 ADA 提供了真正的催化劑，但實際交付和需求必須實現。若無此支撐，2026 年低於 $0.30 的情景仍是一個可能的風險，特別是如果宏觀經濟逆風出現。 封面圖片來自 ChatGPT，ADAUSD 圖表來自 Tradingview

Cardano 會跌破 $0.30 嗎？ETF 猜測和分析師警告籠罩 ADA 前景

作者：NewsBTC
2025/10/01 11:00
Cloud
CLOUD$0.09809-0.43%
艾達幣
ADA$0.5795-2.32%
Union
U$0.006097-0.87%
Memecoin
MEME$0.001599-5.60%
BitShiba
SHIBA$0.000000000485-6.37%

Cardano (ADA) 目前交易價格在 $0.78–$0.80 之間，在 $0.83–$0.85 的強勁阻力位下方掙扎，該處是 50/100/200 日 EMA 的匯聚點。預測市場目前給予美國 Cardano 現貨 ETF 獲批 91%–95% 的機率，暫定日期為 2025 年 10 月底。

這一敘述在 9 月下跌後幫助穩定了市場情緒。多頭認為機構投資者的進入可能會效仿 BTC/ETH 的 ETF 策略，通過增加流動性和擴大需求。

然而，期權活動仍然低迷，最近的多頭清算表明交易者在明確突破前對追逐收益持謹慎態度。如果 ADA 收盤價格高於 $0.85，潛在上行目標為 $0.87（斐波那契 0.382）和 $0.90（斐波那契 0.5）。

Cardano (ADA) 關鍵價位：$0.78 支撐位，然後是 $0.75 和 $0.71

Cardano (ADA) 近期結構是在從接近 $0.95 的高點回調後，在 $0.78 和 $0.83 之間的區間。動能已從超賣水平有所改善，但拋物線 SAR 仍在價格上方，趨勢尚未完全翻轉。

即時支撐位在 $0.78，更深的流動性區域在 $0.75 和 $0.71；若失守則暴露 $0.68 作為最後的主要防線。分析師還指出在較低時間框架上存在死亡交叉風險，暗示若無新催化劑，反彈可能會減弱。

宏觀因素仍具影響力：金融條件收緊或 Bitcoin 回調可能會減少山寨幣的買盤，即使 ETF 頭條依然強勁，也會使 ADA 受限於阻力位下方。

Cardano ADA ADAUSD

2026 年熊市案例：為何低於 $0.30 並非不可能

展望未來幾週，一些策略師警告 ADA 可能在 2026 年重返低於 $0.30 的水平。理由是：在接近 $0.80 時市值約為 $34B，除非使用增長顯著加速，否則估值倍數可能會縮小。

雖然 Cardano 推動研究驅動的升級（Ouroboros Leios、Omega 路線圖）並擁有八年無停機記錄，但批評者指出應用採用緩慢、資金轉向更新的生態系統，以及 ETF 關注可能將資金流向少數大型加密貨幣。

如果全球流動性收緊、ETF 表現不佳或結構性需求減弱，長期週期可能會將 ADA 推向 $0.30 以下的價值區域，長期買家可能會在此進場。

短期內，關注 $0.83–$0.85 的趨勢反轉和下行的 $0.78/$0.75。ETF 故事為 ADA 提供了真正的催化劑，但實際交付和需求必須實現。若無此支撐，2026 年低於 $0.30 的情景仍是可能的風險，尤其是在宏觀經濟逆風出現時。

封面圖片來自 ChatGPT，ADAUSD 圖表來自 Tradingview

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,599.67
$104,599.67$104,599.67

-0.43%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,542.74
$3,542.74$3,542.74

+0.66%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.49
$163.49$163.49

-1.68%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4601
$2.4601$2.4601

-2.72%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17801
$0.17801$0.17801

-0.68%